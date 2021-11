–

Michael Zeuske (1962), profesor Em茅rito de Historia Ib茅rica y Latinoamericana en la Universidad de Colonia, en Alemania, les suele hacer una advertencia a sus estudiantes que viajan a Barcelona: “Les digo que cuando bajen por La Rambla se fijen bien: eso descansa sobre los hombros de esclavos”.

Zeuske estuvo la semana pasada en la capital catalana, invitado por el Born Centre Cultural, para llevar a cabo una charla sobre la historia mundial de la esclavitud dentro del ciclo ‘Esclavisme a Barcelona. Una hist貌ria silenciada’, comisariado por el historiador Mart铆n Rodrigo Alharilla. Durante su intervenci贸n, despleg贸 su conocimiento acerca de las distintas formas de explotaci贸n humana, desde la historia antigua hasta el conocido tr谩fico atl谩ntico en el que el imperio espa帽ol, con Barcelona y C谩diz como capitales mar铆timas, ocuparon un destacado papel protagonista.

El perfecto castellano con el que habla Zeuske se debe a que pas贸 parte de su infancia en Cuba. All铆 se traslad贸 toda la familia porque la Rep煤blica Democr谩tica Alemana incluy贸 a su padre en un programa universitario obrero que estaba exportando a las Antillas. De peque帽o, Zeuske conoci贸 al Che Guevara, a quien recuerda un poco aburrido. Su conocimiento de Cuba, eso s铆, le sirvi贸 posteriormente para sus minuciosas investigaciones sobre el pasado esclavo de familias cubanas, y de ah铆 fue ampliando su campo de investigaci贸n a todo el mundo.

驴Qui茅n fue el primer esclavo?

No lo sabemos. Existen escritos sobre esclavos en la 茅poca de Hammurabi [emperador babilonio de 1.700 a. C.] y otros textos de grandes imperios antiguos, pero lo que decimos y escribimos sobre los comienzos de la esclavitud son extrapolaciones y comparaciones. As铆 se llega a la conclusi贸n de que la esclavitud ya empez贸 con la formaci贸n de grupos humanos en la prehistoria. Un colega de Estados Unidos afirmaba que los grupos de cazadores se mataban entre ellos pero no a las mujeres y ni帽os. Con lo que cabe deducir que los usar铆an para servirles.

Le preguntaba por el primer esclavo. 驴Conocemos el 煤ltimo?

[R铆e]. No lo conocemos, tampoco. Dentro de la legalidad, no hay. Pero s铆 existen, claro. En algunas sociedades, en movimientos migratorios… En Libia, si hay gente esperando meses y a帽os para llegar a Europa, los jefes de all铆, 驴qu茅 hacen con ellos? O los ni帽os soldado. O la prostituci贸n: aunque hay casos voluntarios, evidentemente hay ni帽as y mujeres j贸venes que son enga帽adas por su entorno para explotaci贸n sexual.

En el imaginario p煤blico suele haber dos tipos de esclavitud en dos 茅pocas muy distintas. El de las sociedades romanas y el de la trata africana en Am茅rica. Pero no son los 煤nicos ni mucho menos.

Hay much铆simos otros. Hay colegas que me critican por eso, porque encuentro en cada esquina una nueva forma de esclavitud. Y la verdad es que s铆. Yo estaba haciendo investigaciones micro sobre esclavos y esclavas en Cienfuegos (Cuba) y me encargaron una historia de la esclavitud. Al principio uno piensa sobre todo en Roma y Am茅rica. Pero en China, por ejemplo, adonde viaj茅 hace poco, me dijeron que no hubo esclavitud, y descubr铆 que en realidad hubo ni帽as que se entregaban a otras casas si no pod铆an casarlas a todas, mercados de ni帽os en las ciudades, esclavos guerreros…

En Barcelona, por hablar de esta ciudad, hubo esclavitud en la Edad Media. A pesar de que se dice que a partir del siglo X, con el cristianismo, se acab贸 la esclavitud 鈥搚 no entro a considerar si el feudalismo lo fue鈥, lo cierto es que en cualquier ciudad mediterr谩nea exist铆an esclavitudes portuarias, caseras. Muchas mujeres y ni帽os. La historia de la esclavitud est谩 formada en gran medida por ni帽os hu茅rfanos.

Otra fase de la esclavitud en la que Espa帽a jug贸 un papel clave, antes de la trata con africanos, es la de los ind铆genas americanos. A partir de su llegada a Am茅rica.

D茅jame hablar antes de la esclavitud en 脕frica. Porque los europeos aprendieron la gran esclavitud all铆, de las 茅lites africanas. Los especialistas africanistas nos miran a los de la trata atl谩ntica y nos dicen que all铆 siempre hubo muchos m谩s tipos de esclavitud, m谩s que en la historia del Atl谩ntico, donde lo que pasa es que s铆 contamos con cifras fidedignas. Esto es pol茅mico. Si se transportan 11 millones de personas esclavizadas que llegan vivas a Am茅rica, 驴de d贸nde salen? Las 茅lites africanas estaban ah铆. Comerciaban con sus cautivos de guerra.

Y sobre lo que me preguntaba de los ind铆genas americanos, es el intento de Col贸n de esclavizar a la gente porque no tiene c贸mo financiar sus expediciones. A partir de 1493 a ta铆nos de otras comarcas los vende a Espa帽a.

Esto se proh铆be r谩pido, 驴no?

Es la misma Isabel la Cat贸lica la que dicta poco despu茅s una primera c茅dula que proh铆be la esclavitud. Es decir, que la Corona la proh铆be muy temprano, s铆, pero esto solo tiene efectos en el plano jur铆dico. La realidad es que el fin de la esclavitud con los ind铆genas se demora hasta casi finales del siglo XVII en los centros coloniales.

Michael Zeuske, durante su intervenci贸n en El Born Centre Cultural 漏 ICUB 鈥 Edu Pedrocchi

驴Cu谩l dir铆a que ha sido el papel de la historia de Espa帽a y de su imperio en la historia de la esclavitud?

Un art铆culo de 2015 de dos colegas americanos sit煤a a Espa帽a en el segundo lugar en cifras del tr谩fico atl谩ntico. 11 millones de africanos llegan vivos a Am茅rica y de esos, siete millones son v铆ctimas de ib茅ricos, incluyendo a portugueses, vascos, andaluces, castellanos, al inicio pocos catalanes…. Un 70% son esclavizados por gente de la pen铆nsula. En primer lugar, portugueses; en segundo, espa帽oles. Y en el tercero, Inglaterra, cuyo puesto en el segundo lugar est谩 discutido porque los que llegan a Am茅rica del Norte corresponden ya a capitanes norteamericanos. La vieja fijaci贸n con Inglaterra es porque en los siglos XVII y XVIII fueron los m谩s fuertes en este aspecto debido al desarrollo del capitalismo, pero Espa帽a est谩 en realidad en el segundo lugar.

Una cosa que sorprende mucho sobre el tr谩fico de esclavos es que de 1820 a 1886 est谩 prohibido en el imperio espa帽ol, a partir de un tratado suscrito con el Reino Unido, pero sigue ocurriendo a gran escala. 驴C贸mo es posible?

Eso lo explica bien el historiador Mart铆n Rodrigo. Los funcionarios estatales coloniales, en Cuba y Puerto Rico, saben perfectamente que la econom铆a del imperio espa帽ol funciona con los brazos de los esclavos. Depende de la trata ilegal. Formalmente, cuando hay alg煤n c贸nsul ingl茅s que pregunta si ha entrado tal barco con esclavizados, en la Habana lo niegan. O dicen que viene de Puerto Rico, porque el traslado interno no estaba prohibido.

En algunos pa铆ses se han hecho procesos de revisi贸n. Se han retirado monumentos vinculados a negreros o incluso a figuras clave del colonialismo, como Col贸n en algunas ciudades americanas. 驴A usted qu茅 le parece este proceso?

Como historiador no puedo estar a favor de destruir un monumento, no al menos sin reglas. Si un ayuntamiento decide quitarlo, est谩 bien. Pero a m铆 me parece mejor poner una se帽alizaci贸n encima o al lado para contextualizarlo. Para que la gente lo discuta.

‘Mercado de esclavos’, del pintor alem谩n Johann Moritz Rugendas, contrario a la esclavitud, que vivi贸 en Brasil durante varias d茅cadas

Usted trabaja en un instituto en Alemania que se centra en la investigaci贸n sobre la esclavitud, 驴dir铆a que en Espa帽a se ha investigado y discutido tanto sobre estos aspectos como en otros pa铆ses?

Tampoco en Francia o Alemania se ha hecho demasiado. En Espa帽a hay excelentes centros universitarios y de investigaci贸n, como el CSIC, las universidades de Castell贸n, de Barcelona… Han hecho mucho y muy bien. En la memoria colectiva en Espa帽a todav铆a se piensa que los malos son los portugueses, porque durante siglos fue as铆, porque los barcos eran portugueses. Los espa帽oles, durante el siglo XIX, pensaron que la esclavizaci贸n de africanos estaba bien porque se les instru铆a en la religi贸n y civilizaci贸n correctas para que no se matasen. En Espa帽a, m谩s all谩 de c铆rculos acad茅micos, para el p煤blico general quiz谩s la revisi贸n sobre la esclavitud ha empezado hace cinco o diez a帽os.

En los 煤ltimos a帽os hemos visto c贸mo grandes bancos, como Barclays o HSBC, reconoc铆an haberse beneficiado de la esclavizaci贸n en Estados Unidos.

S铆, pero para un banco tambi茅n es f谩cil reconocerlo si en las estructuras y en el dinero no cambia nada.

Usted en sus charlas habla de capitalismo esclavista. 驴A qu茅 se refiere?

A que en el mundo colonial el desarrollo capitalista era mucho m谩s posible que en los Estados burocratizados europeos. Junto a la esclavitud siempre hubo t茅cnica y tecnolog铆a punta: barco, molinos, la organizaci贸n de las plantaciones… Son m谩s grandes que las f谩bricas en Europa hasta muy entrado el siglo XIX. En Cuba se vive una revoluci贸n industrial colonial: almacenes, puertos, ingenios, ferrocarriles [el primero, en la Habana, llega diez a帽os antes, en 1837, que el primero en la pen铆nsula, en Barcelona]. Los barcos ten铆an siempre lo m谩s moderno.

Antes le he preguntado por el papel de Espa帽a en la historia de la esclavitud, d茅jeme que ahora le pida por Barcelona. 驴D贸nde la ubica?

Es, junto con C谩diz, el 煤ltimo centro europeo de apoyo y env铆o de barcos y dinero para hacer expediciones hacia 脕frica. Llevan los esclavos a Cuba, se hacen ricos all铆 y devuelven los capitales aqu铆. A mis estudiantes les digo, cuando vienen a Barcelona, que si bajan por la Rambla se fijen bien, que esto est谩 hecho todo con los hombros de hombres y mujeres esclavizadas. No todo, 驴eh? Pero siempre hay que preguntarse d贸nde acaba el capital y la plata acumulada por la trata. Pero esto es precisamente lo m谩s complicado, porque hay que hacer investigaciones muy micro. Pocos historiadores modernos se interesan por esas peque帽as historias biogr谩ficas, familiares y empresariales, pero hay que hacerlo. Las historias de los grandes benefactores.

