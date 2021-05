Un día después de que la fiscal Karina Guyot ordenara un nuevo rastrillaje sin resultados, la pareja de Tehuel habla con lavaca y dice sentir que «se lo busca así nomás» y reclama junto a la familia medidas rápidas para encontrarlo. La angustia por la ausencia de cada día, el pedido que mantiene la esperanza de que vuelva a la casa y la última foto que compromete a los dos detenidos, que siguen sin declarar: “A quienes saben algo les pido que por favor hablen, que esto no es una joda. Si están ocultando algo que vieron están siendo cómplices de un delito. Y que piensen también que puede ser alguien de su entorno familiar”.

Por Inés Hayes y Melissa Zenobi

A media mañana de ayer los principales canales de televisión transmitieron en vivo un rastrillaje en las cercanías de la laguna de Alejandro Korn, donde policías buscaban a Tehuel de La Torre, el joven trans de San Vicente que el pasado 11 de marzo.

“Este rastrillaje -el tercero en esa zona- fue para confirmar o descartar unas testimoniales que dicen haber escuchado que lo habrían arrojado a Tehuel a la laguna”, informó a lavaca la fiscal del caso Karina Guyot, desde su despacho en la fiscalía. La zona se trata de la laguna Tucurú, en la localidad bonaerense de Alejandro Korn, ubicada a pocos metros de la casa de Luis Alberto Ramos – uno de los dos detenidos que tiene la causa- donde el joven trans fue visto por última vez.

La búsqueda no arrojó ninguna prueba nueva. “Hasta ahora en la fiscalía no dijeron nada, de hecho, lo del rastrillaje nos tomó de sorpresa”, relata a lavaca Michelle Leyes, compañera de Tehuel, al finalizar la jornada. “Si no encuentran nada ahí, tienen que buscar otros lugares. Si ya hicieron allanamientos en ese barrio y no encontraron nada es porque no está ahí”, reclama. También pide que la investigación sea “más intensa, más brusca: que se muevan un poco más”.

¿Por qué? “Yo siento que lo buscan así nomás”.

Tehuel y Michelle se conocieron hace ya hace dos años, a través de la red social Facebook. Luego de tres meses de chatear, se encontraron en una placita en San Vicente; no se separaron más. “Estoy muy mal. Jamás pensé que le iba a pasar esto a mi pareja”.

Michelle y su hijo se mudaron a la casa que Tehuel compartía con su mamá Norma: “Es horrible no despertar más con esa persona con la que me despertaba desde hace dos años. Es un dolor inmenso que no se lo deseo a nadie. Mi nene lo quiere como su padre, y todos los días me pregunta ¿y papi?”.

La última foto

Luis Ramos, Alfredo Montes, y Tehuel, antes de que el joven trans desaparezca. Fuente: @mauroszeta

El periodista Mauro Szeta consiguió y publicó ayer la última imagen de Tehuel, donde se lo ve junto a los principales sospechosos de su desaparición: Oscar Alfredo Montes y Luis Alberto Ramos. En la foto los tres están sentados a la mesa, en la casa de Montes, con un vino y otras cosas sobre la mesa. Tehuel se tapa la cara.

Luis Alberto Ramos, primer detenido, es quien presuntamente le había propuesto un trabajo de mozo para un evento. En su casa se encontró el celular de Tehuel destruido y su campera quemada. El segundo detenido fue Oscar Alfredo Montes. Por qué: “La DDI de La Plata obtuvo la foto del celular con una selfie entre Tehuel, Ramos y Montes compartiendo una cerveza en una casa, y esa foto detonó en la detención de Montes por falso testimonio: Montes había dicho que no lo conocía”, dijo a este medio el abogado Alejandro Valle.

La fiscal del caso, Karina Guyot, de la UFIJ-San Vicente, confirmó que ambos se encuentran detenidos y fueron indagadas por los delitos de “encubrimiento y falso testimonio”, y no por un delito más grave.

La última foto además permitió a los investigadores la reconstrucción de la tarde del jueves 11 de marzo. A las 19 horas Tehuel salió de su casa en dirección al domicilio de Ramos, en Alejandro Korn. Llegando a casa de Ramos se cruzó con su hermana Verónica, que también vive en esa localidad: “Se lo notaba contento porque había conseguido un trabajo de mozo, e iba a tener plata para llevar a su familia”, contó Verónica ayer ante las cámaras.

Se presume también que junto a Ramos se dirigió a la casa de Montes, escenario de la foto, que tiene fecha el mismo 11 de marzo, a las 20 horas.

Pese a que la investigación judicial y el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense está orientado a buscar un cuerpo sin vida, Michelle no pierde las esperanzas de encontrarlo vivo. “Vamos a seguir esperando y exigiendo que sigan buscando mejor, porque Tehuel tiene que aparecer en la casa”, dijo la joven.

Mientras tanto sigue vigente la resolución del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que ofrece una recompensa de entre 1.500.000 y 2.000.000 de pesos para quien pueda aportar información sobre qué pasó con Tehuel.

“A quienes saben algo les pido que por favor hablen, que esto no es una joda. Si están ocultando algo que vieron están siendo cómplices de un delito. Y que piensen también que puede ser alguien de su entorno familiar”, pide Michelle.

Hasta el momento ambos detenidos siguen sin declarar.