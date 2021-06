–

Comunicado de la comunidad de Zirahu茅n, Michoac谩n por los hechos del 26 de junio de 2021.

A los Pueblos Ind铆genas de Michoac谩n y M茅xico

A los Pueblos Hermanos en Lucha y Resistencia

A los Medios de Comunicaci贸n

Las comunidades ind铆genas y pueblos originarios que firmamos el presente comunicado queremos manifestar nuestro rechazo a los hechos sucedidos en Zirahu茅n, Michoac谩n el d铆a 26 de junio del 2021 que a continuaci贸n describimos:

Primero. La Comunidad de Zirahu茅n ha llevado una lucha de d茅cadas por la defensa de su territorio contra los particulares aguacateros y empresarios hoteleros y restauranteros que han despojado a la comunidad de parte de su territorio y pretenden despojarla de su identidad y derecho a la autonom铆a.

Segundo. En d铆as pasados el Comisariado de Bienes Comunales, la Jefa de Tenencia y el Representante Ejidal, solicitaron ante el Instituto Electoral de Michoac谩n (IEM) la realizaci贸n de la consulta ciudadana para que los habitantes de Zirahu茅n se presenten a votar para elegir si quieren continuar siendo gobernados por el municipio de Salvador Escalante o quieren regirse por usos y costumbres y recibir el presupuesto directo y ejercerlo con autonom铆a.

Tercero. El IEM determin贸 realizar la consulta el d铆a 26 de junio del 2021 a las 17:00 toda vez que la solicitud contaba con todos los requisitos legales necesarios para su realizaci贸n.

Cuarto. El d铆a 26 de junio del a帽o 2021 los empresarios aguacateros y hoteleros enviaron a sus empleados al centro de la poblaci贸n envalentonados con bebidas alcoh贸licas para impedir que se realizara la consulta. Tambi茅n estaban entre ellos miembros de los partidos pol铆ticos; quienes con gritos e intimidaciones hicieron que se retirara el personal del IEM. Cabe mencionarse que los empresarios emplearon sistem谩ticamente una campa帽a de difamaci贸n, desinformaci贸n y mentiras, informando que si triunfaba el r茅gimen de usos y costumbres se iban a perder los empleos de Zirahu茅n y que los servicios de seguridad, recolecci贸n de basura, alumbrado p煤blico y ambulancias, dejar铆an de existir, lo cual es totalmente falso. Es preciso mencionar que todas las personas que ahuyentaron a los funcionarios del IEM contaban con el derecho a votar en la consulta en contra del gobierno de usos y costumbres y sin embargo prefirieron sabotear su realizaci贸n al saber que son minor铆a en la comunidad.

Estos hechos son una avanzada m谩s de los partidos pol铆ticos y los empresarios que pretenden despojarnos no ya solamente de la tierra sino tambi茅n de nuestra identidad y nuestros derechos pol铆ticos como comunidades ind铆genas. Es evidente c贸mo se confabulan para impedir que los pueblos originarios nos desarrollemos en un modelo de pa铆s pluricultural donde no exista el avasallamiento de un grupo 茅tnico por otro. Lo que esta pasando hoy en Zirahu茅n, es una muestra de lo que pasa en todo el pa铆s, donde se nos sigue viendo como s铆mbolo de atraso y se nos niega el derecho a gobernarnos.

Desde aqu铆, les decimos a los compa帽eros de Zirahu茅n que no est谩n solos y que su comunidad ha sido un referente hist贸rico en la lucha por la tierra desde los tiempos de la Uni贸n de Comuneros Emiliano Zapata (UCEZ) y por lo tanto nos solidarizamos totalmente con su lucha. Finalmente, tambi茅n saludamos y nos solidarizamos con el Consejo Supremo Ind铆gena de Michoac谩n (CSIM) quienes acompa帽an a la comunidad de Zirahu茅n en este proceso de resistencia y lucha, y quienes de igual forma, han padecido una campa帽a de difamaci贸n y desinformaci贸n por defender los derechos colectivos de los pueblos originarios. 隆Zapata Vive! 隆La Lucha Sigue Compa帽eros!

Por lo anteriormente expuesto exigimos:

Respeto a la ibre Autodeterminaci贸n de Zirahu茅n.

Realizaci贸n Pac铆fica de la Consulta.

Cese Inmediato de las Hostilidades.

