POSICIONAMIENTO DE MUJERES PURÉPECHAS 18 DE MARZO DE 2021

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A LAS DIFERENTES COLECTIVAS DE MUJERES ORGANIZADAS EN TODAS LAS

GEOGRAFÍAS DEL MUNDO

A LAS COLECTIVAS DE MUJERES ORGANIZADAS EN EL PAÍS

A LAS COLECTIVAS ORGANIZADAS EN EL ESTADO

A LAS COLECTIVAS ORGANIZADAS EN NUESTRO PUEBLO PURÉPECHA

A LA POBLACIÓN SOLIDARIA Y SENSIBLE

Las que alzamos la voz por medio de este pronunciamiento queremos manifestar lo

siguiente:

Que somos mujeres purépecha organizadas y que luchamos y resistimos desde nuestra cotidianidad y nuestros diferentes espacios en contra de este sistema capitalista, colonial y

patriarcal.

Que hoy con mucho coraje nos vemos en la necesidad de hacernos presentes porque hemosestado viviendo una ola de violencia extrema en contra de nosotras como mujeres y esto esalgo que no podemos seguir permitiendo.

Es así que el pasado dos de marzo nuestra compañera María Lucero Escamilla Hernández,de 24 años de edad y originaria de la comunidad de Cheranástico (Cherani Jatsikurini),municipio de Paracho fue desaparecida sin que hasta el momento sepamos siquiera algunapista que pueda indicarnos de su paradero. EXIGIMOS que la investigación se agilice porparte de la Fiscalía del Estado; pero también queremos denunciar la insensibilidad y lanegligencia que las autoridades de la comunidad purépecha de Cheranástico han mostradocon la familia de nuestra compañera desaparecida. Nos pronunciamos en contra de esarespuesta porque atenta contra nuestra dignidad y nos muestra que para muchascomunidades purépecha la vida de una mujer no vale nada.

Aunado a esto, el pasado 13 de marzo, en la comunidad purépecha de Acachuén,

perteneciente a la Cañada de Los Once Pueblos (Eraxamani) municipio de Chilchota, unapequeña de 12 años fue agredida sexualmente por un hombre que le triplica la edad, el cualse encontraba en estado de ebriedad y la subió a su vehículo. La comunidad reaccionó atiempo, el culpable ahora se encuentra detenido y en proceso.

Desde aquí asentamos confuerza, que no dejaremos que salga hasta que se haga justicia en contra de tan miserableacto, porque nuestros cuerpos son nuestros y de nadie más y porque ¡LAS NIÑAS NO SE TOCAN! Convocamos a partir del día de hoy a todas las compañeras de todas las comunidades purépecha del estado a colocar en mantas, carteles, hojas o cualquier material el letrero: “¡Las niñas no se tocan!” para que resuene en todos los pueblos, y se sepa que

ningún abuso quedará impune, a todos los hombres de la región les dirigimos el mensaje yles hacemos saber que estaremos vigilantes y atentas para impedir que esta violenciacontinué.

También ese mismo día, el 13 de marzo desaparecieron las compañeras Marisela y LeslieVanessa Jasso Hernández, tía y sobrina respectivamente, cuando se dirigían en una motopor la colonia El Arenal, en la comunidad de Paracho. Desde ese momento se desconociósu paradero y al día siguiente, 14 de marzo, se encontraron sus cuerpos sin vida.¡EXIGIMOS A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES QUE SE INVESTIGUE

EL CASO A PROFUNDIDAD Y QUE SE HAGA JUSTICIA PARA LAS FAMILIAS DELAS VÍCTIMAS! No podemos permitir que esto nos siga sucediendo.

De igual manera damos cuenta de varios sucesos violentos en las últimas dos semanas,como el sucedido en la comunidad de Nahuatzen, perteneciente a la meseta purépecha, endonde una camioneta blanca sin que se hayan podido identificar hasta este momento lasplacas, comenzó a perseguir a una compañera con el objetivo de subirla al vehículo.Afortunadamente la compañera apresuró el paso y entró a una tienda que quedaba cerca.Asimismo recibimos aviso, por parte de personal de salud, del abuso sexual a una menor,de cinco años, por un familiar en la comunidad de Ocumicho, municipio de Charapan.Además del reciente caso de una compañera jornalera de la comunidad de Puacuaro,municipio de Erongarícuaro que saliendo de su trabajo fue subida por la fuerza a unvehículo, retenida y golpeada brutalmente cerca de la comunidad de Uricho, por su ex pareja. Como estos, sabemos que diariamente ocurren muchos más ataques, incidentes de seguridad y otras violencias normalizadas contras las mujeres en las comunidades.

Es claro que la violencia en contra de las mujeres de nuestra región y de nuestro pueblo purépecha se ha intensificado de manera grave como podemos ver en los casos que hansucedido recientemente. Por ello, nos vemos en la necesidad de seguir organizadas y haciendo frente a esta violencia que va en escalada. Es así que, pedimos a las compañerasde las diferentes colectivas y a la población en general que se mantengan alerta por estagrave situación que ahora vivimos como mujeres del pueblo purépecha, asimismo lesdejamos saber que intensificaremos las acciones y denuncias, que como mujeres de laregión estamos fuertes y unidas, que no tendrán nunca más nuestro silencio.

Desde aquí decimos fuerte y claro que ninguna autonomía será verdaderamente autonomía si no nos garantiza seguridad al interior de nuestra comunidad. No permitiremos más la revictimización ni los abusos y costumbres de nuestras propias comunidades por el solo

hecho de ser mujeres.

También manifestamos que condenamos todos los intentos de acercamiento con fines políticos o electoreros a las familias de las compañeras que han sido y siguen siendo víctimas de violencia, porque nuestra vida no tiene precio ni se negocia.

¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTRAS!

¡NUNCA MÁS LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS SIN NOSOTRAS!

¡NUNCA MÁS LAS COMUNIDADES PURÉPECHA SIN NOSOTRAS!

¡NUNCA MÁS (AB)USOS Y COSTUMBRES QUE NOS SIGAN VIOLENTANDO COMO MUJERES!

CON DIGNIDAD, DEFENDIENDO LA ALEGRÍA Y LA VIDA,Y ORGANIZANDO LA RABIA Y EL CORAJE, MUJERES PURÉPECHAS QUE LUCHAN.

FIRMANTES:

COLECTIVA REBOZO MORADO

COLECTIVA ERAXAMANI NANA ECHERI

COLECTIVA ESKUA

BIBLIOTECA COMUNITARIA AMBULANTE DE COMACHUÉN

CINE COMUNITARIO

RED COOPERATIVA TEPENI

COLECTIVA BAUBO ULTRA PÚRPURA

COLECTIVA ITSÏ

COLECTIVA DE LA MESETA PURÉPECHA

COLECTIVA MAPAS

COLECTIVO SESÏ PIKUARHERANI

DESDE LAS CUATRO REGIONES DEL PUEBLO PURÉPECHA

18 DE MARZO DEL 2021