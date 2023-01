–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga January 1, 2023

César Manzanos Bilbao.

No es el miedo lo que nos provoca vivir a las personas y colectividades amordazadas, aparcadas en la inacci贸n, huyendo hacia adelante en esta sociedad en la que permanecemos encerradas. El miedo puede ser nuestro aliado, el catalizador de nuestra liberaci贸n, para reaccionar frente a las envenenadas promesas de seguridad y de una vida sin riesgo que publicitan quienes lo generan. Es el miedo a romper, a enfrentarnos a ellos lo que nos petrifica.

Vemos como se esparce la miseria, como se depauperan nuestros salarios para que sigan incrementando sus beneficios. Somos empobrecidos y extorsionados cuando no represaliados. Ellos se limpian el culo con nuestras reivindicaciones, propuestas de cambio y derechos que nos reconocen y a la vez nos niegan y, como lobos vestidos de cordero, nos han acusado de violentos y radicales, cuando no de terroristas y delincuentes al plantarles cara y movilizarnos contra sus m煤ltiples formas de dominaci贸n. As铆 lo expresa brillantemente J.M. Erauskin, abogado de la Plataforma Stop Desahucios de Gipuzkoa en el art铆culo 鈥淵 encima los criminales se sienten acosados鈥 dirigi茅ndose a los pol铆ticos institucionales: 鈥 todav铆a ustedes, responsables de todo este sufrimiento, nos vienen con que se sienten acosados por las v铆ctimas. Ver para creer. Tienen ustedes suerte de que nos encontremos en un pa铆s adormecido, aletargado, donde la resignaci贸n ha anulado nuestra autoestima porque de lo contrario iban a enterarse ustedes de lo que es vivir acosado.

Tarde o temprano la bomba de relojer铆a que supone continuar acumulando inevitablemente explotar谩 en sus manos. Entonces desaparecer谩 el miedo a romper. No tendremos nada que perder y, como supervivientes a una guerra, no nos quedar谩 otro remedio que comernos a los ricos, y les daremos caza, no para torturarlos como hacen ellos con nosotros, sino para poder alimentar con sus posesiones a nuestros descendientes. Ahora ya es demasiado tarde y les salpica los efectos de su necropol铆tca. Nos queda actuar oblig谩ndoles a compartir nuestro sufrimiento.