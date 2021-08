–

Entre la 鈥檊uerra contra las drogas鈥 y la lucha contra el terrorismo, el presidente Duterte ha lanzado una dura campa帽a de represi贸n contra periodistas, activistas y otros enemigos que ha creado un ambiente de miedo en la poblaci贸n.

Ra煤l Novoa

Filipinas lleva a帽os en el punto de mira de las asociaciones de defensa de los Derechos Humanos. Su presidente, Rodrigo Duterte, quien lleg贸 al poder en 2016, carga a sus espaldas con a帽os de aumento del temor social, de pobreza, de represi贸n e incluso de asesinatos. Organismos y activistas sociales lo comparan con el antiguo dictador Ferdinand Marcos. 脡l mismo ha asegurado idolatrarlo.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU public贸 en junio de 2020 una investigaci贸n sobre Filipinas en la que denunci贸 la campa帽a de terror e impunidad de la guerra contra las drogas, as铆 como el hostigamiento a l铆deres sociales y grupos de izquierda, con 248 activistas asesinados desde el inicio del mandato de Duterte, seg煤n el informe.

La poblaci贸n filipina vive bajo umbrales de pobreza muy elevados. En el 2018, un 52% de las familias filipinas se consideraban pobres. En islas como Mindanao, que se caracteriza por ser rica en recursos minerales y agr铆colas, 7 de cada 10 familias viven por debajo del umbral de la pobreza, seg煤n Oxfam.

Chaco Molina es un profesor filipino de Psicolog铆a Social que tambi茅n trabaja en desarrollo humanitario en las comunidades rurales de las provincias de Batangas, Cavite y Negros Occidental, as铆 como junto a colectivos urbanos en Manila. Molina denuncia el problema de la desigualdad: “Es casi mortal”, dice. “Los que tienen m谩s poder, quieren mantenerlo as铆 y quienes deber铆an decir 鈥榖asta鈥, lo dan como una ley natural”, dice en declaraciones a elDiario.es.

En la actualidad, el 26,3% de las personas filipinas vive con menos de 174 euros al mes, no muy lejos del 28,8% del a帽o 2006. UNICEF, afirm贸 que cada a帽o la desnutrici贸n infantil mata a m谩s de 29.000 ni帽os filipinos menores de 5 a帽os.

“No tenemos dinero suficiente para abastecernos de recursos”, cuenta Lustrio Zaldy a este diario, un habitante de Balicasag, una peque帽a isla en Filipinas. “El problema en Balicasag es que no tenemos agua potable, tenemos que cruzar a la isla m谩s cercana para comprar agua”, detalla Zaldy, contactado a trav茅s del proyecto MAKTUB de Luc铆a Quimey. Sin embargo, “no tenemos barca ni dinero para comprar una ahora mismo”. Antes, este filipino trabajaba en un peque帽o hotel de cocinero. Con la COVID-19, el hotel cerr贸. “Ahora no tengo trabajo ni recursos, ya que muchas veces me llevaba las sobras del hotel para casa”. Relata tambi茅n que antes el Gobierno iba a la isla y racionalizaba el arroz, pero ha parado de hacerlo.

“Vemos la pobreza en las calles, hay m谩s vagabundos y las despensas de los supermercados cada vez est谩n m谩s vac铆as”, alerta una artista en Manila, que prefiere mantenerse en el anonimato por miedo a represalias. Todo ello causa “violencia callejera y m谩s inestabilidad econ贸mica”, se帽ala un ingeniero qu铆mico de la isla de Makati, quien tampoco se siente c贸modo dando su nombre.

En cuanto a la educaci贸n, solo 5 de cada 10 filipinos acaban la educaci贸n b谩sica en el pa铆s. Para la artista residente en Manila, “el paup茅rrimo nivel de educaci贸n en la sociedad causa que tengamos a l铆deres como Duterte en el poder”. Alejandro Ernesto, fotoperiodista freelance en Filipinas, insiste en que “en Filipinas hay poqu铆simo nivel educativo, pero el gran problema es la pobreza”. En 2020 el PIB per c谩pita fue de 3.298 d贸lares, encontr谩ndose en la parte baja del ranking mundial. En cuanto al 脥ndice de Desarrollo Humano, Filipinas se sit煤a en el puesto 107 de 189.

La guerra contra las drogas

Buena parte de los asesinatos que sufre el pa铆s vienen de “la guerra contra las drogas” lanzada por el presidente. Duterte, en un af谩n de populismo, prometi贸 acabar con el tr谩fico de drogas. Un filipino residente en Manila y profesional de la publicidad que prefiere mantenerse en el anonimato se帽ala: “Asesinaron a los peque帽os traficantes y dejaron en libertad a los grandes capos”. La polic铆a filipina calcula que 6.600 personas han fallecido en operaciones antidroga. Sin embargo, Amnist铆a Internacional calcula que la cifra llega a los 27.000 fallecidos solo en los tres primeros a帽os de Gobierno.

“Miles de ni帽os en Filipinas han sufrido da帽os f铆sicos, emocionales y econ贸micos duraderos por la abusiva guerra contra las drogas del presidente Rodrigo Duterte”, dijo Human Rights Watch en el informe 鈥橭ur Happy Family Is Gone鈥: Impact of the 鈥榃ar on Drugs鈥 on Children in the Philippines (Nuestra familia feliz ya no existe: impacto en los menores de la guerra contra las drogas). La misma ONG pidi贸 a los gobiernos en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2020 que apoyasen una investigaci贸n internacional independiente sobre los asesinatos de la 鈥檊uerra contra las drogas鈥 en el pa铆s.

“Si que es cierto que nos acerc谩bamos a un problema de 鈥檔arcoestado鈥, no tanto de salud p煤blica, sino como comercio ilegal. Tampoco es que hayan detenido a nadie importante, van a por los de la calle”, dice Chaco Molina, que estudi贸 en la Universidad de Salamanca. “La gente pensaba: 鈥榗on tal de que mi hijo no se drogue, que maten a quien lo vende”. “Los seis primeros meses fueron devastadores”, asegura.

“Olvidaos de los derechos humanos”

Hace algo m谩s de un a帽o, el gobierno de Duterte promulg贸 la “Ley Antiterrorista 2020”. Esta ordenanza permite a la polic铆a y al ej茅rcito detener sin orden judicial a las personas sospechosas de tener relaci贸n de cualquier tipo con el terrorismo; as铆 como mantenerlas recluidas durante 14 d铆as, prorrogables a 10 m谩s, y someterlas a vigilancia durante 60 d铆as, prorrogables otros 30. Organizaciones como Amnist铆a Internacional se han posicionado en contra.

El pasado 6 de marzo, Duterte inst贸 a la polic铆a a matar a los “rebeldes comunistas” y “asegurarse de matarlos de verdad y acabar con ellos si est谩n vivos […]”. “Olvidaos de los derechos humanos. Esa es mi orden. Estoy dispuesto a ir a la c谩rcel, eso no es problema. No tengo ning煤n reparo en hacer las cosas que tengo que hacer”.

Desde hace m谩s de 50 a帽os, en Filipinas opera el Nuevo Ej茅rcito del Pueblo (NPA, sus siglas en ingl茅s). Se trata de una guerrilla comunista revolucionaria instaurada en las zonas m谩s rurales del pa铆s. Si bien Filipinas tiene m谩s de 7.000 islas, entre un 10% y un 20% de ellas est谩n habitadas por ind铆genas. Adem谩s, es un pa铆s con una fuerte tradici贸n campesina. En ambas zonas es donde los rebeldes marxistas de corte mao铆sta tienen mayor influencia y apoyo.

El 煤ltimo atentado que se atribuye al NPA fue en el 2015, seg煤n el Center for International Security and Cooperation de la Universidad de Stanford. Entonces los combatientes destruyeron un cami贸n con un artefacto explosivo improvisado y atacaron a un miembro de las fuerzas auxiliares de las Fuerzas Armadas de Filipinas.

“La adhesi贸n social y el apoyo al NPA surge ante la gran pobreza y contradicciones que vivimos los filipinos, no son una secta”, explica Molina sobre el ej茅rcito popular. Chaco asegura no coincidir “al cien por cien” ni apoyar “la lucha armada” del NPA, pero lo ve “una resistencia necesaria con todo lo que est谩 pasando”. “驴Acaso los conservadores no tienen su grupo armado? Con sus agencias de seguridad e investigaci贸n y los guardias de los diputados, los escoltas armados, etc.”, se cuestiona. “Existen a partir de una serie de injusticias estructurales y cuando el Estado no te da soluciones, tienes que tom谩rtelas”, opina Molina.

La ley antiterrorista constituye una herramienta para cultivar la represi贸n social. En los 煤ltimos a帽os se han sucedido diversos asesinatos en operaciones supuestamente contra los rebeldes comunistas. El 煤ltimo, el pasado mes de junio, con tres v铆ctimas y donde muri贸 un ni帽o a manos del ej茅rcito filipino. Estas operaciones las han sufrido desde miembros del NPA hasta organizaciones en Defensa de los Derechos Humanos, como Karapatan 鈥攓ue significa “derecho” en tagalog鈥. Desde 2016, 13 miembros de esta asociaci贸n han sido asesinados, sumados a los detenidos. “Siendo una ONG que tampoco plantea ning煤n sistema alternativo, tienen fama de rojos organizados y eso les ha creado problemas”, explica Chaco Molina.

En materia de terrorismo cabe mencionar tambi茅n la amenaza del grupo yihadistsa Abu Sayyaf. El grupo ha realizado multitud de extorsiones, secuestros, bombardeos, violaciones… Fueron responsables del que se considera el peor ataque terrorista de Filipinas: el ataque bomba contra el Superferry 14 en 2004 en Manila, donde asesinaron a 116 personas. El 煤ltimo atentado que se les atribuye es en 2019, cuando dos terroristas suicidas provenientes de Indonesia que hab铆an viajado a las Filipinas a luchar en nombre de la Abu Sayyaf atentaron contra la Catedral de Nuestra Se帽ora del Carmen en Sul煤 y asesinaron a m谩s de una veintena de personas.

El periodismo no se salva

Filipinas se encuentra en el puesto 138 de 180 de la libertad de prensa mundial, seg煤n el 煤ltimo informe de Reporteros sin fronteras. El mismo organismo coloca al pa铆s en una “situaci贸n dif铆cil”. Siguiendo un estudio realizado por el Sindicato Nacional de Periodistas de Filipinas (NUJP) y el Centro para la Libertad de Prensa y Responsabilidad en 2020, desde que Duterte lleg贸 al poder, se han registrado, por lo menos, 172 ataques a la prensa: 16 asesinatos, 33 actos de intimidaci贸n, 10 arrestos, 12 asaltos con violencia y 17 acusaciones por difamaci贸n.

“Podemos hablar contra el Gobierno, s铆, pero hay un fuerte miedo a la represi贸n. Muchos de los que lo han hecho est谩n arrestados, censurados o incluso asesinados”, comenta el publicista freelance de Manila. “Poco a poco nos hemos acobardado y acostumbrado; esa es la gran victoria de Duterte”, reflexiona Molina.

“S贸lo por ser periodista no te libras de asesinato si eres un hijo de puta”, lleg贸 a afirmar el propio Duterte, seg煤n Reporteros sin Fronteras. “Se han perdido medios de comunicaci贸n y eso es perder pluralidad. Hay una gran autocensura para no perder su espacio”, puntualiza Chaco Molina.

Un caso que destaca frente al resto es el de Mar铆a A. Ressa, directora del medio digital Rappler. El diario contaba con unas 12 millones visitas mensuales y tuvo un gran compromiso social denunciando los asesinatos, la propaganda y la corrupci贸n dentro del Gobierno de Duterte. Su portal Rappler ha sido objeto de m煤ltiples investigaciones, cargos de fraude fiscal y la revocaci贸n de su licencia por parte de las autoridades filipinas.

La propia Mar铆a A. Ressa se enfrenta ahora a 6 a帽os de prisi贸n por “ciberdifamaci贸n” contra el Gobierno. Organizaciones en defensa de la libertad de prensa han denunciado que Ressa es v铆ctima de “acoso judicial orquestado desde el Gobierno de Duterte”.



En Filipinas, un presidente no puede ser reelegido 鈥揳unque este s铆 que puede ocupar el cargo de la vicepresidencia鈥. En el partido de Duterte hay dos favoritos para las pr贸ximas elecciones en 2022: la alcaldesa de Davao e hija del presidente, y el boxeador Manny Pacquiao. Para Chaco Molina, Pacquiao se postular铆a como favorito. “Hay que ver c贸mo avanza, pero en Filipinas triunfa mucho la idea del hombre fuerte”. De todos modos, “su hija tambi茅n tiene muchas posibilidades”, asegura Molina. “Si ganase Sara Duterte, 6 de los 16 presidentes de Filipinas tendr铆an parentesco biol贸gico entre ellos. Es la clara representaci贸n de la oligarqu铆a estructural en el pa铆s”.

“Aunque en Filipinas s铆 haya mujeres con cargos de poder, hay poca conciencia de g茅nero. Se ve m谩s capacitado al populista y conservador de Duterte que a una mujer solo por el hecho de ser un hombre”. El propio Duterte ha llegado a afirmar que “la presidencia no es un trabajo para las mujeres”.





