October 28, 2021

Se est谩 hablando mucho de la influencia de esta serie sobre los ni帽os y ni帽as. C贸mo la han consumido como un producto prohibido y c贸mo esta promociona una violencia gratuita. Pero, 驴qu茅 es esta serie? 驴qu茅 ofrece? 驴por qu茅 se ha hecho viral en tan poco tiempo? 驴plantea cr铆ticas anti-sistema como dicen algunas voces?

El juego del calamar es una serie surcoreana que plantea c贸mo m谩s de trescientas personas en situaciones de bancarrota y deudas flagrantes aceptan 芦jugar禄 a cambio de millones de wones (moneda surcoreana). Se juega a distintos niveles:

-Los jugadores desarrollan juegos infantiles con el componente macabro de que quedar 芦eliminado禄 significa literalmente ser eliminado de forma f铆sica.

-Se juega con los jugadores priv谩ndolos, a lo largo de su convivencia, de higiene, comida, descanso y someti茅ndoles a estresores como no saber a qu茅 juego van a enfrentarse cada d铆a. Adem谩s, se fomenta el enfrentamiento entre ellos para provocar motines y asesinatos. Con cada muerto se incrementa el monto del premio hasta alcanzar la cantidad ganadora.

-Se juega con los 芦cuidadores禄 de los jugadores. 脡stos son una suerte de soldados que tienen mayor o menor acceso al conocimiento del propio sistema en funci贸n de su gradaci贸n, pero todo queda muy difuso ya que no se explica de d贸nde salen.

La serie es francamente mediocre. Creo que en esa mediocridad est谩 el acceso y 茅xito entre los ni帽os de primaria. La trama no es excesivamente compleja, pero si lo suficientemente oscura y violenta como para atraer a adultos y lo suficientemente simple como para que la entiendan ni帽os. A mi modo de ver ha sido un ensayo para ensanchar el margen de p煤blico objetivo. Por supuesto, la violencia gratuita y los mensajes de imposibilidad de escape frente a un sistema deshumanizador no son contenidos para la infancia, ni para una primera adolescencia.

Se ha hecho viral por la sencilla raz贸n de que se ha invertido mucho dinero en marketing. Durante toda su emisi贸n y, a煤n despu茅s, los clitbaits y anuncios relativos a la serie han sido constantes. Se han alimentado todas las pol茅micas en torno a ello. Se ha hecho un estandarte de violencia de las m谩scaras que aparecen en la serie. Todo con el 煤nico objetivo de que todo el mundo hable de ella y la consuma.

驴Qu茅 si es anti-sistema? A duras penas. Todas las problem谩ticas las plantea en clave personal y nunca sist茅mica. Plantea tres: el endeudamiento, la represi贸n del sindicalismo y el capitalismo salvaje.

Los personajes est谩n arruinados por sus decisiones personales: uno por pendenciero, el otro por banquero corrupto, o, en el mejor de los casos, habla de mafias. De nuevo es una decisi贸n personal pedir pr茅stamos, servicios o directamente trabajar para estas mafias y, por tanto, endeudarte con ellas. Nada explica un contexto en el que estas mafias proliferan, y se suceden las deudas. En la serie se asume como una realidad la imposibilidad de hacer frente a los gastos m茅dicos, otro factor de endeudamiento que si escapa a la l贸gica de la decisi贸n personal. El contexto simplemente es, no se explica ni se critica.

La represi贸n sindical se trata casi como un sue帽o pasajero hilado a la idea de un mundo perdido donde el trabajo era para toda una vida. Se habla en clave personal de una huelga en la que la polic铆a asesina a un amigo del protagonista. 驴La culpa es del Gobierno? 驴de la Polic铆a? 驴del Estado? 驴del Sistema? No, la culpa no es de nadie, es un recuerdo triste sin m谩s, no explica nada en la trama, no hay una cr铆tica, s贸lo sirve de background al personaje principal y sin mucho peso.

El capitalismo salvaje. Aqu铆 quiz谩s incida un poco m谩s, porque parece una de las ideas fuertes de la serie. El deseo por poseer dinero y lo que puede llegar a hacer la gente por 茅l sobrepasa cualquier forma de 茅tica. Tener o no 茅tica es una cuesti贸n personal, un adorno para los supervivientes. Las personas ricas que aparecen que usan ese dinero para divertirse creando esa suerte de 芦Juegos del hambre禄 (spoiler) y los pobres endeudados hasta las trancas son capaces de hacer lo que sea (traicionar, enga帽ar, matar), por ese dinero, alejando al espectador de ambos. Hacen falta narrativas m谩s complejas y cercanas al espectador para hacer una cr铆tica real. Quedan por otro lado, los que se prestan a ello, los tipos de las mascaras de los cuales no conocemos su motivaci贸n. Lo 煤nico que nos muestra la serie es que son tambi茅n corruptibles, de hecho un grupo de ellos hace dinero por otras v铆as (vendiendo 贸rganos de jugadores muertos). El jefe de estos enmascarados s贸lo plantea un tipo de 茅tica El respeto ciego a las normas.

Frente a este tru帽o que nos inundar谩 el pr贸ximo halloween, hay narrativas menos presuntuosas y bastante m谩s profundas. Sin ir m谩s lejos: Free Guy. Una pel铆cula (dos horas frente a siete u ocho de coreanos que chillan) en la que nos plantean un mundo inspirado en varios videojuegos como Grand Theft Auto y Fortnite donde los personajes realizan misiones ejerciendo la violencia directa sobre los habitantes de la ciudad y enfrent谩ndose entre ellos. Las met谩foras sobre trabajadores, trabajo, libertad, amor, sistema capitalista, etc son mucho m谩s claras e interesantes, y te echas unas risas. Esta pel铆cula no la voy a destripar porque s铆 merece la pena verla. Por supuesto no la idealic茅is, ni pens茅is que es la panacea.

Termino record谩ndoos la frase manida 芦La revoluci贸n no ser谩 televisada禄. Los productos culturales son necesarios para la reflexi贸n, y algunos muy disfrutones, la verdad. Pero la lucha est谩 ah铆 fuera, en tu sindicato,en tu grupo de consumo, en tu asociaci贸n, en tu trabajo y est谩 compuesta de hechos y no de pol茅micas que sirva en bandeja gente tan confiable como Ana Rosa Quintana.

Jaime M. Toro