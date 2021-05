–

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ASAMBLEA ESTATAL DEMOCRÁTICA DE LA SECCIÓN 40

NIVEL DE EDUCACIÓN INDÍGENA

CONCEJO CENTRAL DE LUCHA HISTÓRICO SECCIÓN 7

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; jueves 20 de mayo de 2021

A LAS BASES DIGNAS Y COMBATIVAS.

A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

AL PUEBLO EN GENERAL.

El magisterio democrático chiapaneco aglutinado en la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40, el Nivel de Educación Indígena y el Concejo Central de Lucha Histórico de la Sección 7, EXIGE LA LIBERACIÓN INMEDIATA E INCONDICIONAL de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, detenidos el 18 de mayo del presente año, mientras hacían uso de su derecho a la protesta en una acción política de masas de manera pacífica; y que el día de ayer 19 fueron trasladados al CERESO No. 14 “El Amate” alrededor de las 22 horas para enfrentar el proceso penal.

La característica de este actual gobierno es evidente y se objetiva en la defensa de los intereses oligarcas; por ello la criminalización y represión a distintos sectores populares que cuestionan y alzan la voz para realizar la crítica política; es así que la cifra de asesinatos políticos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, desalojos violentos y presos políticos está en aumento; organizarse, alzar la voz y exigir la solución a las justas demandas es un delito en nuestro estado y en el país.

La demagogia del gobierno federal raya en el cinismo; mientras a los grandes ladrones de cuello blanco, los saqueadores del país se les protege y premia con puestos políticos y licitaciones ganadas para invertir en megaproyectos, lo que garantiza sus jugosas ganancias; al pueblo trabajador, estudiantes, campesinos, maestros y demás sectores populares se les hostiga y reprime a través de la vieja política de Estado, como lo es la militarización y el paramilitarismo, los cuales ejercen brutalidad policíaca, tortura, asesinatos extrajudiciales y desaparición forzada; en total impunidad y con la aquiescencia del gobierno federal, tal es el caso de los gobiernos estatales de Michoacán con Silvano Aureoles Conejo y Chiapas con Rutilio Escandón Cadenas.

La detención y traslado al CERESO No. 14 “El Amate” de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, no es un hecho aislado y constituye una clara violación al debido proceso y al derecho de presunción de inocencia; ante esta circunstancia los normalistas detenidos se convierten en presos políticos y se suman a la larga lista de personas privadas de su libertad por motivaciones políticas en esta actual administración que no se diferencia en lo absoluto de las anteriores.

HACEMOS EL LLAMADO a nuestras dignas bases magisteriales, a padres de familia, estudiantes y organizaciones populares a solidarizarse con los estudiantes normalistas y exigir la liberación inmediata e incondicional y organizarnos para salir a tomar las calles y reclamar lo que es justo.

RESPONSABILIZAMOS al gobierno de Rutilio Escandón Cadenas por la integridad física y psicológica de los estudiantes de la Normal Mactumactzá y EXIGIMOS EL ALTO A LA REPRESIÓN contra estudiantes normalistas, maestros, comunidades indígenas campesinas y organizaciones populares independientes en el estado de Chiapas.

¡SOLUCIÓN, SOLUCIÓN NO QUEREMOS REPRESIÓN!

¡LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL DE LOS ESTUDIANTES NORMALISTAS DE LA MACTUMACTZÁ!

¡ATENCIÓN INMEDIATA AL PLIEGO PETITORIO DE LA ESCUELA NORMAL RURAL MACTUMACTZÁ!

¡EXIGIMOS LA SOLUCIÓN INMEDIATA A LAS JUSTAS DEMANDAS DEL TELEBACH COMUNITARIO!

¡ALTO A LA REPRESIÓN Y CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA POPULAR!

¡LIBERACIÓN INMEDIATA DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS DE LA 4ª T!

¡LUCHANDO UNIDOS Y ORGANIZADOS, VENCEREMOS!

“POR UNA EDUCACIÓN CRÍTICA, HUMANISTA, CIENTÍFICA Y POPULAR”

NEI-CCL HISTÓRICA SECCIÓN 7

AED-40 DEL

