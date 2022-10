–

October 7, 2022

Al Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional

Al Congreso Nacional Ind铆gena

Al Concejo Ind铆gena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeld铆a

A los medios de comunicaci贸n

A las Organizaciones de Derechos Humanos

6 de octubre de 2022

Hermanos y hermanas, queremos que sepan que el d铆a de ayer, mi茅rcoles 5 de octubre, iniciamos una jornada de lucha en nuestros territorios; nos movilizamos por nuestros muertos y desaparecidos, porque ya no queremos m谩s muerte, ni m谩s desaparecidos y por ellos mantendremos nuestra Resistencia.

Tambi茅n nos movilizamos porque la violencia que recorre nuestros territorios y la amenaza del grupo narco-paramilitar 鈥淟os Ardillos鈥 no cesa, aunado al silencio de las autoridades del Estado, desde el gobierno federal, hasta es estatal encabezado por Evelyn Salgado y los presidentes municipales, todos ellos son c贸mplices de los grupos de la delincuencia organizada, pues dejan que act煤e, que asesine y practique sus actividades delictivas sin inmutarse. Y no s贸lo eso, otros son parte activa de la delincuencia organizada.

Tambi茅n nos movilizamos porque no estamos de acuerdo con que el gobierno haya decidido militarizar al pa铆s, pues en ese movimiento militarizante, avanza paralelamente la delincuencia organizada; se ocupan territorios, como un ej茅rcito invasor pretenden destruir lo existente, incluyendo a las organizaciones sociales, a las polic铆as comunitarias, a quienes defendemos la vida, para posteriormente reconstruir en el territorio bajo una nueva l贸gica, la del vencedor y con ello dar paso a nuevos grupos delincuenciales, siendo quienes habitamos el territorio el bot铆n de guerra, sea en forma de votos, en forma de mano de obra, en forma de trabajadores para alg煤n grupo delincuencial o para ser extorsionados. Por eso en su avance pretenden desarmarnos, no les interesa que estemos armados por necesidad, para enfrentar a la delincuencia. Pero nosotras, nosotros, mantendremos nuestra resistencia. Le exigimos al gobierno el respeto a nuestra autodeterminaci贸n. No permitiremos que se desarme a nuestra organizaci贸n, pues ustedes lo saben, no hay condiciones de seguridad para proteger la vida de quienes habitamos la Monta帽a Baja de Guerrero.

Es por lo anterior que le decimos a Evelyn Salgado en Guerrero, vayan y busquen a quienes hacen da帽o a las comunidades, busquen a los Ardillos, m茅tanse a Atlixtac donde la polic铆a municipal desapareci贸 a nuestros hermanos Pablo y Samuel. En este sentido les recordamos que la Organizaci贸n de las Naciones Unidas, llam贸 al gobierno Mexicano a buscar a estos dos desaparecidos, a acompa帽ar a sus familias, a ser claros con la investigaci贸n, entre otras cosas; sabemos que el mal gobierno, dio respuesta a este llamado, aseverando que se estaba haciendo todo lo que la ONU recomienda, pero eso es falso, tan falso que el mismo encargado de la Fiscal铆a Especializada en Materia de Desaparici贸n Forzada y B煤squeda de Personas Victor Parra Tellez, dice desconocer ese llamado de la ONU as铆 como las Acciones Urgentes emitidas por el Comit茅 contra la desaparici贸n Forzada de la ONU. Demandamos que se atienda el llamado de la ONU, en el caso de nuestros dos hermanos desaparecidos y que se investigue y detengan a las polic铆as y a quien resulte responsable por la desaparici贸n de nuestros hermanos en el municipio de Atlixtac.

Les queremos dejar claro que no bajaremos las armas mientras ustedes como gobiernos no hagan su trabajo, no queremos s贸lo promesas, esas a nosotros y nosotras no nos enga帽an. Nosotros sabemos su actuar, ustedes viven de sexenios, gobernantes y autoridades van y vienen y con ellos nuevas promesas y altas expectativas para quienes sus calendarios son sexenales. Pero nosotros no somos parte de sus calendarios, nuestras demandas trascienden gobiernos y personas, nos queda claro que tampoco somos parte de sus agendas de trabajo. Es por eso que a los gobiernos de ayer y de hoy y a los que vengan mientas este sistema se sostenga y se alimente de nuestra sangre y nuestro territorio, seguiremos en resistencia. Por eso seguiremos movilizados, porque sabemos que nuestra lucha es congruente y necesaria.

ATENTAMENTE:

CONCEJO IND脥GENA Y POPULAR DE GUERRERO 鈥 EMILIANO ZAPATA