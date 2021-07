–

De parte de Arrezafe July 15, 2021 60 puntos de vista

Contrainformación.es

– 14/07/2021

Es el turno de Cuba.

Parecía obvio que, tras las campañas orquestadas contra Venezuela y

Nicaragua, la siguiente en la agenda del imperio iba a ser contra la

isla caribeña. Y digo bien, campaña orquestada, porque los que

seguimos de cerca la política internacional, siempre esbozamos una

amplia sonrisa al oír eso de las «revueltas espontáneas». Lo

hemos visto ya demasiadas veces en los 5 continentes como para tener

formado un callo impermeable para la propaganda con la que nos acosa

a diario la prensa libre occidental, la menos libre de todas las

prensas, porque pertenece y obedece al capital.

Cuando periódicos,

radios y televisiones patrias deberían abrir durante semanas con las

noticias relativas a las nuevas corruptelas descubiertas del rey

emérito, ahora convertido en traficante de armas y socio del

tristemente famoso Adnán Khashoggui. Cuando se ha conocido que se

han lucrado juntos vendiendo armas a las más feroces dictaduras del

mundo y robando efectivo a manos llenas de los contratos del estado,

resulta que el mayor problema de España es la situación en Cuba. Y

eso que estamos ya en plena canícula, un periodo con escasez de

noticias y Nessi aún no ha hecho aparición en el lago escocés del

que toma su nombre.

Así funcionan las

democracias que se dicen modélicas y los media en los que se apoyan:

nos señalan con el dedo de qué tenemos que ocuparnos y nos ocultan

aquello que no quieren que conozcamos. Porque para ellos lo que no se

publica no existe. Nos tratan como a niños a los que tapan los ojos

para hacer desaparecer lo que les asusta o molesta. Sus medios

corporativos no informan, su objetivo es formar una opinión acorde

con la de sus propietarios, deformando la realidad hasta donde sea

necesario para lograr sus fines.

De modo que, a falta de

serpientes de verano, afortunadamente ahí siempre estará Cuba. Y

digo afortunadamente porque el que sigan ladrando a Cuba significa

que la isla seguirá siendo un faro para los pueblos y la gente

solidaria del mundo. Un faro vivo que alumbra la oscuridad y la

mediocridad de otras tierras; por eso sigue asustando al todopoderoso

vecino del norte.

El objetivo de esta

campaña es claro. Dañar la imagen internacional del país, que

acaba de vencer en la ONU y propinar una derrota, otra más, a

Estados Unidos. Este año ha logrado concitar el rechazo al embargo

norteamericano de 184

naciones con sólo dos votos a favor, el propio Estados Unidos y

el régimen paria de Israel. Tampoco debe ser ajeno a estos ataques

el hecho de que alrededor de 1.500

médicos cubanos han estado ayudando desinteresadamente a más de 20

países del mundo a superar el Covid-19, entre ellos a la rica y

poderosa Italia. Sus avances en el campo de los tratamientos y

vacunas contra la pandemia son otro de los logros a tratar de tapar

con esta campaña desinformativa.

Y es que, Cuba es el país

más pequeño del mundo que ha logrado desarrollar una vacuna (en

realidad varias) contra el covid y será la única nación que

inmunizará a la totalidad de su población con medicamentos propios.

Y todo ello a pesar de sufrir un feroz e ilegal bloqueo y tener

impedido el acceso al mercado farmacéutico mundial para comprar

una simple jeringuilla. Pues bien, a día de hoy ya ha

administrado más de 7 millones de dosis, que han completado la pauta

a 1.750.000 personas que se corresponden con el 15,5% de su

población. Con una sola dosis, el porcentaje de vacunados alcanza ya

el 26,8%.

Si comparamos el número

de muertos por la pandemia con el de sus vecinos, el dato sonrojará

a los artífices de esta campaña de manipulación masiva y a quienes

la apoyan. En Cuba han muerto 1.579 personas, la inmensa mayoría de

ellas en 2021 cuando se abrió la isla al turismo, pero en Colombia

van por 113.000 o en Perú por 187.000. ¿Cómo se justifica pedir un

corredor humanitario con esas cifras? Pues, desde luego no por

motivos sanitarios, sino apoyada en causas puramente políticas. A

este juego infame se prestaron algunos músicos de la gusanera de

Miami para preparar el caldo de cultivo para lo que vino después,

las protestas supuestamente espontáneas. Y, ¡cómo no!, ahí estaba

el patético Alejandro Sanz, un imprescindible en todas las salsas

contrarrevolucionarias del imperio, junto a otros como Ricky Martin,

Camila Cabello y Daddy Yankee. Jamás los vimos atizando las

manifestaciones en Chile o Colombia, donde morían asesinados por el

gobierno decenas y decenas de jóvenes pidiendo justicia y libertad.

Bien es cierto que ha

habido un repunte en los casos de Covid en la isla, sobre todo desde

que se abrió al turismo a finales del año pasado, pero nada

comparado con países como España, por ejemplo. Para que el

porcentaje fuese similar al de nuestro país, deberían haber muerto

en Cuba alrededor de 20.000 personas, 13 veces más. Si la

comparación fuese con Colombia, en Cuba deberían multiplicarse los

muertos por 17 para tener los mismos porcentajes. Gentes como

Alejandro Sanz, deberían dedicarse a cantar en vez de usar su lengua

para mentir haciendo política basura. Aunque como dicen en su pueblo

de origen, canta menos que un grillo mojao. Es imposible ser

más hipócrita y falsario.

Una vez visto el corto

recorrido de las denuncias por el covid, ya que sigue siendo uno de

los países del mundo con menos incidencia, salieron a las calles

unos pocos cientos de personas a denunciar que la población se moría

de hambre y por falta de medicamentos. Algo del todo absurdo, ya que

incluso la ONU sitúa en 2020 a Cuba entre los países de Índice de

Desarrollo Humano “Alto”. Pero todo un ejército de bots

en redes sociales y miles de cuentas falsas creadas específicamente

consiguieron hacer trending topic las manifestaciones. Imágenes

falsas de otros lugares del mundo crearon la ilusión de masividad a

unas protestas absolutamente irrelevantes.

Uno de los arietes más

clásicos en este tipo de situaciones se puso en marcha de inmediato.

Amnistía

Internacional, el apéndice del Departamento de Estado norteamericano

cuando gobiernan los demócratas, ha salido en tromba a denunciar

las supuestas violaciones de derechos humanos cometidas en la isla.

Al unísono, las cancillerías europeas van pidiendo la

democratización de Cuba, como si sus regímenes fueran un ejemplo a

seguir para nadie, cuando tienen la soberanía del país entregada a

EEUU, al poder financiero y a las transnacionales, quedando el papel

político cada vez más reducido a cuestiones meramente formales o

secundarias.

Todos, medios y gobiernos

sometidos por Estados Unidos, obvian los asaltos que protagonizaron

los manifestantes durante las protestas y denuncian la pulcra

respuesta de la policía, nada que ver con las de Piñera o Duque,

por poner dos ejemplos regionales recientes de represión criminal

indiscriminada que no han concitado ninguna denuncia, a pesar de la

gran cantidad de muertos, desparecidos y heridos provocados. Pero la

pirueta española ha llegado más lejos que ninguna: el presidente

del gobierno de España, el más progresista de la historia

reciente, en una misma declaración y sin ruborizarse, ha llegado

a denunciar a Cuba porque «no es una democracia», mientras

seguidamente alababa al reino de Marruecos como el «gran amigo y

vecino del sur». Tal es el nivel de nuestra clase política…

Afortunadamente, en unos

pocos días, todo se habrá olvidado. Las aguas volverán a su cauce

y Cuba continuará desafiando día a día al imperialismo, sirviendo

de ejemplo para los países y pueblos del mundo.