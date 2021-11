–

Racismo encarnado e identidad cuestionada: 驴C贸mo y d贸nde habitamos? Escribimos desde nuestro lugar de enunciaci贸n como sudakas, como mujeres heteronormadas, no binaries y plurisexuales, como migrantes y migrades, como universitarias/es, obreras y precarizades, como personas racializadas, ind铆genas descendientes y afrodescendientes y mestizas.

LA LLEGADA

Queremos poner sobre la mesa reflexiones sobre nuestras propias historias y saberes acerca de la migraci贸n y la racializaci贸n. En este primer art铆culo nos centraremos en hablar del mito y las realidades de 芦la llegada禄 a la Andaluc铆a 鈥攅uropea鈥. Primero, las exigencias europeas para con les migrantes y, posteriormente, c贸mo recibimos esa situaci贸n diferencial de Andaluc铆a respecto a Espa帽a. Planteamos la migraci贸n como proceso comunitario, familiar y vital, y no como un cambio puntual con inicio y fin; y continuar谩 en el siguiente art铆culo sobre c贸mo se cruza la migraci贸n y racializaci贸n en nuestra piel tras llegar. Damos comienzo a desenraizar c贸mo y d贸nde el racismo nos ubica y c贸mo nos ubicamos ante la violencia.

MITO DE LA MIGRACI脫N COMO FIN/INICIO

La llegada es entendida tanto en los lugares de origen como en los de destino como el 芦fin de una vida y el inicio de otra禄. Se plantea como si nuestra historia de migraci贸n estuviese separada por el mismo oc茅ano que nos distancia de nuestros or铆genes, y no parte de una misma historia de cuerpos que transitan territorios. Es decir, como si no hubiese un antes y solo hubiese un fin: 芦salir de nuestros pa铆ses y llegar a la tierra prometida禄.

Es un mito que la vida migrante empieza con la llegada y que es una historia individual. Este punto de partida se complementa con la idea de que se va a encontrar un lugar mejor para una o la familia, con m谩s oportunidades; donde huir de la pobreza, de la violencia, del machismo, de la LGTBIQfobia; poder sostener la crianza por madres solteras; unos supuestos mejores estudios; buscar posibilidades que el entorno no ofrece. Sin embargo, este 芦sue帽o禄 normalmente choca con una situaci贸n incluso peor de pobreza, otros tipos de violencias, menosprecio y grandes dificultades. Las migraciones son tan diversas como las historias que hay detr谩s y todo ello se envuelve en un contexto hist贸rico determinado que hace creer que la 煤nica opci贸n para una vida mejor es la migraci贸n. Los medios de comunicaci贸n, las pol铆ticas de Estado y las relaciones internacionales paternalistas y extractivistas plantean como 煤nico destino ideal el Norte, dando lugar a un imaginario social y colectivo colonial. Esto se genera cuando comparan despectivamente las culturas y nos enmarcan como 芦subdesarrollados禄, 芦en v铆as de desarrollo禄, 芦el tercer mundo禄鈥 aquello que nadie quiere ser. De esta forma dejan a los pa铆ses del Norte como modelos de bienestar, de ideal y evoluci贸n a alcanzar, para perder lo 芦sub禄, 芦llegar al desarrollo禄 y pasar a 芦primera categor铆a mundial禄, dejando a los pa铆ses del Sur como una mierda, un infierno del que solo puedes salir viajando al Norte.

Desmantelando esa idea de migraci贸n r谩pida, individual o punto de inflexi贸n en nuestras vidas, que es generada desde el privilegio que nos llama a vernos como 芦ciudadanos del mundo禄 en un contexto global que solo es accesible al capital y a les que tienen pasaporte europeo o norteamericano. Todo ello invisibiliza las dificultades reales que se presentan a las personas del Sur Global. Se acallan las historias de a帽os de planificaci贸n, de siglos de implementaci贸n ideol贸gica de mejor铆a y superaci贸n en tierras del Norte, y las dificultades reales y violencias recibidas en todo este proceso para mantener la idea de bienestar-norte/malestar-sur.

Adem谩s, no solo llegas, tambi茅n te marchas y sostienes una familia con un oc茅ano de por medio. Dejas felicidad, recuerdos y tradiciones, y te enfrentas a leyes y procedimientos continuos, y una adaptaci贸n inesperadamente violenta. Por otra parte, podemos observar que la migraci贸n no se reduce a una cuesti贸n econ贸mica, sino que subyace la idea continua de que 芦mejorar禄 y 芦evolucionar禄 es estar en el Norte.

MIGRACI脫N, RACISMO Y ESPACIOS HABITABLES

Desde este contexto nos preguntamos si son las ciudades un lugar f谩cil y agradable para vivir; si son acogedoras, accesibles y diversas.

Todas nuestras vivencias suceden en las ciudades y pueblos de Andaluc铆a. Estos espacios no son neutros. Son producidos por y para el sujeto blanco burgu茅s var贸n-mujer adulto heterosexual europeo (BBMVAHE). Esta construcci贸n homog茅nea de los espacios, expulsa todo lo diferente a ellos, todo lo que no responda al bagaje cultural o que no tenga las mismas costumbres. Se refleja en la forma en la que ocupamos la ciudad donde los sujetos blancos son los que ocupan principalmente los espacios p煤blicos, disfrutan de los servicios para elles dise帽ados, vivien en el centro y los alrededores del centro, espacios donde va a existir poca presencia y disfrute de los mismos servicios y espacios por parte de gente racializada o migrante.

Entonces, no solo se invisibiliza la existencia de 芦sujetos diversos禄, se nos sit煤a detr谩s del ciudadano blanco respecto a la atenci贸n. Se nos limita o restringe el uso y disfrute de buenos servicios y espacios; somos, adem谩s, expulsades a habitar las periferias, con todo el deterioro de servicios y espacios que suponen los barrios migrantes. Las personas racializadas y migrantes no frecuentan determinadas zonas, m谩s bien, el uso que hacen de ellas est谩 muchas veces orientado a la producci贸n y al trabajo. La forma en que las personas migrantes y racializadas ocupamos la ciudad y la poca facilidad de acceso a los distintos servicios que la ciudad ofrece est谩n fuera del dise帽o de la ciudad y del derecho a esta.

Es necesario entender y combatir las l贸gicas coloniales que hay detr谩s de la hegemon铆a racial que ostenta poder y mayor acumulaci贸n del capital. Estas l贸gicas que se reproducen dentro de la ciudad y los pueblos vienen del mismo modelo de pensamiento y conocimiento euroc茅ntrico que privilegia la blanquitud como un modelo de pensamiento imperante. La blanquitud que crea, reproduce y genera espacios, tambi茅n genera y dise帽a problemas de desigualdad social y estructural.

Dar lugar a una propuesta pol铆tica que piense en verdaderos cambios pasa por centrarnos en c贸mo dejar de reproducir la blanquitud como pensamiento imperante en pol铆ticas p煤blicas. Esto permite profundizar en el derecho a la ciudad, la construcci贸n de espacios habitables, la sostenibilidad, la justicia social, los derechos humanos, la diversidad y espacios libres de violencias racistas, mis贸ginas y heterocispatriarcales.