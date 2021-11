–

La conmoci贸n, otra vez, se apodera de las pantallas de televisi贸n. El horror, como ya es costumbre, es viralizado en las redes sociales. Los Jefes de Estado, sin inmutarse, se reparten las culpas y tratan de sacar una tajada para sus propias causas. La realidad 鈥搚 quienes la sufren- es implacable y no da tregua. Quienes saben de esto 煤ltimo, son los miles de migrantes (en su mayor铆a kurdos) que, en medio de un invierno desolador, intentan cruzar desesperados la frontera entre Polonia y Bielorrusia para llegar a Europa, escapando de sus tierras de origen, muchas de ellas arrasadas por fuerzas militares estadounidenses y europeas en las 煤ltimas d茅cadas.

Los hombres y mujeres que desde hace d铆as se encuentran desamparados y asediados por las tropas polacas y bielorrusas, en su mayor铆a provienen del Kurdist谩n iraqu铆 (Bashur, norte de Irak), y no son ajenos a lo que sucedi贸 en su pa铆s. Con la invasi贸n militar extranjera de 2003 a Irak 鈥揷omandada por Estados Unidos y sostenida por Europa-, esa naci贸n qued贸 simplemente devastada. Lo mismo sucedi贸 en Afganist谩n o en Libia. Y los responsables de las matanzas de civiles, de la destrucci贸n de las estructuras estatales (principalmente sus servicios p煤blicos), de violar de forma sistem谩tica la naturaleza, y de robar todas las riquezas que se cruzaban por su camino, ahora tienen frente a s铆 a una legi贸n de hombres y mujeres que huyen de sus pa铆ses porque en esas tierras qued贸 menos que nada.

Por estas horas, los adictos a los an谩lisis geopol铆ticos y geoestrat茅gicos llenan p谩ginas y sintetizan an谩lisis en tuits, en donde se cruzan 鈥損or supuesto- Estados Unidos, Rusia, las ambiciones y venganzas de Bielorrusia, la postura servil del gobierno de Polonia, la incompetencia de la administraci贸n de Bagdad, la mirada acechante de Recep Tayyip Erdogan desde Turqu铆a, y los lamentos de los gobernantes europeos; lamentos siempre acompa帽ados por medidas de seguridad draconianas que buscan detener a esos otros a los que tanto temen. En el caso de Europa, est谩 claro, esos lamentos no se escuchan cuando los pa铆ses desbordados de migrantes (como El L铆bano, Ir谩n o la propia Siria antes de la guerra) demandaban ayudas a la descolorida comunidad internacional.

Mientras nos venden ese juego fr谩gil de ajedrez donde compiten potencias mundiales y aliados regionales, los y las migrantes, entre ellos cientos de ni帽os y ni帽as, siguen mirando al cielo y rogando que en las noches el fr铆o no se lleve otra vida. La geopol铆tica y la geoestrategia no les van a dar de comer y tampoco les augura un futuro digno. Por el contrario, esos an谩lisis funcionan cada vez m谩s como una pantalla que no permite observar la ra铆z de la actual situaci贸n en la frontera entre Polonia y Bielorrusia: el sistema profundamente injusto en el que vivimos y que, con matices bastante tenues, comparten los pa铆ses implicados.

D铆as atr谩s, el gobierno alem谩n declar贸 que hab铆an llegado al pa铆s 5.000 personas a trav茅s de Bielorrusia. A principios de noviembre, el ministro de Interior de Alemania, Horst Seehofer, demand贸 a la Uni贸n Europea (UE) que 鈥渢ome medidas鈥 para frenar la ola migratoria hacia su naci贸n. El funcionario dijo que ni su pa铆s ni Polonia 鈥減ueden hacer frente a esto solo鈥. 驴En serio el ministro alem谩n declar贸 eso? 驴Qu茅 la autoproclamada potencia europea por excelencia no puede recibir a 5.000 personas que huyen de la devastaci贸n?

Se calcula que en el paso fronterizo Bruzgi-Kuznica, que une a Polonia y a Bielorrusia, hay en la actualidad 4.000 personas. Apenas 4.000 personas, entre ancianos, hombres, mujeres y ni帽os. 驴Qu茅 hacer entonces? Este martes, las fuerzas de seguridad polaca lo resolvieron con facilidad: les lanzaron gases lacrim贸genos y agua desde camiones hidrantes (en pleno invierno) para que se dispersaran. En esa frontera de 400 kil贸metros de longitud, rodeada por bosques y pantanos, a 4.000 personas se las reprime. Pero ante este hecho, por suerte habl贸 el ministro polaco de Defensa, Antoni Macierewicz, y dijo lo siguiente: 鈥淟os migrantes atacaron a nuestros soldados y oficiales a pedradas y est谩n tratando de destruir la valla (que separa la frontera) e ingresar a Polonia鈥. Un estratega, Macierewicz. Pero sobre todo, un humanista.

Aunque el humanismo real lo manifest贸 el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, que afirm贸 que junto a sus pares de Lituania y Letonia consideran solicitarle a la OTAN que sostenga conversaciones de urgencia, ya que la 鈥渋ntegridad territorial鈥 de su pa铆s est谩 en peligro. 驴La OTAN? 驴La misma alianza militar que destruy贸 Afganist谩n, Irak y Libia? 驴La misma OTAN integrada por militares acusados de cometer flagrantes violaciones a los derechos humanos? S铆, para Morawiecki la seguridad lo es todo y lo dem谩s no importa nada. Por eso, el gobierno polaco anunci贸 la construcci贸n de un muro fronterizo. Seg煤n la agencia de noticia DW, el muro tendr谩 un costo de 407 millones de d贸lares y tendr谩 una longitud de 180 kil贸metros. 407 millones de d贸lares en hormig贸n, alambres de p煤as, c谩maras de seguridad y, no puede faltar, armamento de 煤ltima tecnolog铆a. Todo made in USA, EU o Israel. 驴Por qu茅 no se le pregunta a los migrantes que est谩n en la frontera qu茅 hacer con ese dinero? Mejor no. Quienes ahora van a tener la palabra 鈥搚 sus cuentas bancarias abiertas de par en par-, son las empresas constructoras y armament铆sticas que van levantando (y convirtiendo en un polvor铆n) los muros que separan las fronteras entre pa铆ses.

Hace apenas unos d铆as, el portal InfoMigrants revel贸 que un joven kurdo de 14 a帽os muri贸 de hipotermia entre Polonia y Bielorrusia. Por m谩s que fue trasladado a un hospital, falleci贸 al poco tiempo de llegar al centro m茅dico. Agencias de noticias internacionales aseguran que desde que comenz贸 esta nueva crisis migratoria, 11 personas murieron. Poco se sabe de ellas: si viv铆an en Siria, Irak, Yemen o Afganist谩n. O si dejaron a hijos e hijas, o a padres y madres, partidos por el dolor. A quienes hoy se encuentran a la deriva en una frontera impuesta, ni la geopol铆tica ni la geoestrategia, como tampoco los cruces verbales de presidentes y funcionarios internacionales que solo cuidan que el sistema siga funcionando pese a las injusticias, les va a salvar la vida.

FUENTE: Leandro Albani / La tinta

