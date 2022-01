–

De parte de Nodo50 January 14, 2022 73 puntos de vista

<!—->

La vivencias de haitianos que esperan en Ciudad Ju谩rez para cruzar a Estados Unidos exhiben la violaci贸n a sus derechos para trabajar y el des谩nimo desatado por la incertidumbre de su sobrevivencia

Texto y fotos: Blanca Carmona / La Verdad

CIUDAD JU脕REZ.- Joselyn Jean es un maestro de profesi贸n en su natal Hait铆 que hace unos d铆as lleg贸 a Ciudad Ju谩rez, donde busca empleo para sobrevivir mientras cruza a Estados Unidos en busca de asilo; sin embargo, su estancia en esta frontera no ha sido f谩cil.

Sin conocer la ciudad, dice que ha salido a buscar empleo. Acudi贸 a un supermercado, a una empresa dedicaba a fabricar muebles y en negocios de otros giros establecidos en Ciudad Ju谩rez, pero en todos los lugares se lo han negado.

Algunos lugares, cuanta, le piden documentos que no tiene y en otros, le dicen que esos puestos son solo para mexicanos.

Jean vive junto a integrantes de siete familias que huyeron de la Rep煤blica de Hait铆 y llegaron a Ciudad Ju谩rez en diferentes fechas, provenientes de diversos pa铆ses, como Brasil y Chile, su primera parada despu茅s de haber salido de la isla. Al coincidir en esta frontera, se organizaron para entre todos arrendar un viejo edificio en la zona centro 鈥搖bicado en la calle Constituci贸n鈥, que dividieron con pedazos de triplay y tela para habitar mientras retoman su 茅xodo rumbo m谩s al norte.

Todos han tramitado la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias que expide el Instituto Nacional de Migraci贸n (INM), y que les permite trabajar y vivir en M茅xico. Sin embargo, no han sido contratados en ninguna empresa.

鈥淵o encontr茅 una empresa y faltan papeles como RFC, IMSS, eso鈥. Me dicen: 鈥榗uando tiene papel, tiene que venir鈥. Y no s茅 a d贸nde (ir) para hacer esos papeles鈥, dijo Joselyn con un espa帽ol bien articulado.

Esto mismo enfrenta Sergo Gelin, de 39 a帽os, quien viaja acompa帽ado de su esposa y una hija de dos a帽os.

鈥淚mag铆nate yo, tengo a mi esposa y a mi hija junto conmigo y no trabajo, no hago anda. 驴C贸mo yo voy a buscar dinero para mantener a mi familia, para comprar pa帽ales y todos? No hay dinero para hacer nada, es el problema鈥 asegura Gelin.

Narra c贸mo le fue la ma帽ana del d铆a anterior: 鈥淵o sal铆 a la calle, estaba buscando trabajo, all谩 en el supermercado Smart y el gerente me dijo que no, que ese trabajo es para mexicanos. En seguridad privada, me dicen que es para mexicanos. 驴Imag铆nate qu茅 me hacen?鈥.

Todos los hombres del grupo de migrantes haitianos que cohabitan en el viejo edificio coinciden en se帽alar que durante los 煤ltimos 30 a 40 d铆as han salido a buscar trabajo y aunque cuentan con diferentes profesiones y oficios, adem谩s de tener la visa humanitaria, no han encontrado un espacio laboral.

Joselyn cuenta que se desempe帽aba como maestro en Hait铆, tambi茅n trabajo como agente de comunicaci贸n en la Organizaci贸n Internacional para las Migraciones (OIM), que forma parte del sistema de Naciones Unidas y que est谩 a cargo de velar por las personas en movilidad, tambi茅n labor贸 seis a帽os en M茅dicos sin Fronteras y manejando gr煤as.

Sergo dice que 茅l estudiaba una licenciatura en Derecho. Jones Petron no fue a la universidad, pero est谩 dispuesto a laborar en cualquier actividad.

鈥淵o caminando en la calle, pregunto con alguna persona para trabajar y 茅l me dijo que ese trabajo no es para migrantes, ese es el problema que nosotros tenemos鈥, dice Petron, que habla espa帽ol con dificultad.

La experiencia de Joselyn, Sergo y Petron reflejan el escenario que enfrentan la mayor铆a de los migrantes en Ciudad Ju谩rez en su b煤squeda de empleo, donde, cuentan, que son rechazados, incluso en la industria maquiladora, sector que en diciembre pasado report贸 un d茅ficit de m谩s de 17 mil trabajadores.

芦Les faltan documentos禄, el rechazo a migrantes

Fabiola Luna, presidenta de 脥ndex Ju谩rez, organismo que agrupa a 220 maquiladoras que operan en la ciudad, se帽al贸 que esta industria requiere que los trabajadores tengan cuentas bancarias para depositarles el pago y ese ha sido el obst谩culo para contratar a personas en movilidad.

鈥淓mpleos si hay, lo que no se ha concluido es c贸mo se pueden cubrir todos los requisitos que la industria necesita cubrir para poder hacer la contrataci贸n, el an谩lisis de la contrataci贸n respectiva. Pero hemos seguido ah铆, con esas pl谩ticas con el Municipio, porque adem谩s de la contrataci贸n o el darle una oportunidad laboral est谩 la parte del apoyo que van a tener tambi茅n o que requieren de lo que es una vivienda, o sea el apoyo social, insertarlos de cierta forma tambi茅n en la sociedad para que ellos puedan sobrellevar toda esta situaci贸n en un pa铆s diferente鈥, dijo Luna.

Para 2022 脥ndex Ju谩rez espera que se generen 15 mil empleos principalmente en las l铆neas de producci贸n de las f谩bricas y es posible que personas en movilidad sean contratadas, asegur贸 Luna, al explicar que desde el 2019 est谩n buscando un esquema que permita la apertura de cuentas bancarias a personas migrantes, pero la pandemia generada por el covid-19 impidi贸 que se avanzara.

鈥淪e atraves贸 la pandemia y el tema qued贸 en espera, se volvi贸 a retomar el tema estamos en contacto con el municipio, con el presidente Cruz P茅rez Cu茅llar. Ha habido acercamiento con gente de los consulados de Guatemala y Honduras, con autoridades de esos pa铆ses se ha hablado del tema de migraci贸n鈥 es un tema que se sigue trabajando, no hay nada definido鈥, agreg贸.

Una visa para trabajar y viajar

En M茅xico, las personas extranjeras pueden solicitar al Instituto Nacional de Migraci贸n (INM) una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) que les permite trabajar y viajar por el pa铆s durante un a帽o como m谩ximo.

En el periodo de enero a noviembre, el INM expidi贸 en el Estado de Chihuahua 418 tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias. En el pa铆s se emitieron 42 mil 855, de acuerdo con estad铆sticas de la Unidad de Pol铆tica Migratoria dependiente de la Secretar铆a de Gobernaci贸n.

Nueve de las visas se expidieron a personas de Hait铆 en el periodo de enero a noviembre. Los datos del mes de diciembre no estaban disponibles en el reporte oficial. Las personas haitianas entrevistadas dijeron haber obtenido la Tarjeta en el mes de diciembre.

Personas de Honduras son las que m谩s han solicitado la Tarjeta de Visitante, con una cifra de 174, seguidos de Cuba, Guatemala y El Salvador con, 67, 51 y 47, respectivamente. Tambi茅n 30 personas nacidas en Venezuela; 15 de Colombia, nueve de Nicaragua, cuatro de Ecuador, y tres de Per煤, entre otros, de acuerdo con cifras oficiales.

De acuerdo con Joselyn, Sergo y Petron, las siete familias haitianas que viven juntas en la ciudad consideraron emigrar hasta a Ciudad Ju谩rez porque creen que aqu铆 ser谩 m谩s f谩cil conseguir un trabajo mientras pueden cruzar la l铆nea divisoria e internarse en Estados Unidos.

鈥淓stamos buscando una vida mejor鈥, dice Sergo al explicar que 茅l tard贸 un mes en llegar a la frontera de Ju谩rez. Sali贸 de Colombia, junto con su esposa e hija y caminaron durante cuatro d铆as para llegar a Panam谩, lo que considera r谩pido, pues sabe que otras personas tardan de seis a ocho d铆as, y de ah铆 prosigui贸 su trayecto hasta esta frontera.

鈥淣o hay trabajo para nosotros, ese es el problema. Yo vine aqu铆 porque aqu铆 hay menos inmigrantes, como quiera nos dan trabajo Yo tengo 20 d铆as sin hacer nada, imag铆nate. Quiero cualquier trabajo, estudi茅 en la facultad, abogado鈥, afirma Sergo, cuyo idioma es el criollo haitiano, una mezcla de franc茅s y lenguas de africanas.

*Este trabajo fue realizado por LA VERDAD, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aqu铆 puedes consultar el original.