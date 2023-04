Migrar en europa: ¿cÓmo juzgar la historia con ojos del presente?

Muchas veces las redes de activistas y aliadas de la lucha antirracista se hacen eco de posteos reivindicativos sobre el derecho de todo ser humano a migrar. Los mensajes casi siempre hacen hincapi茅 en la necesidad de conectar con el fen贸meno migratorio desde la empat铆a, el humanismo, la necesidad de justicia y reparaci贸n. Para eso, muchas veces se habla del pasado migratorio de los europeos, de la posibilidad permanente de que cualquier individuo llegue a convertirse en un migrante futuro y a apreciar el valor de las llamadas 鈥渄iferencias鈥 y su aportaci贸n como elemento enriquecedor de las sociedades actuales.

En la Europa actual, las derechas siguen present谩ndose como salvaguardas de la naci贸n, de las instituciones democr谩ticas, de la comunidad y de milenarias pr谩cticas tradicionales frente a un capitalismo globalizador. Mientras que en la pr谩ctica todo esto se traduce en el rechazo al migrante, las izquierdas no llegan a encontrar herramientas, mensajes ni palabras que desmonten d茅cadas de odio y normalicen la mirada al proceso migratorio. Por otra parte, la indiferencia tambi茅n es la brecha por donde se cuelan los discursos discriminatorios en la forma aparentemente inocua de una charla informal en el vecindario o de miradas de desaprobaci贸n en el transporte p煤blico.

La construcci贸n del migrante como amenaza se debe a la existencia de una historia hegem贸nica basada en un relato en el que 鈥渘uestra鈥 comunidad, aquella con la compartimos valores, visiones del mundo, normas e ideas, es definida por un espacio geogr谩fico espec铆fico marcado por fronteras que es necesario proteger continuamente frente a amenazas externas. Seg煤n este relato la persona migrante viene a representar el ente invasor, que no se define como agente de memoria o de aportaci贸n, sino que se le acusa de 鈥渦tilizar鈥 la ciudad de forma parasitaria, sin mencionar quien se aprovecha de quien en este juego con personas en condici贸n de precariedad legal, econ贸mica y social.

Siempre hemos estudiado que la esclavitud o la violencia del trabajo forzado fue algo que pas贸 en otro lugar, en otro tiempo y que no tiene nada que ver con nosotros. Pero, muy al contrario, como se帽ala Josep Maria Fradera, la esclavitud fue la nueva tecnolog铆a de los siglos XVIII y XIX, que traz贸 la l铆nea de diferencia que convirti贸 pa铆ses sumamente exitosos en otros que no.

Cuando hablamos de memoria hist贸rica parece que hablamos de una categor铆a 煤nica e indivisible, una memoria que se rige por los mismos valores y que es patrimonio de toda la ciudadan铆a, borr谩ndose sistem谩ticamente no solo la existencia de memorias m煤ltiples dentro de esa misma ciudadan铆a, sino sucesos de injusticia, dolor y muerte que involucran tanto a nacionales como a la poblaci贸n migrada originaria de territorios ex-coloniales.

En la historia todo es c铆clico; este fen贸meno de borrado de la ciudadan铆a y la memoria tambi茅n. Como el resto de las constituciones europeas de finales del siglo XVIII y principios del XIX, las primeras constituciones espa帽olas de principios del siglo XIX nacen en las Cortes de C谩diz con una divisi贸n muy definida entre el espacio metropolitano europeo y el espacio colonial. Estaba claro que el poder imperial deb铆a extenderse en el suelo colonial a trav茅s de formas represivas y violentas que no hubieran sido toleradas para los habitantes de la metr贸poli, creando entonces un marco legal excepcional o diferente para las colonias por no pertenecer al espacio regulado como 鈥渘aci贸n鈥. Por tanto, los antiguos s煤bditos, ahora transformados en ciudadanos, no pod铆an gozar de los mismos derechos que aquellos del territorio europeo.

C. Baldwin habla de una mentalidad colonial que no es nueva, al afirmar que en Espa帽a hay muchas personas ancladas en una pasado de ambiciones genuinamente coloniales. Se trata de una mentalidad colonial alimentada durante siglos de expolio colonial y por un sistema legal que mantuvo a los habitantes de las colonias al margen del sistema de derechos, representaci贸n e instituciones ciudadanas. No podemos olvidar que la primera constituci贸n espa帽ola nace admitiendo t谩citamente la esclavitud en su art铆culo V, que adem谩s impide claramente el acceso a la ciudadan铆a a las llamadas 鈥渃astas pardas鈥 y limita el derecho de los sirvientes dom茅sticos.

De esta forma las antiguas relaciones de vasallaje, las f贸rmulas de limpieza de sangre y las jerarqu铆as de la vieja monarqu铆a se cuelan en los nuevos marcos legales creados en el siglo XIX y se reproducen hasta el d铆a de hoy. La hegemon铆a blanca que se acostumbr贸 a legislar sobre cuerpos no blancos utilizando figuras como las leyes de limpieza de sangre, lo sigue haciendo hoy a trav茅s de la Ley de Extranjer铆a y de dispositivos de control del espacio colonial como la identificaci贸n por perfil racial.

鈥淸鈥 una mentalidad colonial alimentada durante siglos de expolio colonial y por un sistema legal que mantuvo a los habitantes de las colonias al margen del sistema de derechos, representaci贸n e instituciones ciudadanas鈥

Hay una diferencia sin embargo con el pasado. Si antes las leyes especiales se creaban para que los conflictos de las colonias, la sangre, la violencia y la muerte se quedara en ese espacio colonial agreste, r煤stico y desregulado seg煤n las normas hegem贸nicas, hoy toda esta realidad se traslada al espacio europeo. El espect谩culo deshumanizador es todav铆a m谩s atroz en tanto se produce cada d铆a ante los ojos y la indiferencia de la ciudadan铆a. Por eso es necesario recordar siempre que para construir una verdadera memoria hist贸rica necesitamos la memoria de los otros, que debe estar conectada con la justicia y la reparaci贸n de la dignidad humana. Nuestro lema debe ser volver a humanizar donde se deshumaniz贸 y lograr edificar una ciudadan铆a que piense procesos hist贸ricos complejos con madurez.

Las estatuas, la historia que se despliega de forma monumental ante nuestros ojos, no est谩 pensada para la complejidad, sino para la glorificaci贸n, para el culto a paradigmas de 茅xito. No est谩n hechas para pensar, para preguntarnos qu茅 sentido tiene honrar a figuras que levantaron sus fortunas a costa de la tecnolog铆a esclavista o de dispositivos como el barco esclavista, el gale贸n imperial, las rutas de comercio, las factor铆as, las f谩bricas, los bancos, o las cadenas de montaje global que esconden la explotaci贸n del trabajador, la monopolizaci贸n de los bienes y servicios y la corrupci贸n.

Las fiestas nost谩lgicas del Maresme, donde aparecen gigantes inspirados en esclavistas, se viste todo el pueblo de blanco, se preparan manjares 鈥渆x贸ticos鈥 para recordar un pasado colonial o se exotizan bailes, canciones y cuerpos negros semidesnudos, tampoco est谩n hechas para reflexionar. Est谩n hechas para seguir viviendo en la indiferencia y en la vulneraci贸n a la dignidad humana de esos cuerpos construidos como otredades; est谩n hechas para el regocijo nost谩lgico de un pasado y la glorificaci贸n a un indiano acaudalado por su esp铆ritu emprendedor, sin mencionar sus manos manchadas de sangre y sudor de los cuerpos de m谩s de doce millones de africanos secuestrados de su continente y esclavizados en Am茅rica.

En Catalu帽a existe hoy en d铆a una red muy activa llamada la Xarxa de Municipis indians, en la que podemos ver claramente que las normas discursivas de la supremac铆a blanca y hegem贸nica gozan de muy buena salud. En especial, tomo las palabras de su portavoz, Anna Castellv铆, en la introducci贸n a uno de sus eventos: 鈥渘o podemos juzgar la historia con ojos del presente鈥.

Hoy d铆a, que el presente se sigue retroalimentando del pasado a trav茅s de ideas, discursos y pr谩cticas que normalizan las relaciones de dominaci贸n de un grupo sobre otro y que se sigue evitando hablar de como la Catalu帽a industrial y moderna se construy贸 sobre los cuerpos colonizados y esclavizados. De como la naturaleza misma de las sociedades y las pr谩cticas tradicionales de superviviencia comunitarias fueron desmanteladas para que fueran funcionales a la r谩pida acumulaci贸n que necesitaban las econom铆as europeas y entre ellas la catalana. Tenemos el convencimiento, en fin, de que no se trata de juzgar, sino de hacer honor a la verdad hist贸rica, de hacer justicia y reparaci贸n.

Es necesario darnos cuenta que muchas veces los discursos sobre la belleza patrimonial y la memoria hist贸rica no son neutrales, sino que quieren imponer una mirada rom谩ntica y eurocentrista a un fen贸meno de opresi贸n donde no fue el 鈥渆mprendimiento鈥 lo realmente decisivo, sino el hecho de participar de un contexto colonial desigual, en el que las colonias eran subyugadas bajo leyes, impuestos, represi贸n y pr谩cticas sangrientas como la esclavitud.

De que otra manera un hombre pobre como Antonio L贸pez o un pescador sin recursos de la Barceloneta como Tom谩s Ribalta pudieron hacerse en pocos a帽os de una riqueza tal, que eran capaces de hacer pr茅stamos a la mism铆sima hacienda espa帽ola. Esto solo fue posible porque participaron de un tr谩fico brutal que emergi贸 como un rengl贸n de enriquecimiento muy r谩pido con gran margen de beneficios a costa de mucho sufrimiento, dolor y muerte.

No podemos juzgar la historia con ojos del presente, pero es necesario reconocer c贸mo el pasado afecta el presente.

Para justificar todas estas atrocidades y para conveniencia de todo aquel que lucraba con la esclavitud, se expuls贸 al africano de las fronteras de lo humano. Para justificar la violencia en los territorios coloniales y la expulsi贸n de sus nativos del marco constitucional, pol铆tico e institucional europeo, fue necesario alimentar imaginarios exotizantes, infantilizadores y de sumisi贸n que nacieron para justificar la vulneraci贸n de los derechos de las personas del Sur global. Se trata de imaginarios culturales que dividieron el mundo en naciones d茅biles y naciones fuertes y que defienden a煤n hoy que los blancos llevaron la civilizaci贸n allende los mares y que el empobrecimiento de los territorios ex-coloniales es s贸lo culpa de una esencia innata 鈥渃ultural鈥 de sus habitantes.

Una sociedad civil con el suficiente grado de madurez y responsabilidad se hace preguntas y pide respuestas; no se lava las manos argumentando que 鈥渘o somos responsables de los hechos de nuestros antepasados鈥 y cierra la puerta a la discusi贸n. Por supuesto, no se trata de asumir cosas que no se han hecho, sino de justicia y de reparaci贸n, de no mirar hacia otro lado cuando hoy en d铆a, el migrante racializado y precarizado no se considera un integrante leg铆timo del espacio ciudadano, mientras que la discriminaci贸n por color y origen 茅tnico ha sido la primera en la ciudad seg煤n el Informe de l鈥橭bservatori de les discriminaciones en Barcelona en el 2021. Ante este panorama siempre es importante recordar que la indiferencia ante el sufrimiento ajeno es la puerta por donde entra la extrema derecha. Siempre que hablemos de memoria hist贸rica debemos hacerlo desde una perspectiva de reparaci贸n a la dignidad humana.

Este art铆culo fue publicado originalmente en El Salto Diario, y especialmente enviado por su autora para su publicaci贸n en ALAI.