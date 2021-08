–

Uno, pero no el 煤nico, de los efectos de la actual crisis integral, profunda y de extensi贸n inusual del modelo capitalista es el aumento del desempleo y la miseria de los pa铆ses colonia y semicolonia del imperialismo. Desde decenios el capitalismo ha 鈥渆xportado mano de obra barata鈥 de acuerdo con las necesidades de las grandes compa帽铆as transnacionales y los capitales monop贸licos; provocando que millones de trabajadores y trabajadoras deban salir de sus pa铆ses de origen en busca de nuevas oportunidades laborales y el bienestar de sus familias en todo el mundo.

Chile, en la 煤ltima d茅cada se ha convertido en el pa铆s con m谩s migraciones del cono sur; en el 2015 la poblaci贸n extranjera constitu铆a el 2,3% de la poblaci贸n en Chile, ascendiendo en el 2019 al 8% de la poblaci贸n. Si bien la pandemia del COVID-19 y las restricciones al ingreso del pa铆s por medidas sanitarias han disminuido en el 煤ltimo a帽o los ingresos al pa铆s, no deja de ser uno de los destinos a los cuales se ven forzados a migrar miles de trabajadores y trabajadoras. Entre el 2018 y el 2020 se registraron 35.400 ingresos por pasos no habilitados haciendo de las migraciones un fen贸meno social que aumenta la vulnerabilidad y precariedad de las familias, por ende, las y los trabajadores casi no cuentan con protecci贸n social ni seguridad de ning煤n tipo y en caso de conseguir un empleo son expuestas y expuestos a extensas jornadas laborales por bajos sueldos y en condiciones de extrema explotaci贸n, remuneraci贸n que deben repartirse para vivir en Chile y para enviar remesas al pa铆s de origen, en muchos casos 煤nico sustento econ贸mico de sus familias.

En el 煤ltimo a帽o la migraci贸n, principalmente latinoamericana ha sido liderada por 5 nacionalidades: Per煤 registrando 473.361 ingresos, Bolivia con 296.711, Colombia con 66.495, Venezuela con 30.870 y Hait铆 con 2.814 entradas al pa铆s. En cambio, por pasos no habilitados de enero de 2020 a enero del 2021 se registraron aproximadamente 21.119 entradas, las cuales son parte del tr谩fico de personas, trata, explotaci贸n sexual, entre otras muchas vulneraciones.

Por otro lado son las mujeres migrantes quienes presentan mayores dificultades, como por ejemplo las barreras idiom谩ticas y culturales como el caso de las comunidades haitianas para incorporarse a empleos formales, el acceso principalmente a empleos precarios y mal pagados como el caso de las asesoras de casa particular peruanas, la informalidad y el peligro del comercio ambulante que enfrentan las mujeres ecuatorianas, y desde luego el comercio sexual, la trata de personas, las barreras de acceso a la salud de calidad, la falta de oportunidades de formaci贸n y capacitaci贸n entre otras son parte de los obst谩culos que miles de mujeres migrantes deben afrontar.

En el 谩mbito laboral, durante la actual crisis del capitalismo monop贸lico y la pandemia, la tasa de desocupaci贸n de la poblaci贸n migrante aument贸 en un 9%, y la ocupaci贸n informal aument贸 en un 14% de octubre a diciembre del 2020. Por otro lado, la poblaci贸n migrante ocupa el 72% de ocupados, mientras que los y las chilenas ocupan el 50% de ocupaci贸n. En cuanto a la ocupaci贸n por g茅nero, los hombres forman el 82% de ocupados en el pa铆s, mientras que las mujeres migrantes s贸lo alcanzan el 62%, mostrando la brecha de g茅nero, propia del patriarcado.

Estas cifras demuestran que a pesar de que medi谩ticamente se combate con un chovinismo extremo la migraci贸n; utilizando los medios de comunicaci贸n de masas de los grandes conglomerados econ贸micos, en el plano laboral la patronal no escatima esfuerzos en reclutar a las y los trabajadores migrantes para, con sueldos de miseria acrecentar sus ganancias a costa de la precarizaci贸n y la sobreexplotaci贸n de las y los trabajadores de otras nacionalidades generando mayor plusval铆a a trav茅s de los menores costos de producci贸n y reproducci贸n de la mano de obra.

De acuerdo con los sectores económicos las y los migrantes ocupaban en 2019 el 23% de ocupación en el comercio, 13% en industrias manufactureras, 10% en construcción y actividades de alojamiento, 8% en actividades de hogares, qué son los sectores más golpeados por la crisis económica y sanitaria producto de la profunda recesión y los confinamientos, lo que las y los instala en puestos de empleos altamente inestables y de baja remuneración.

El doble est谩ndar en relaci贸n con el tema migratorio por parte de la burgues铆a monop贸lica es evidente. Por un lado, instalar el tema en la seguridad nacional, es decir, en el Ministerio del Interior y en las polic铆as, vieja doctrina de control social y pol铆tico por parte de los estados naciones, criminalizando la migraci贸n y aplicando la pol铆tica de deportaci贸n y odio hacia los y las extranjeras y por otro lado, conseguir a trav茅s de la migraci贸n mano de obra para aumentar el ej茅rcito de cesantes y as铆 regular el mercado de las remuneraciones a la baja, empleando a bajo costo y conteniendo el posible aumento de los salarios, todas estas consecuencias (sociales, pol铆ticas y econ贸micas) son parte de la t谩ctica de dominaci贸n y explotaci贸n imperialista disfrazada de 鈥渇en贸meno migratorio鈥 por el bloque en el poder de los pa铆ses oprimidos.

Por 煤ltimo, la patronal en su lucha ideol贸gica con la clase trabajadora ha propiciado el nacionalismo y la rivalidad entre las y los trabajadores chilenos con quienes viven en condiciones de migraci贸n, buscando fomentar la discriminaci贸n y fragmentar a la clase. Se alimenta la idea de culpar a las y los migrantes por la falta de empleo, argumentando que trabajan por menos, por ende, dejan de lado a las y los trabajadores chilenos. Esta concepci贸n promueve concepciones nefastas como el racismo, xenofobia, misoginia entre otros antivalores funcionales para el capitalismo, haci茅ndonos creer que existen categor铆as m谩s o menos merecedoras dentro de la misma clase trabajadora, de esta manera la responsabilidad de la crisis actual se traslada a las y los trabajadores negando absolutamente la responsabilidad del empresariado monop贸lico y sus constantes abusos. 脡sta din谩mica, adem谩s tiene implicancias directas en las pocas herramientas de lucha que tiene la clase trabajadora, principalmente boicotea iniciativas organizativas, rechazo a la idea de sindicalizarse o al menos considerar acciones en conjunto para protestar por las evidentes condiciones precarias de trabajo y salario, generando grandes problemas al interior de la organizaci贸n sindical.

Las y los clasistas tenemos muchas tareas que emprender respecto de la acogida de las y los trabajadores migrantes y sus familias. Como proletarios e internacionalistas debemos apoyar de forma solidaria a cada compa帽ero y compa帽era migrante, integrar sus demandas en los pliegos de los sindicatos y dem谩s organizaciones de base, incorporarlos a las peleas por vivienda y barrios dignos y en la totalidad de las demandas del pliego de la clase trabajadora, y de forma conjunta luchar por acabar con el actual sistema de explotaci贸n y opresi贸n capitalista.

Ariel Orellana

Trabajador Social, Mag铆ster en Gobierno y Gesti贸n Local, diplomado en Derecho de Familia; Desarrollo y Pobreza; Gobierno y Gesti贸n P煤blica; Elaboraci贸n y Evaluaci贸n de Proyectos Sociales.

Miembro de la Asociaci贸n Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras Clasistas, AIT

Parte del Sindicato de T茅cnicos y Profesionales SITECPRO

