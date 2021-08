‚ÄúHe decidido dejar a los zipaios actuales, pol√≠ticos que en nombre del pueblo trabajan para el Estado, como Sortu y compa√Ī√≠a‚ÄĚ

‚ÄúYo s√≠ conozco la amnist√≠a porque he tenido tres y estoy luchando por la Amnist√≠a, ¬Ņcomo puede ser eso? Porque eran indultos‚ÄĚ

‚ÄúNo quisiera que volviera la lucha armada a Euskal Herria porque habr√≠a muchos muertos‚ÄĚ

Juanjo Basterra, kazetaria eta m. soziala * E.H

Tiene 76 a√Īos. Una parte de su vida la dedic√≥ a la lucha de liberaci√≥n de Euskal Herria. Desde Bermeo se fue a Iparralde, estuvo confinado en Par√≠s y pas√≥ una larga temporada por diversas c√°rceles. Miguel Angel Goienetxea Fradua ‚ÄėTxo‚Äô, conoci√≥ y comparti√≥ de cerca la lucha junto a Argala, Txomin, Peixoto‚Ķ e hizo una acci√≥n con Txiki Paredes, uno de los fusilados por el dictador Franco.

Nos cuenta, seg√ļn va recordando, algunos hechos que vivi√≥ desde dentro y tambi√©n, de forma somera, la deriva pol√≠tica que ha tomado la situaci√≥n desde que ETA anunciara el ‚Äúcese definitivo‚ÄĚ de su actividad aquel 20 de octubre de 2011. Para √©l, esa consecuencia fue producto de ‚Äúun golpe de estado‚ÄĚ, que ‚Äúno se puede olvidar‚ÄĚ. Txo entiende que ‚Äúse ha producido una traici√≥n al pueblo, a Euskal Herria‚ÄĚ por parte de quienes denomina ‚Äúzipaios de Sortu y compa√Ī√≠a‚ÄĚ. Afirma que est√° dedicado a conseguir la ‚ÄúAmnist√≠a para Euskal Herria. Despu√©s de vivir tres amnist√≠as, sigo reclamando la Amnist√≠a, aquellas fueron indultos‚ÄĚ. Y deja claro que las conversaciones de Loiola en el oto√Īo de 2006 fracasaron porque ‚Äúno se quiso acordar ni la autodeterminaci√≥n ni la amnist√≠a‚ÄĚ.

¬ŅCu√°ndo entraste en ETA y qu√© te llev√≥ a dar ese paso?

Entr√© en los a√Īos 70. No s√© la fecha exacta. Pero siempre me refiero a que cuando Carrero subi√≥ para arriba, yo sub√≠ a Iparralde. Esa es la √©poca. D√≠as, entre uno y otro.

Despu√©s de todos estos a√Īos, ¬Ņc√≥mo ves ahora el panorama pol√≠tico, econ√≥mico y social?

Uno mal, otro peor y el otro no sé dónde, más abajo. En lo económico puede ser cualquier cosa, pero el momento sociopolítico, perdido.

¬ŅPor qu√© lo ves perdido?

Porque todo lo que hab√≠amos avanzado se ha ido a tomar por el culo. Ya no queda nada. He conocido, me suelo referir a la √©poca de Argala, de Txomin, de Peixoto‚Ķ cuando hubo la ruptura pol√≠tico-militar. No ten√≠amos otra cosa que ir donde Argala a por un pol√≠tico, porque los dem√°s iban a la tremenda (me cago en dios, etc) y en la pol√≠tica era otro nivel. A Argala lo acogimos, porque hasta entonces estaba como pol√≠tico Pertur y como parte militar Ezkerra. Nos apoyaron en la teorizaci√≥n pol√≠tico-militar, porque yo en lo pol√≠tico-militar no me enteraba, porque era como Txomin y √©stos: me cago en dios y esto hay que hacer. Lo pol√≠tico era otro nivel. Pertur y estos le estimaban mucho a Argala, pero no quer√≠an arrimarse a √©l porque les jod√≠a las tesis que ten√≠an de como ten√≠a que ir para adelante ETA y ya hab√≠an comenzado con cursillos pol√≠tico-militares, como dos a√Īos antes o as√≠.

¬ŅQu√© recuerdas de ese momento?

Hubo esa ruptura de ETA V y no fue una ruptura con lo pol√≠tico-militar, fue consecuencia de la bomba que se puso en Madrid en una cafeter√≠a al lado de la Puerta del Sol donde iban cargos importantes de la Polic√≠a, etc. A ra√≠z de aquella bomba, que no murieron a quienes iba dirigida, el contraataque que suele hacer el enemigo fue de mucha propaganda. Hab√≠a un acuerdo entre los comandos que andaban por el interior para contrarrestar la contraofensiva y en eso tambi√©n estaba el Partido Comunista de Espa√Īa, que entonces era Eva Forest y algunos otros, los ‚Äėpol√≠ticos entre comillas‚Äô, √©stos se posicionaron para defenderse de la ofensiva del Estado espa√Īol y se dijo que ‚ÄėETA no ha sido‚Äô. Porque el Partido Comunista en Madrid estaba proponiendo rechazar ese atentado, que habr√≠a sido cualquier otro grupo, pero rechazarlo. Y los que est√°bamos en la lucha, y en contraposici√≥n a estos, siempre nos hemos referido a que si haces mal ha sido un error, como ocurri√≥ en otras acciones. Tambi√©n pas√≥ otro error con unos trabajadores. Esos errores provocaron un debate dentro de ETA de que hab√≠a que dar la cara: ‚Äėsi me equivoco, me equivoco‚Äô. No tengo que hacer como los espa√Īoles de cuando me conviene s√≠ y cuando no me conviene, no.

Personalmente propuse que si te cogen en una mentira de esas, ya no tienes credibilidad para nada. Entonces, ya se estaba perdiendo Radio Par√≠s, que sol√≠a divulgar los mandados de ETA, qued√°bamos a expensas de lo que pueda hacer la pol√≠tica espa√Īola. La principal defensa era seguir siendo sinceros y honrados. Hay hubo debate. En una asamblea que hicimos se aprob√≥ que la sinceridad era lo fundamental. Si nos equivoc√°bamos, se iba a donde los familiares o lo que sea, y punto. Pero no dar cobertura a ning√ļn ‚Äėhijoputa‚Äô que no lo necesita para machacarte con tus mentiras. Esa fue la principal raz√≥n de la ruptura pol√≠tico militar. No esa sola, s√≠ la principal.

Lo de los trabajadores fue mala informaci√≥n, pero lo de Madrid no era mala informaci√≥n, sino que se sab√≠a como estaba repleto el bar, todo ‚Äėtxakurras‚Äô uniformados, con medallas, de graduaci√≥n alta. ‚ÄúDe casualidad‚ÄĚ ese d√≠a cuando se puso la bomba, no aparecieron m√°s que cuatro y gente del pueblo. Ese fue el error.

De ¬Ņpor qu√©? Vete a saber, justo ese d√≠a a esa hora no va ning√ļn militar o van cuatro pinches y los muertos son m√°s los civiles. De ah√≠ surgi√≥ el debate y nos repartimos. Y Txomin, Peixoto y otros m√°s que √©ramos, dijimos seguimos con esto. Tras la ruptura, al Partido Comunista no pod√≠amos ver, porque no eran abertzales. Luego, s√≠ es verdad, que se contact√≥ a personas. Estuve en la zona de Gipuzkoa y he andado con un franc√©s, de Par√≠s, que sol√≠a ir a un caser√≠o donde nos acog√≠a. Si era de izquierdas y no era chivato, nos val√≠a. Esa era la esencia de que no fuese chivato, si eres franc√©s como si eres holand√©s o madrile√Īo.

¬ŅHablas de esa gente como del PCE?

Esos estaban en el PCE de Madrid, con la izquierda. Hoy en día no rechazo; con sinceridad de izquierdas, me vale. En aquella época de izquierdas, pero…hubo una ruptura que no se asimiló bien.

¬ŅCon PCE o EPK?

La explosión fue en Madrid y allí donde íbamos encontrábamos apoyo. Ojo, en aquellas épocas ETA no se definía oficialmente socialista, pero la hostia que habíamos tenido entre quinta y sexta… fue grande. Hay que coger las coyunturas del momento.

Por eso te pregunto, ¬Ņsi la relaci√≥n era con el PCE espa√Īol o con el EPK de Euskadi?

Con ninguna sigla, sino con personas. T√≠o majo, que ayuda, etc. En el Estado necesitamos una casa franca, muchos a√Īos m√°s tarde la ‚Äėtxakurrada‚Äô dio orden de que todos los hoteles ten√≠an que pasar los registros. En Bermeo, todav√≠a sin entrar yo en ETA, s√≠ me mov√≠a, un d√≠a hab√≠a dos liberados en una casa bermeana. Uno sale a las ocho o nueve de la ma√Īana y se va a tomar un caf√© al bar de la estaci√≥n coge el peri√≥dico y ve su foto y la del compa√Īero, explicando como dos liberados andaban por Bermeo. Deja todo, y vuelve a casa para decirle a su compa√Īero que se tienen que ir, que les buscan. La ‚Äėtxakurrada‚Äô no se hab√≠a enterado y los periodistas hab√≠an difundido la noticia. Esos fallos son garrafales, pero son de aquellas √©pocas, se marcharon por Sollube con el cura de entonces. La ‚Äėtxakurrada‚Äô se movi√≥; gente que no conoces, hubo detenciones en Bermeo. Cuando se habla de una cosa, si no se sabe la coyuntura del momento, es cuando no entiendes como puede ser.

En Madrid, por 400.000 razones, vas para all√≠; en Iparralde se delibera quienes van a Madrid a un hotel o pensi√≥n, porque no estaban controlados como ahora. All√≠ te ibas encontrando y hablando, no dices quien eres, con aquellas personas que les vas viendo por donde cojean. En aquellos tiempos tu dices arriba ‚Äėcon el PCE de Madrid‚Äô, no te pueden ver, pero si dec√≠as con Juli√°n o Pedro, Marisa, que vive tambi√©n all√≠, puedo encontrarme en algunas cosas. Eso es otra cosa.

¬ŅPrimero las personas?

Por delante, exactamente, las personas. Con las personas llegas a donde quieres. Cuando lo de Carrero no han ido buscando siglas desde Baiona a unas siglas de Madrid, sino contacto con personas, metodolog√≠as e infraestructura y haces el atentado como quieres hacerlo. A√Īo y medio o dos que se pas√≥ preparando, pas√≥ mont√≥n de gente. Y en el caso del bar que hab√≠a que reventar con la ‚Äėtxakurrada‚Äô dentro por el cuartel que ten√≠an al lado, estuvieron as√≠.

Luego esas personas van profundizando m√°s en lo que eres. Entonces, no hablabas ni con un PCE ni un ‚Äėtrosko‚Äô, con nadie, sino con fulanito, porque conectamos con la metodolog√≠a e ibas para adelante. Pero lo que ocurri√≥ en ese bar, con la muerte de civiles y ninguno con chapa, fue un fracaso. Vas pensando que si a esa hora ten√≠an que estar, porque sol√≠a estar lleno, estaba vac√≠o, son cosas que vas analizando, pero en ese momento el flash de la televisi√≥n o de la propaganda aprovecha lo suyo. Hab√≠a que contrarrestar. Preguntas desde arriba qu√© ha ocurrido, los que est√°n en Madrid, m√°s pol√≠ticos que activistas, que tienen su apoyo con algunas personas, deciden contradecirnos.

Una de las razones ha sido esa en la ruptura de ETA. Para entonces, lo pol√≠tico-militar ya se estaba poniendo en marcha. Muchos no conoc√≠amos cual era la estructura que propon√≠an los pol√≠ticos-militares y al cabo de muchos a√Īos se supo y se dijo eso no puede ser. Una de las razones de la diferencia con ETA V fue, como siempre, en sectores pol√≠tico-militares, culturales‚Ķse mezclan personas, pero con estructuras independientes, nos ha ido bien hasta el final. En cambio, los pol√≠tico-militares la estructuraci√≥n era que en una zona concreta, vamos a poner por ejemplo Bilbao la Vieja, los movimientos culturales, los del frente obrero y quienes hac√≠an acciones se juntaban en una asamblea para que la lucha fuera global. Ca√≠a uno, ca√≠an todos los frentes de esa zona. Se quedaban en pelotas. Esa es la estructura diferenciada.

Con el tiempo, ETA militar, la Quinta, es la que ha sido la √ļnica pol√≠tica-militar, pero cada uno en su frente. No mezcl√°ndonos. Nos podemos conocer, pero cada uno en su terreno. Pol√≠ticos ha habido muchos y se peleaban entre ellos hasta la estructura de KAS que fue cuando ‚Äėarriba‚Äô se reun√≠an todos, no abajo. Arriba se estructuraba el trabajo y en cada zona se desarrollaba. Se hac√≠an previsiones y se explicaba lo que se iba a hacer. En cada zona se asimilaba.

ETA, para conocer un poco, en su inicio eran estudiantes. Como el PNV no hac√≠a nada, todo tranquilo, el sector estudiantil cuando tuvo que escaparse, propuso en el PNV ‚Äėm√°s marcha, un poco m√°s picante a la comida‚Äô. Les contestaron que estuvieran tranquilos desde la estructura del PNV. Y al final, se hizo la asamblea y surgi√≥ ETA y la Y. Mucho m√°s tarde Argala escrib√≠a ‚ÄėY‚Äô, por si acaso, no exist√≠a en los papeles, no exist√≠a ETA, era la Y griega. Son t√°cticas para llevar adelante lo pensado. Al PNV se le mand√≥ a tomar por el culo y es m√°s los que primeramente pusieron en el surgimiento de la revoluci√≥n vasca fueron los de EGI, los del PNV, que pusieron una bomba. En los inicios los de ETA no sab√≠an lo que era una pistola. No sab√≠an disparar. Hab√≠a casos que ven√≠a la ‚Äėtxakurrada‚Äô por detr√°s y no eran capaces de dispararles, sino que tiraban para arriba. Eso ha sido el inicio de ETA.

¬ŅEl presente como lo ves?

Estoy en una butaca cómoda y cuando quiero echar la siesta, lo hago.

Ya te veo. Once a√Īos del cese de la actividad armada‚Ķ

Eso sabes, y yo me callo y punto. Ni me va, ni me viene. Me recuerda.

Once a√Īos despu√©s, ¬Ņc√≥mo ves la situaci√≥n pol√≠tica, econ√≥mica y social?

Política lo que antes he dicho: se está iniciando, yo ya estoy en el arrastre. No sé cuánto estaré respirando.

Pero estás aquí, vivito y coleando, y pegando patadas

En lo pol√≠tico, desde Argala en aquella √©poca, llegamos a un punto, al cabo de dos o tres a√Īos, en la forma de ‚Äėbikotes‚Äô que nos organiz√°bamos. Me dijo ‚ÄėTxo no crees que es hora de empezar, en vez de resguardarnos, dar respuestas, ir nosotros para adelante, empezar el enfrentamiento directo y que vengan ellos‚Äô. Fue cuando se empez√≥ atacar los cuarteles, todo eso era de la √©poca de Argala cuando de la defensa pasamos al ataque. Hoy todo eso ha ido a tomar por el culo.

¬ŅYa no hay ‚Äėataque‚Äô?

Ataque s√≠: de m√°s espa√Īol a menos abertzale. La idea de la Independencia, una palabra muy grande, ya no existe. Somos europeos, mundiales‚Ķsiempre tienes que tener relaci√≥n con alguien no solo con quien tienes en casa, sino estructuras sociales, econ√≥micas‚Ķya no existe la reclamaci√≥n de la Independencia. Y aqu√≠ hay cuatrocientas mil personas que tienen mucha cabeza, pero nada de acci√≥n. En este momento, por ejemplo, ATA (Amnistia Ta Askatasuna) dice que no entra en esos follones, pero hay una represi√≥n y hay que responder a esa represi√≥n. En esta zona de Bizkaia hay tres cabezas ideol√≥gicas y que no se pueden ver entre ellos. Eso no es ir para adelante.

¬ŅVamos para atr√°s?

A uno de ellos le estuve diciendo eso. En los a√Īos que tengo en Iparralde he conocido cuando ETA llevaba la batuta, y hab√≠a EGI, PNV y hab√≠a independientes, porque antes se escapaba a Iparralde todo hijo de madre, por lo que sea.

Volviendo a lo que se me hab√≠a olvidado, toda esa gente hab√≠a seis cabezas, vamos a decir, en Baiona, seis personajes, para eso ten√≠amos a Peixoto que se entend√≠a con todos, hablaba y trabajaba con todos, aunque no est√© de acuerdo con todas las ideolog√≠as. Y se propuso organizar alg√ļn movimiento en Iparralde. ¬ŅQu√© ocurri√≥?, que fue uno a uno y le dijeron que estaba muy bien. Pone una cita en un sito y all√≠ surgieron las discrepancias entre ellos porque unos no quer√≠an ir con los otros a ning√ļn sitio. Pero como est√°bamos haciendo un trabajo, poco a poco fue surgiendo algo y la juventud, que por medio de la cultura era la √©poca de que en Hegoalde no pod√≠as alfabetizarte y en Iparralde sol√≠an ir a aprender. Yo estuve haciendo de cocina en un caser√≥n de las monjas, que prestaron a los de Iparralde para impulsar el euskera. F√≠jate hoy donde est√° la cultura del euskera en Iparralde, que est√°n cabreados con las resoluciones. Ciento y pico de personas de Hegoalde se iban all√≠ para alfabetizaci√≥n en aquellos tiempos.

De ese grupo surgi√≥ lo que fue el LAB de Iparralde y un mont√≥n de cosas. Y de ah√≠ surgieron tambi√©n esos trabajos que se hacen de cocina, surgi√≥ el Comando de Madrid, muy activo y que la ‚Äėtxakurrada‚Äô no sab√≠a por donde iba, hasta que cay√≥ uno, cuando le explot√≥ la bomba dentro. Todo eso se hizo e ide√≥ con Argala, hasta que le dieron pum y ah√≠ surgi√≥ y se materializ√≥ la ruptura de ETA. Entonces, la ‚Äėtxakurrada‚Äô ha hecho su trabajo, ha pasado a lo internacional y ha dado m√°s cobertura, porque hab√≠a un apoyo internacional a ETA. Incluso en las manifestaciones de Andaluc√≠a se empezaba a gritar ‚Äėgora ETA‚Äô.

Argala decía que hay que echar para adelante. Y en ese contexto hubo jóvenes de Iparralde, arrimando. Al surgir dos partes militar y político militar, empezamos a explicarles las cosas como son: si estás con ese, no vengas donde nosotros; te arreglas con ellos. Todavía no estaban metidos en la mamia del problema, porque en esa época no sólo estaba el tema de militar y político-militar, sino que estaban anarquistas, anticapitalistas, etc. Estábamos seis grupos armados en aquella época. No es bueno, quieras o no, hay que buscar que mínimamente nos juntemos. Porque el que tenía mayor infraestructura quedaba mejor. En el camino, se iba de aquí allí, tropezabas con un control, y los político militares cayeron un montón de ellos de esa forma.

Como decía el Estado tiró por mejorar las relaciones internacionales y, al final, lo consiguió con el francés, que era al que más convenía para poner el aparato internacional en vez de en Madrid en París, cuartel, etc, y de ahí empezaron a trabajar en Iparralde. Lo del GAL pasó así, claro.

11 a√Īos que han pasado, insisto.

Estos once a√Īos he pasado en la butaca.

¬ŅEso se considera como una traici√≥n la ruptura definitiva con lo que era ETA o qu√© es?

Ya has dicho todas las palabras. Lo principal ha sido una traici√≥n al pueblo vasco; a ETA, no. ETA est√° ah√≠. Si vas donde los espa√Īoles, quieras o no, te dicen si tienes esa ideolog√≠a es de ETA. ETA no ha sido solo la lucha armada, sino que estaba apoyada en la lucha ideol√≥gica y cultural.

Antes te dije que cuando empezó ETA no era socialista en definición y aprendimos de otras luchas. Cuando empezamos a mandar gente a Nicaragua, por ejemplo, tuvimos aprendizaje de armamento en la práctica, etc, allí también sacamos un montón de productos e ideas. Por ejemplo, en Nicaragua nadie tenía armas. Cuando había que hacer una acción concreta, vamos a por las armas, tenían una estructura que tenía una gente que llevaba las armas donde tenían que hacer la acción. Esas cosas.

Antes los empresarios aduc√≠an que ten√≠an que reducir salarios porque pagaban el impuesto revolucionario, ¬Ņcrees que ahora que se ha evitado esa presi√≥n est√°n m√°s holgados?

Los empresarios est√°n m√°s contentos con el PNV.

Y siguen enriqueciéndose, ahora más.

Ahora una anécdota que la puedes meter donde quieras. Garavilla, los dos hermanos me echaban la culpa a mi del secuestro. Pero justo cuando está secuestrado el hermano mayor, a los chavales que le tenían secuestrado les recordaba que era gran amigo mío. Cada uno tiene su cosa.

Cuando se le pidi√≥ 35 millones de pesetas, yo les dije ‚Äėest√°is en rebajas‚Äô, me sali√≥. El no se sac√≥ ni cinco c√©ntimos de su bolsillo, quit√≥ a los trabajadores, un tanto por ciento porque los de ETA piden y si no pago‚Ķ Con el hermano menor, que ahora es el jefe de la empresa, y que hemos sido √≠ntimos y seguimos siendo, no tengo problema con √©l. A mi cuando me dejan libre y vuelvo a Bermeo, viene al recibimiento, a la comida, pens√© que iba a haber hostias, porque pensaba que el peque√Īo, el actual jefe de Garavilla, dijo que ‚Äėsi a mi hermano le hacen algo, voy y le doy un tiro‚Äô. Si me preguntan contesto como s√©, en el pueblo nos ve√≠amos. En el pueblo una vez me dijo ‚Äėestas vigil√°ndome para hacer un secuestro‚Äô. Le dije que no hac√≠a eso, pero algunos trabajadores me dijeron que ese Garavilla ten√≠a el vicio de las tragaperras, no le llegaba el sueldo.

Una de las principales conclusiones que he sacado es que un capitalista nunca te va hablar de sus necesidades, sino de las presiones. Por ejemplo, el PNV neg√≥ que con los terroristas se pueda negociar. Eso sacaron los estadounidenses de que ‚Äėcon los terroristas no hay que negociar‚Äô, pero cuando le tocaba al vecino suyo, ah√≠ ven√≠an; como vino Arzalluz a negociar. Porque al que se le mand√≥ el ‚Äėpapelito‚Äô era uno que conoc√≠a de cerca. Eso siempre ha habido.

En el 77 se peleó por la amnistía y sigue todavía esa pelea.

Hubo una amnistia. Se trabaj√≥ por la amnistia y hoy no se conoce la amnistia. Yo s√≠ conozco la amnist√≠a porque he tenido tres amnist√≠as y estoy luchando por la Amnist√≠a, ¬Ņcomo puede ser eso? En esa an√©cdota suelo poner tambi√©n a Joseba Egibar que, cuando ya dieron tres amnist√≠as, en la √©poca del secuestro de Ibarra, que lo secuestraron los polimilis, Apala y estos que estaban en polimilis. Otra historia, Apala y √©stos, los polimilis, al final, no la estructura, pero s√≠ los que estaban ilegales en Iparralde, estaban a hostias con los pol√≠ticos y se produjeron varias an√©cdotas. Por ejemplo: estaban en Hegoalde, los pol√≠ticos les ped√≠an dinero, que hay que hacer atracos, etc pero no secuestros, que implica otras cosas. Luego vinieron los berezis que eran parte de la estructura armada de los polimilis. No es sencillo, se posicionaron a favor de los polimilis, pero no rechazaron a ETA V. De hecho, conmigo toda la vida tuvieron relaci√≥n. Cuando ten√≠an alguna dificultad o duda, ah√≠ me ven√≠an. Los polimilis lo iban a dejar. Koro Basurto, que llevaba el frente militar de los polimilis, se junta con Argala y compa√Ī√≠a, y estuvieron como cuatro a√Īos estructurando una organizaci√≥n pol√≠tica para la legalizaci√≥n, estando ETA. Iban donde Argala y √©ste les dec√≠a esta ideolog√≠a no, lo que quer√≠an era que estuvieran todos los pol√≠ticos representados en EIA. Estos dec√≠an que era la idea, y les contestaba que pongan en marcha una ideolog√≠a. A Santi Brouard (HASI) se le dijo que no coj√°is a estos, ir cogiendo afiliaci√≥n y preparaos para actividad pol√≠tica. Al cabo de cuatro o cinco a√Īos, surgi√≥ EIA, que ETA ‚Äėpolimilis‚Äô apoy√≥.

Volviendo a la amnist√≠a y Egibar, hay que ir para atr√°s cuando la democracia a la espa√Īola, Adolfo Suarez pusieron de presidente, esa ruptura de la dictadura a la democracia, los trabajadores en el Estado espa√Īol ni hijo de madre aceptaba como tal. Entonces la lucha obrera empez√≥ a subir. Se hicieron los Pactos de la Moncloa, porque no cuajaba en el pueblo las propuestas. Nosotros siempre dijimos ruptura democr√°tica, si no, no aceptamos su democracia. A ra√≠z de eso, cuando Suarez no cuajaba, los miembros de ETA salieron amnistiados, todos a la calle. Una persona no firm√≥. Se qued√≥ a cero. A la semana siguiente empez√≥ a llenarse hasta mil y pico en poco tiempo. Esas eran las amnist√≠as. Era esa √©poca con el secuestro Ibarra, las contradicciones las ten√≠an ellos, dando hostias les creamos m√°s contradicciones. Argala ten√≠a esa idea, ahora que est√°n d√©biles, m√°s hostias. M√°s contradicciones.

En esa época dieron hasta tres amnistias. Primero, Ibarra había sido secuestrado hasta tal día hasta tal fecha…y los que estaban con Ibarra no entraban y los chavales, aunque eran político-militares, luego ya estaban con nosotros.

Egibar dec√≠a en p√ļblico que no sabemos lo que quieren. Les han amnistiado por tres veces y siguen dando hostias, haciendo acciones militares y as√≠ no se puede llegar. Dec√≠a el burukide del PNV que hab√≠a que esperar y tranquilizarse. Y hoy todav√≠a se sigue peleando por la amnistia. Como los catalanes, est√°n hablando de amnist√≠a de esas, no les entiendo, pero ah√≠ est√°. No voy a entrar en su casa cuando tengo mierda en la m√≠a.

¬ŅSigues pidiendo la amnist√≠a?

Sigo militando en Amnistia Ta Askatasuna. En teor√≠a, va a seguir funcionando. Se van ampliando. En carteles y pancartas siempre he puesto. ‚ÄúHerriari amnistia, Euskal Herriak behar du amnistia‚ÄĚ. Entonces ya hablaremos de si es poco, o que a mi me amnist√≠en si todo el pueblo va a estar reprimido, eso no. Euskal Herria necesita amnist√≠a. Y punto. Es lo que yo entiendo en lo m√≠nimo y en lo m√°ximo.

No va por ah√≠ el camino por lo que se est√° viendo hasta este momento: acercamientos a cambio de aceptar la legalidad espa√Īola.

Hace dos semanas en un bar me dice un conocido de mi edad ‚Äėjoder Txo todav√≠a sigues poniendo una encartelada, etc‚Äô ‚Ķ y le contest√©: seguir√© y los a√Īos que van a pasar, hasta que yo muera. Me dice que ‚Äėsi ya han acercado a Euskal Herria‚Äô, pero le volv√≠ a contestar que siguen en la c√°rcel. A sus familiares les importar√° ese cambio que de tener que ir hasta casa dios ahora est√°n m√°s cerca, pero a quien est√° preso le da igual, sigue en la c√°rcel por ser vasco. Porque antes se dec√≠a que hab√≠an matado, pero ahora un 30% de los que est√°n no han hecho nada simplemente ser ideol√≥gicamente afines a lo que no quiere el Estado. Antes eran 30 a√Īos y ahora son 40 a√Īos, que van estar. Solo por ser vascos. El debate es sobre ideolog√≠as. Lo que no entiendo un poco es lo que est√° ocurriendo en Catalunya. Aqu√≠ hay una prostituci√≥n pol√≠tica y vamos a hablar de esto. Quiero hablar de esto, de la amnist√≠a.

Y el problema parte…

De la Espa√Īa grande y libre‚Ķ

Ya pero de quienes defienden la legalidad y se juntan con quienes defienden como dices la grande y libre, ¬Ņno?

Hay no empieza, hay est√° el desastre, que es lo que est√° ocurriendo en Euskal Herria. Vale. S√≠, si quieres un sill√≥n, si√©ntate al lado m√≠o, pero con mis condiciones. Dejas de ser t√ļ y tu lucha.

¬ŅEso en mi pueblo se llamaba trampear?

No, no, no. Eso se llama traicionar al pueblo.

Trampean la ley vigente con el rollo del acercamiento, con rebajar penas, con el rollo del tercer grado…

En ese sentido, no solamente nosotros nos ponemos los lunes en Bermeo; en Bilbao hacen en dos o tres zonas las concentraciones, en Gipuzkoa‚Ķhay una presi√≥n peque√Īita de lo que hemos sido, de acuerdo, pero no est√° desaparecido. Est√° ah√≠. Y quienes quieren √ļnicamente el sill√≥n, quieren atraer a esos. A donde m√≠ se han acercado 40.000 veces. Ahora no quieren saber nada de mi, saben lo que les voy a contestar.

Arnaldo Otegi, de hecho, cuando me ve se va por otro sitio. Ocurri√≥ en Donostia en la manifestaci√≥n a favor de la amnistia, que ellos convocan la suya, pas√≥ delante m√≠o y se escap√≥. √Čl sabr√°, no le pregunto.

¬ŅTu le conociste a Arnaldo?

Joder que si le conocía. Más él a mi. Me quería mucho, pero era lo que a él le interesaba. Sí, a Arnaldo Otegi le conocí aquí, porque en Iparralde no aparecía.

¬ŅA Txomin Iturbe?

Con ese √©ramos hermanos. Peixoto, Argala, Mamurru‚Ķ√©ramos hermanos. Viv√≠amos en una casa. Txomin viv√≠a con su familia, pero cuando ten√≠a ganas iba hasta Hendaia. Con Txomin ocurri√≥ un tema. Como ahora tambi√©n anduve en cuatro mil sitios. Era responsable de un paso de mugas. Ten√≠amos desde Catalunya hasta Bidasoa 20 pasos de mugas. El principal paso m√≠o era la mar o el r√≠o. ¬ŅQu√© ocurri√≥?, el que llevaba la estructura de mugas se junt√≥ con otro t√≠o que viv√≠a en Derio, muy listo, que conoc√≠a tecnolog√≠a de radio, etc, y en la estructura de Iparralde puso a una persona como responsable, hoy est√° muerta -muri√≥ en Am√©rica-, y √©ste, que sab√≠a m√°s, no aceptaba estar debajo de uno que sab√≠a menos a nivel tecnol√≥gico, claro.

El responsable me necesitaba a mi para esas cosas, como me necesitaban los demás para ir a hacer alguna acción hasta Bizkaia o la muga como podían pasar los barquitos, etc. Una vez me prohibieron hacer un paso para ir a Lemóniz. Para entonces estábamos estructurados en comandos. Si éste no va, quien lleva la acción adelante. Si cae ese cae toda la organización, decían, pero al final, me dejaron marchar. Hubo un conflicto de eso, el de Derio se reveló y con él, el de mugas, y yo lo pasé canutas en uno de los pasos. Me dijeron que no podía estar en un lugar y pensé cómo iba a dejar a los chavales que venían de Madrid. Fui a la Petit Bayonne a hablar con Txomin. Y le dije la pasada noche he tenido que traer a tres personas que venían desde Madrid, la cobertura la he hecho por mi cuenta después de estar varios días controlando, y se alegró. Hizo sus llamadas, se reunieron y pidieron cuentas. Era una chiquillada que si no pones al día, te joden.

¬ŅVolver√° la lucha armada a Euskal Herria?

No quisiera, porque habr√≠a muchos muertos. Supongo que eso mismo te dir√≠a la Guardia Civil. Pero ellos siguen con las armas y algo que nunca han dicho: Euskal Herria como todos los pueblos del Estado espa√Īol se han conquistado por medio de armas, por flechas, lanzas, metralletas o ca√Īones. Siempre por violencia armada. Cuando estaba Euskal Herria no exist√≠a Espa√Īa. Ocho veces han cambiado nuestras fronteras, que comenzaban en el Ebro e iban bastante m√°s lejos que Baiona, y se han ido reduciendo seg√ļn las negociaciones de los estados.

¬ŅTu piensas que en el tiempo que estuvo Txomin Iturbe en Argelia hubiera conseguido una salida m√°s decente a final o se lo cargaron precisamente por eso?

Ahí no me meto. Ha quedado como que le reventó una bomba de mano. Para qué vas a dar vueltas. No fue a hacer nada, fue expulsado de Francia y llegó a Argelia, como él, otros más. Al que sí le cargaron fue a Argala. Y desde entonces ETA no ha tenido cabeza. Ha habido 40.000 cabezas, pero Txomin no una fuente principal como teníamos con Argala.

La gente habla de que Txomin era la continuidad por tener m√°s o menos cabeza.

Txomin como ide√≥logo pol√≠tico no era, era me cago en dios; como yo. A mi me dices ahora que das un golpe de estado y que no diga nada, pues no. A mi, al cabo de dos a√Īos del golpe de estado me vino el abogado vizcainito [I. Goioaga], como si estuvi√©semos en la √©poca m√°s radical del franquismo, haciendo una cita en Bermeo, que quer√≠a hablar conmigo. Le puse la cita en Kafe Antzokia. Lleg√≥ un cuarto de hora m√°s tarde ‚Äėpor si acaso‚Äô, y yo llev√© a un amigo. Porque a mi, como pol√≠tico te puede decir 40.000 palabras que no las entiendes y te quiere llevar a su terreno, pero, en un momento dado mi acompa√Īante va al ba√Īo y nos quedamos solos. Y me increpa de por qu√© le hab√≠a citado a √©ste porque solo quer√≠a estar conmigo. Le dije ‚Äėqu√© quieres‚Äô, me pregunta sobre este cambio que han hecho, y le contesto que para mi es un golpe de estado, y en vez de discutir por ah√≠ me dice ‚Äėahora ya sabes que necesitamos mucho dinero. Hay que hacer todo lo posible para sacar dinero y entregas la ‚Äėpipa‚Äô que tienes‚Äô. ¬ŅDinero? Ya coger√©is o sacar√©is de donde pod√°is, porque a mi no me pides m√°s. Yo he dejado todo, y la ‚Äėpipa‚Äô si quieres te vas a Aritxatxu en la parte de atr√°s y vas nadando y buscas todas las piezas, porque yo no entrego ni a ti ni a la Guarda Civil. Me dice ‚Äėno te creo‚Äô.

Si quieres a√Īadir algo, ¬Ņves jodida este momento?

Me est√°s preguntado sobre los 11 a√Īos y yo sigo haciendo lo m√≠o. 40.000 personas que no quieren saber nada conmigo, pero 400.000 me saludan.

Yo doy datos que cada uno saque las conclusiones. Por ejemplo, el acuerdo que se negociaba en Loiola, el Pacto de Loiola, es reciente, anterior a la traici√≥n, ETA mand√≥ a tomar por el culo al del PSOE y al del PNV, los dos. Porque el √ļltimo d√≠a se hac√≠a hincapi√© en la autodeterminaci√≥n, y ah√≠ se rompi√≥. Y gran parte de quienes luego aparecieron, los que se dicen dirigentes, dijeron que no han sabido seguir y negociar porque estaba ‚Äėcaldito‚Äô, pero si no hay autodeterminaci√≥n, si no puede decidir lo que el pueblo vasco lo que queremos ser, aqu√≠ se termina la conservaci√≥n.

Supuestamente lo que se ha escrito es que Txomin Iturbe en Argelia lo que habían hablado y lo que había sacado era que la amnistia era sí o si. Y lo que lo otro se abrirían cauces para llegar a un acuerdo.

Escucha, la amnistia es un gran abanico de definiciones. Decir amnist√≠a, sigo diciendo, amnistia quieras o no. Pero la amnist√≠a que van a proponer los catalanes, est√° lejos de mi. El Estado est√° diciendo que va desde la Constituci√≥n espa√Īola.

La idea que ten√≠a Argala, que yo la apoyaba, sobre la amnist√≠a no es para llevar la calle un poquito m√°s para all√°, no, no, no. A este pueblo con toda la represi√≥n que hab√©is tra√≠do hasta ahora, darnos libertad para hablar lo que quiera. No desde Madrid, sino desde aqu√≠. El Estado espa√Īol se basa en los foros europeos y dice que en Espa√Īa no est√° prohibido la autodeterminaci√≥n, pero para los espa√Īoles. Y ¬Ņa los vascos? Entre los espa√Īoles van a decir si el pueblo de Bermeo est√° en su sitio o hay que pasarlo para all√≠. No. El pueblo de Bermeo decidir√°, si quiere. O tenemos que pasar a la Espa√Īa de hace tres siglos, donde no exist√≠a. Est√°n hablando de la ‚Äėprostituci√≥n‚Äô espa√Īola. Esa no es m√≠a. Es suya. Arr√©glate tu.

Con memoria hist√≥rica nos pusimos a trabajar hace 17 a√Īos en Sare Antifaxista nos encontramos que en Bilbo estaba Geureak 1936 y un a√Īo despu√©s Ahaztuak 1936-77. Nos encontr√°bamos a quienes hac√≠an el homenaje de Matxitxako y Sartaguda, que hab√≠an sacado los huesos en los a√Īos 70. Con tema Txiki, Otaegi, etc se movi√≥, pero la memoria en los centros pol√≠ticos del mundo nunca se hab√≠a aprovechado. Por ejemplo, 1976 deciden en la ONU una condena contra el nazismo y el franquismo, nadie lo trabaj√≥ ni nadie lo recuper√≥ para denunciar que el franquismo segu√≠a funcionando, que hab√≠a entrado en los par√°metros de la guerra fr√≠a, que los norteamericanos ten√≠an bases, y que hab√≠an firmado pactos con Franco, siendo un aliado de los nazis. Ese camino no lo sigui√≥ ni el PNV, como lo hab√≠a hecho con Aguirre internacionalmente que se fue a Nueva York para que al Gobierno Vasco se le reconociera y para que viesen que ‚Äėsomos buena gente colaboramos con la CIA‚Äô y llega un momento que salta. Las viejas promesas de la segunda guerra mundial con De Gaulle y dem√°s de que ‚Äėcuando acabe la guerra y Paris sea liberado, pasaremos los Pirineos y recuperaremos Espa√Īa para la democracia‚Äô, eso tambi√©n pas√≥, pasaron 45 a√Īos.

No solo pas√≥, esas propuestas de que se les iba a reconocer a los batallones de gudaris, todo se olvid√≥. Hubo un mont√≥n de hostias. El GAL ha sido acuerdo entre los dos estados, porque ni la ‚Äėtxakurrada‚Äô espa√Īola ni la ‚Äėtxakurrada‚Äô francesa sab√≠an entre ellos. Me toc√≥ a mi, me detuvieron y ley√©ndome sobre quien era yo. Ven√≠a uno, ven√≠a otro‚Ķ.leyendo cu√°les eran los motivos. No se enteraban.

Aqu√≠ ese proceso de internacionalizaci√≥n, para lograr la autodeterminaci√≥n, viniendo de una dictadura no se hace. ¬ŅEs un error de la izquierda vasca y del PNV?

No voy a atacar al PNV, me cansé. Cuando salí de la cárcel y me hicieron recibimiento, puse al PNV de vuelta, le critiqué duramente. Había dos polos en Bermeo, los de EA y los de PNV, todos ellos eran de derechas. Los de EA, menos derechas que el PNV, y más abertzales.

He decidido dejar a los zipaios actuales, pol√≠ticos que en nombre del pueblo trabajan para el Estado, como Sortu y los dem√°s. No quiero hablar de ellos porque me canso. Prefiero seguir haciendo, porque ya aparecer√°n los relevos. Lo √ļnico que he pedido en un homenaje a dos chavales que cayeron en Gernika, que se hizo en Astra, les dije: al PNV con sus contradicciones ya les conocemos y a los zipaios de ahora‚ÄďSortu y compa√Ī√≠a‚Äď me ha tocado estar desde un sitio mir√°ndoles de arriba y ahora mir√°ndoles de abajo. Esa ruptura, ese golpe de estado que han hecho, sacarlo, que se conozca a los cuatro vientos. Nadie saca a relucir a Argala. El Estado espa√Īol y todos estos han andado buscando una salida con ayuda del PNV, y el proceso m√°s cercano han sido las conversaciones de Loiola. Pero no aceptaron ni la amnistia ni la autodeterminaci√≥n.

Y de Txomin, por volver a lo de antes, olv√≠date no ten√≠a capacidad ideol√≥gica, de decir esto hay que hacer para adelante s√≠, pero no ideol√≥gica. Argala vio el futuro, porque en sus escritos lo escrib√≠a. El Estado espa√Īol cuando Fraga Iribarne estaba por Europa haciendo los chanchullos para meter a Espa√Īa en Europa y buscar los medios, porque Europa no quer√≠a ver a unos franquistas, Argala ya dijo, cuando ya hab√≠a sido la ruptura pol√≠tico-militar, esto viene, tenemos que prepararnos. A la estructura de ETA dijo vosotros para all√≠. Lo √ļnico reprimido tiene que ser la estructura armada. Los otros: pol√≠ticos, sindicatos, etc, fuera, cuando venga la supuesta democracia espa√Īola, tendr√©is que jugar vuestro papel con esa estructura. Ese fue el √ļnico capacitado para todos ellos.

En una asamblea general que hicimos, pidió saber todos los que iban a quedar allí, para saber qué es lo que tengo para hacer la estructura en condiciones. Entonces, se ofrecían pasaportes para marchar, otra de las llamadas amnistías que hubo. Euskal Herria nunca ha tenido amnistía. Nunca ha tenido, ha habido indultos más o menos amplios, pero no amnistía.

Por √ļltimo, antes ha salido lo de los fusilamientos de Franco, ¬Ņconociste a Txiki Paredes?

A Txiki le conoc√≠, hemos hecho una acci√≥n. Quer√≠amos hacer un secuestro a un ‚Äėrey de los cerdos‚Äô de Gipuzkoa, muy conocido. Me estructuraron una lancha r√°pida. Fuimos hasta Getaria y de all√≠ a Zarautz. Cog√≠ una ca√Īa sin nada, haciendo que estaba pescando, y a Txiki y otro amigo, les esper√°bamos. All√≠, cuando le secuestraran, le llevar√≠an y volver√≠amos a Iparralde. Txiki estaba en la escaleras, se quem√≥ al sol. Dos horas m√°s de espera y me vino que hab√≠a fracasado, porque el t√≠o hab√≠a cogido vacaciones.

En Zarautz, a estos les ocurri√≥ que hab√≠a robos a toneladas, la guardia civil comenz√≥ a indagar y como andaban se les metieron en el ojo a estos y se fueron. Los dos se posicionaron con los polimilis, aunque con los berezis. En Barcelona, adem√°s, los pol√≠ticos les ped√≠an dinero, secuestros no porque ten√≠an m√°s implicaciones. Y en uno de los atracaos de Barcelona en la escapada le cogieron a √©ste y al responsable del aparato de polimilis. Es curioso, a Txiki le metieron el concepto m√°s fuerte que tuvieron: un espa√Īol defendiendo los intereses de unos terroristas, por eso le metieron, y al jefe, libre, porque ten√≠a al PNV en la mano.

El jefe de esos fue Wilson, de Berango.

Te cuento una anécdota más. Wilson se posicionó con polimilis porque no sabía euskera y para entonces ya habíamos decidido que el euskera era prioritario. En una asamblea hablé en euskera, mi euskera de Bermeo ampliado al nacional, pero bermeano. Todos estuvieron callados, no por lo que dije, sino porque no me entendieron [se ríe]. Salí de la asamblea y uno a uno me vinieron a saber qué había dicho.

https://sareantifaxista.blogspot.com/2021/08/miguel-angel-goienetxea-txo-la-ruptura.html