14 de octubre del 2021

Con 9 a帽os acab茅 en un centro de menores por robar un Renault 5

Estuve en un centro de menores en r茅gimen abierto con chavales de 16-18 a帽os, empec茅 a consumir drogas con 9 a帽os, como marihuana, coca铆na, alcohol y tabaco, y segu铆a robando hasta que cumpl铆 13 a帽os y me mandaron a Valladolid a un centro semi-abierto: 鈥淐entro Regional Zambrana鈥. Empec茅 a fugarme en salidas programadas con educador y por el muro, y a los 15 a帽os me metieron en el 谩rea de reforma. Estuve desde los 15 hasta los 16 a帽os fug谩ndome y delinquiendo y en el juzgado de menores de Valladolid me clasific贸 en R脡GIMEN CERRADO hasta los 18 a帽os que sal铆 en libertad.

A los 2 meses la A. PROVINCIAL DE ZAMORA me acus贸 de m谩s de 25 robos, hurtos varios鈥 Me conden贸 a 13 a帽os de prisi贸n despu茅s de estar 2 a帽os y 9 meses preventivo.

En el a帽o 2013 me clasificaron en 1潞 grado en la c谩rcel de TOPAS por pegarle un cabezazo a un jefe de servicios y abrirle una brecha en el p贸mulo en leg铆tima defensa y me trasladaron a Le贸n 鈥 鈥淢ansilla de las Mulas鈥. A los 6 o 9 meses en aislamiento, recuerdo que era navidad, nos cortaron la luz y yo me puse de acuerdo con otros 4 presos para prender fuego al chavolo, lo hicimos, nos metieron una buena paliza a los 5 y nos articularon con el 75.1 del R.P., a las dos semanas a cada uno nos mandaron a prisiones diferentes de la pen铆nsula. A m铆 me mandaron a 鈥淪OTO DEL REAL鈥 鈥 MADRID V. A los pocos meses me lleg贸 un sumario en el que me pon铆a 鈥渋nstigar a motines, plantes y destrozos en el establecimiento鈥. Petici贸n fiscal 5 a帽os y se me qued贸 en 3 a帽os y 9 meses. Desde entonces me han estado trasladando de talego en talego cada 6 meses. He estado en 1陋 fase art. 91.3 R.P. y 2陋 fase 91.2 R.P. hasta hace 8 meses desde el 2013.

Con todos los sumarios que he tenido con carceleros se me ha sumado hasta el 2032. Y este es el resumen de la mierda de vida que he tenido. POR CADA CARCELERO SIN CABEZA, BARRA LIBRE DE CERVEZA.

ABAJO LOS MUROS Y VIVA LA ANARK脥A

Animamos a escribirle:



Alfonso Miguel Cod贸n Belmonte

Centro Penitenciario de Valladolid

Ctra. Adanero-Gij贸n, km. 94

47011 Valladolid