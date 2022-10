Miguel se encuentra ingresado en el m贸dulo de enfermer铆a por ansiedad. Os animamos a escribirle para que se sienta arropado.

A continuaci贸n un peque帽o extracto de su carta del 21 de octubre鈥

Los carcelerxs me humillan al igual que todxs los ordenanzas. Yo lo llamo 芦TRATO INHUMANO Y DEGRADANTE禄. Lxs carcelerxs pegan palizas tremendas a lxs reclusxs en los puntos ciegos donde no hay c谩maras (鈥).

(鈥) Lo que te mand茅 era una fotocopia con 137 expedientes DISCIPLICINARIOS en los 煤ltimos 11 a帽os. Marcan la fecha de inicio, finalizaci贸n y cancelaci贸n. Cancelo los partes en marzo del 2023.

He tenido visita del Director, S. de Tratamiento, S. de Seguridad y Jefe de Servicio y no me ha servido de nada. Solo me dieron una charla禄.