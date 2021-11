–

MILITANTES CON SOLERA | Betanzos (Galiza) | Extraído del cnt nº 428.

芦Enciclopedia: Obra en que se expone el conjunto de los conocimientos humanos referentes a una materia, dispuestos en art铆culos separados, generalmente alfab茅ticamente.禄

Nuestro Compa帽ero, decidi贸 emprender esta magna tarea y dedicarle buena parte de su vida a dar vida a la Enciclopedia del Anarquismo Ib茅rico, obra de sobra conocida entre los estudiosos de nuestra Historia y de la que se han realizado ya m煤ltiples cr铆ticas. Sin embargo pocos conocen al autor que prefiere esconderse entre lo colectivo dejando para los nombres y hechos mencionados, todo el protagonismo.

En el cnt, no nos resistimos a querer conocer el lado humano que encierran siempre estas aportaciones, y entrevistamos a Miguel I帽iguez, compa帽ero de la CNT de Vitoria y de la Asociaci贸n Isaac Puente.

Pregunta.鈥 驴C贸mo tomaste contacto por vez primera con la CNT? 驴Fueron las ideas o alg煤n conflicto laboral?

Respuesta.鈥 Las ideas y la 茅tica y hasta la psicolog铆a. Ni querer mandar ni ser mandado, exaltaci贸n de la libertad y rechazo de la autoridad. Y tengo el convencimiento de m谩s que razones laborales, esas son las que impregnan y han movido a gran parte de la militancia de los a帽os setenta y ochenta que a煤n hoy perseveran en la Idea. Y creo, despu茅s de haber trazado decenas de miles de semblanzas, que lo mismo cabe decir de Salvochea, Manuel P茅rez, Durruti, Salvador Segu铆, Teresa Claramunt, Luc铆a S谩nchez Saornil y un inacabable etc茅tera. Si vamos a lo concreto cabe fechar en 1971 mi entrada en el movimiento libertario. Es cuando comienzo a recibir propaganda impresa desde Toulouse remitida por Roque Llop, poeta anarquista y confederal catal谩n. En 1973 viajo a Par铆s y entro en contacto con la otra corriente, la de Frente Libertario. Luego las cosas se suceden con naturalidad. A fines de 1976 iniciamos la reconstrucci贸n de la CNT de Vitoria, y asisto a eventos (mitin de San Sebasti谩n de los Reyes, Jornadas Libertarias de Barcelona), hitos en su momento del devenir confederal y libertario.

P.鈥擳odos tenemos siempre alg煤n nombre especial en nuestra memoria, 驴Qu茅 militante de los veteranos dej贸 en ti esa huella imborrable que llevamos como referente?

R.鈥擡n Vitoria Atanasio Gainzar谩in y Macario Illera, por distintos conceptos inmarcesibles compa帽eros para los que los conocimos. Fuera del contexto local me impactaron por su recia personalidad Ram贸n 脕lvarez y Jos茅 Peirats. Del primero siempre recordar茅 que en un Pleno de Regionales le ofrec铆 mi ayuda como delegado de la Regional de Euskadi ante los ataques que Asturias recib铆a de la delegaci贸n levantina y mir谩ndome fijamente puso su mano derecha en mi hombro y me dijo: 芦Joven compa帽ero, Asturias se defiende sola禄. Reencarnaci贸n de Don Pelayo o Favila. De Peirats las diez o doce horas de una sentada que pas茅 en su casa de Vall de Ux贸 en las que hablamos de lo humano y divino. Un ladrillero de cultura cicl贸pea y agudeza conceptual grande. Los cuatro, prestos a defender sus principios ante auditorios adversos, sin renuncias ni concesiones, algo infrecuente.

P.鈥 Ahora que est谩s jubilado, 驴Qu茅 te gustar铆a dejar t煤 como reflexi贸n para los j贸venes que se acercan a las Ideas y a la Organizaci贸n?

R.鈥 Que sepan que en la CNT pueden pasar por momentos crudos, exasperados y desabridos, pero con seguridad por otros, m谩s numerosos, que recordar谩n entre los m谩s felices, gratificantes y apreciados de su existencia. Una Organizaci贸n dura en la que se topar谩n con algunas personas que no debieran formar en la misma, pero tambi茅n con muchas m谩s de un idealismo acendrado, que lo dan todo por nada, gentes a los que el catolicismo por mucho menos hubiera beatificado y subido al santoral. En la que contemplar谩n algunas peque帽as maldades inherentes a la condici贸n humana, tensiones internas que hay que saber sobrellevar y donde las peque帽as victorias producen enorme satisfacci贸n. Con todo formar谩n en la 煤nica organizaci贸n (y hemos visto el entierro de centenares) que, tras casi cincuenta a帽os de presi贸n ambiental, social, medi谩tica y pol铆tica, se mantiene enhiesta, sin depender del subsidio y la subvenci贸n. Una anomal铆a hist贸rica que conviene preservar.

P.鈥 Una enciclopedia representa de alguna manera el pasado, pero no podemos dejar de preguntarte sobre nuestro presente. 驴Eres optimista sobre los pasos que est谩 dando la Organizaci贸n?

R.鈥 Solo de alguna manera el pasado porque en la Enciclopedia circulan buen n煤mero de activistas de ahora mismo, confirmaci贸n de que respira y bulle. Optimista y al mismo tiempo algo receloso. Receloso hacia ciertas contaminaciones venidas de otros 谩mbitos y del ambiente social reinante que favorecen la tendencia a la profesionalizaci贸n y perjudican el activismo militante. Creo que nuestro principal problema es la escasa formaci贸n ideol贸gica de parte de la militancia joven, que en ocasiones nos arrastra al seguidismo y que nos lleva a formar parte de la sopa de siglas y plataformas con muchos de cuyos integrantes no tenemos nada que compartir. Nos difuminamos en esa mescolanza izquierdista y de tonos localistas quedando en la penumbra nuestras se帽as de identidad. Hay, creo, ciertos complejos y miedos que no ten铆an los antiguos. En este sentido creo que al Congreso del pr贸ximo a帽o debe acudirse con mente abierta y 谩nimo constructivo en el debate y la discusi贸n, evitando enfrentamientos viscerales y posturas irreconciliables en beneficio del equilibrio interno y la sensatez.

Muchas Gracias Miguel.

En esta redacci贸n se te aprecia. Siempre es un placer contar con tus palabras.