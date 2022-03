MIGUEL MELLINO es profesor de Estudios Postcoloniales y Relaciones Inter茅tnicas en la Universidad de N谩poles 芦L’Orientale禄. Entre sus publicaciones se encuentran Stuart Hall: Cultura, Razza e Potere (Ombre Corte, 2015), Cittadinanze Postcoloniali. Appartenenze, razza e razzismo in Italia e in Europa (Carocci, 2012), Post-Orientalismo. Said e gli studi postcoloniali (Meltemi, 2009); La Cultura e il Potere. Conversazione sui Cultural Studies (Meltemi, 2006), y La Critica Postcoloniale. Decolonizzazione, capitalismo e Cosmopolitismo nei Postcolonial Studies (Meltemi, 2005).