De parte de Congreso Nacional Ind铆gena April 28, 2022 175 puntos de vista

CONGRESO NACIONAL IND脥GENA

MOSEPANELOWAH TLANELOKEH ALTEPENAWAH MORELOS

MIHTOWA AMO TEKAWILISKEH MA KITLALIKAN MINERIA, NIAN MA TLACHIWAKAN IKA INON YOKITOKAYOTIKEH PROYECTO INTEGRAL MORELOS WAN OKSEKIN TLEMACH TEKITL NON TECHMIHMIKTIA IPAN ININ TOTLAL MORELOS.

Okimilikeh wan omosentlalikeh delegadotin, kiyon kenime inon tlaltekichikeh, wewentsitsin, masewaltlakah ipan inin estado Morelos wan oksekah walewah ipan inin tlalli ipan inin kachto tlasentlaltlahtolli akin amo kinekih ma kinchiwakan mineriatin wan nochi tlenon techmihmiktiah nin mochiwas ipan inin 23 wan 24 abril xiwitl 2022 ipan masewaltepetl nawa Cuentepec, municipio Temixco, ipan estado Morelos; wan mihtowa:

KACHTO.- Inin capitalismo kitlamihtika wilihki wiliwi inin tonantsin tlalli, kwe kiyon kenime ka kinemiliah mochipa itech tomintlaniskeh, san kwali itech kitlaniskeh tla tlatlamiah nochi itech tlenon onka ipan inin tlalli, itech siwatl wan ika inon inteki inin tlakah wan noihke kinkixtiliah intlalwan tomasewalikniwan ipan nochi inin tlalli. Inin kenime axkan ka tomintlanih ipan inin tlalli, nin ihwa nin melio kachi ipan yaweh wan itech monawaltiah itech wachotin wan mochi tlenon kwali kikixtiskeh, ipan atlachinolli wan kokolli, itikitstikateh ihwa inon tlenon ikitlamihtikateh wan ikimiktihtikateh inin tonantsin tlalli.

Kenika itechwalchihtiwitseh ipan toaltepewan wan kenika kinwalchihtiwitseh siwameh sihkikyon inon tlenon ikwalchihtiwitseh ipan inin tonantsin tlalli. Nikan Mexiko inon kenika techwalnawatitiwitseh, sihkiyon kenime inon kiwalchihtiwits inon Tlayekana Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, kintlalkwilitikateh tomasewaltepemeh wan akinomeh tokah, wan noihke akin chantih ipan tlalwehweyin; inwan kiwaltlamitiwitseh inin tonantsin tlalli. Sihkiyon kenime kimihmiktiah inin siwameh, tetla:tiah, tenemakah wan tlanelokeh tlemach tlenon amo kwali kimayitiah inin siwameh mochi iwaltlekote, wan mochi inin kenime amo kitaskiah akinomeh tekichihtikateh ipan inin pa铆s. Nikan walixnesi wan weya mosentlaliah siwameh akin kitsakwilitikateh ma ayikmo tlemach kimayitikan siwameh itech insentech wan ipan intlal.

KAOME.- Se tsontli wan makwilpowali wan sempowalli wan mahtlaktli xiwitl iwaltechtlakwihkwilitiwitseh, techpipinatihtiwitseh wan techpetsotiwitseh; wan noihke inin Estado Naci贸n otlakat ika inyesiyo akin amo okinekeh mokwepaskeh insepan inon koyotlakah akinomeh oknoma kiyekanah inin pais, akin amo kinekih ma tinesikan wan amo kinekih ma tinehnemikan kenime iwehka itiwalnehnentiwitseh, itech inohwi iwehka tokoltsiwan.

Tehwan yotitlamokwitlawikeh ipan inin tlalli, nikan yotinenkeh iwehka, kachi yowehka tla amo ihkwak omochihchi inin Estado Naci贸n kikwitiah M茅xico. Wan axkan kinekih techwersatiliskeh ma tikchiwakan tlenon ihwan kinekih maski tehwan amo keman totech mokawa inon tlenon kikixtiah, kiyon kine tikitstikateh oknoma techtlamihtikateh wan techtlachtekilitikateh sta kwak oasikoh inin koyotlakah.

KAYEYI.- Akinomeh tetlalkwiliah kitah ipan inin totlalnan kana 70% non kwali kinkwepaskeh minero wan non kampa 35% yotetlalmakakeh san ipan 2000 wan 2010, non tlenon kihtosneki yotetlalmakakeh 29,000pa concesiones mineras. Ipan marzo 2019 inon concesiones mineras inon yotemakakeh oktayah 25, 607 inon kihtosneki yotemakakeh kana 22 millones hetareas. Inon tlenon kichiwah ipan mineria, ihwa inon tlenon kachi kikokolia inin tlalli, inon tlenon tlaxixitonia tla amo okseki tlemach, kwe ihwa inon tlenon kachi kimiktia nochi tlenon yoltika ipan inin tlalli wan kimihtlakowa masewaltepemeh ompa non kampa motlalia inon mineria. Sekin inon proyectos mineros nin axkan panotikateh inon tlenon kikwih wilihki tlemach amo kwali kichiwah, ke ihkwak inon kinkwitiah a tajo abierto, nikan kintlalkweponiah wan kinkwih makinatin wilihki wehweyin. Inin empresatin kinxixitoniah miyek tepemeh. Moneki kikixtiskeh se tonelada tlalli tla kinekih kikixtiskeh tlahko gramo teokwitlatl. Inin kihtosneki tla kinekih kichihchiwaskeh sente aliniotli moneki kikixtiskeh 7 tonelada wan tlahko tlalli. Noihke sihkiyin kichiwah ika inin atl, keman, inin tepemeh kinxixitoniah kwali wan kintlaliliah inon tlalli cianuro, ihwa inin wilihki amo kwali techchiwa kwe kixelowa inon tlalli wan inon teokwitlatl. Tla inin tlalli motlalilia cianuro kintompilowah wehweyin tlalmeh wan sayika kimihtlakowah ayikmo keman kwali yeskeh. Tla inin minera kineki kana tekitis ihwa inon kachi kimmakaskeh atl wan tlawilli wan amo inon ompa chantih, inin atl wan inin tlawilli inon kikwih inon minera kwali kintlakwaltis sente weyi altepetl chantih kana 200 mil tlakah. Inin mineria miyehkan mixmati kenime amo kwali kwe tlafiero kichiwah kampa yaweh ika inon atl. Itewan inon tlenon kichiwa ika inon atl inon motlalowa ihtek inin tlalli kwali kitsolowa noso kiwahwatsah inon atehtemeh; kinkakatsowah inon atehtemeh wan ayikwali mokwis inon atl; inon kampa chantih kintsolwiliah noso ayikmo kinkawiliah kinkwiskeh inin atl inon kampa iwalmokwilitiwitseh

KANAWI.- Ihtek inin intlal nin nawatlakah Morelos, kana 500 metros mokawa toteokal Xochicalco, inon kampa otechkawilitekeh iwehka tokoltsiwan wan axkan kikwitiah patrimonio de la humanidad, inin empresatin Canadiense ALAMOS GOLD wan ZACATECAS SILVER kinekih tlaxixitonikiweh ika inon inmineria, inon tetlawetskiti tokaitl kikwitiah 鈥淓SPERANZA鈥, ika tlaxixitoniskeh ika inon kikwitiah tajos a cielo abierto, kampa kikixtiskeh teokwitlatl wan plata. Inin tlaxixito:nis inin kampa iwehka toteokalwan wan kampa axkan tehwan tichantih, inon tepemeh, inon yolkameh, inon atehtemeh kenime inon Apatlako, inon Amacuzac wan inon Kwaonawak, kiyon kenime inon kampa kisentlaliah inon atl wan inon tlatsintlan motlalowa, kiyon kenime inon 200milmeh akinomeh chantih sa ompa kampa kinekih tlaxixitoniskeh, kenime San Agustin tetlaman, Cuentepec, Unidad Morelos, Temixco, Xochitepec, Alpuyeca, Acatlipa, Xochicalco, Tezoyuca; Benito Ju谩rez, Aeropuerto, Las Rosas, Francisco Villa, Xochitepec Centro, Miacatl谩n, Palpan, Milpillas, Xochicalco y Coatetelco.

Wan iwan inon proyekto minero tlen amo kwali ika kikwitiah 鈥淓SPERANZA鈥, onkateh miyek concesiones wan oksekin proyectos mineros ipan miyek nin totlalwan. Nochi inin tlenon kinekih kichiwaskeh kimihtlakoskeh nochi inin totlalwan, inyolilis akin onkan chantih wan tlenon nikan onka.

KA MAKWILLI.- Inon kikwitiah Proyecto Integral Morelos sente weyi proyecto energ茅tico inon kampa amo kwali kinchiwas miyek altepemeh nawas akinomeh chantih sa ompa kampa mokawa inon Popokatepetl ipan inon estadotin Morelos, Puebla wan Tlaxcala inon kampa kinekih kinchihchiwaskeh ome centrales termoelectricas, inon kachto kichihchiwah 300 metros ka wehka inon altepetl itoka Huexca, Morelos. Ika kitlakwaltiskeh inon central yokichihchike sente gasoducto kana 160 km, inon weyi amo kwali kikxipanawia inon Popokatepetl, kwe nikan onkateh popokatepemeh wan wilihki tlalolini. Sihkiyon mochihchiwa non ika kiwikah atl inon ka patlawak 26 pulgadas wan onkan kinekih kipanoltiskeh 580 litros por segundo atl inon ika tlahwiliah inon chantih Ayala. Inin proyecto kafuerza kinekih kikalakis inin axkan tekichiwa presidente de la republica ika inon Guardia Nacional sta ipan 2020 wan san otekahkayakeh okichikeh consulta sa se xiwitl kachto, inon kampa okimiktikeh inon toknin Samir Flores Soberanes. Inon Proyecto Integral Morelos amitla kipalewia inin ika motlakwaltis tlawilli ipan inin tlalli, kenime kihtowa inon gobierno federal, kwe inon kampa mochihchiwas inon central termolectrica san ika kinekih kikalakiskeh inon gas walewa Estados Unidos ma kalaki nikan Mexiko, kinekih ayikmo ma patio kisa ika kisakaskeh inon gas wan kiweyaltiskeh inon kenika ka kikixtiah kwe kinekih ma weyakan inon empresas oksekan walewah kenime Saint Gobain noso inon espa帽olas Elecnor, Abengoa wan Enagas. Wan amo moneki ma mochiwakan inin centrales electricas inon wilihki tlahtlakowah wan kitlamiah inin tlalli, kwe ipan inin topais onka tlawilli kana omepan inon tlenon mokwi kwak kachi mokwi inin tlawilli.

KACHIKWASEN.- Kenime inon Pacto Internacional de Derechos Civiles wan Pol铆ticos, kenime inon Pacto Internacional de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales, inewan ika tlanawatilli kikwitiah Ley Suprema ipan inin topa铆s, kihtowah ipan inochtin inin altepemeh ihwan kwali kihtoskeh tlenon kinekih ipan kampa chantih wan ipan intlal, wan kiyon ika inin tlanawatilli kihtowa ihwan kihtoskeh kenika tlanawatiskeh wan kenika motlakwaltiskeh, kenika ka nemiskeh. Kiyon kenime inon Declaraci贸n de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Ind铆genas, inon Convenio 169 de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo 鈥淪obre Pueblos Ind铆genas y Tribales en Pa铆ses Independientes鈥 wan inon Declaraci贸n Americana Sobre los Derechos de los Pueblos Ind铆genas, kihtowah toaltepewan kihtoskeh kenika nemiskeh ipan intlalwan, kenika nemiskeh, kenika motomintlakwaltiskeh wan kenika tikchikawaskeh tiakinomeh, totlahtolwan, totlalwan wan tlenon tikpiah ipan totlalwan, ihtek inon kampa chantitikateh.

KACHIKOME.- Inon estado mexicano, amo kineki kixmatis wan kitlakaitas tlenon technawaltia, wan amo kimokwitlawia totlal ika akinomeh witseh tlemach witse kichiwah ika toyolilis wan totlalwan ika inon akinomeh witseh tlahtlakowah ika inon inwehweyin proyectowan tlen san witseh techmiktiah, yokihto ika inon Weyi tlayekana ipan inin pais san tleliwis proyecto tlen onka san kampa wilis ipan inin tlalli ma mochiwa, wan amo kintlakaitah kenika iwalnentiwitseh tomasewalikniwan, kine kichiwah san tlemach inon tlenon amo melawak wan kihtowah inon proyectos temiktiah kenime ihwan itech walewah wan ihwan kimmokwitlawiskeh; kiyon kine inon poder judicial de la federaci贸n kikawilia wan itenkwepa tlenon yomolwikeh inon amo kwali kinchiwa inon tlenon intechmoneki wan tlenon intech kwali nemiskeh tlenon itech kihtowa inon toweyi tlanawatilli itoka Constituci贸n.

ITECH TONAWALTIAH INON TLENON TECHPALEWIA WAN TOTECHMONEKI INON IKA TINEMISKEH ALTEPEMEH WAN KENIME TIALTEPEMEH NAWAS TIKIHTOSKEH KENIKA WAN TLENON TIKNEKIH IKA TINEMISKEH, tehwan tiktlaliskeh wan tikihtoskeh kenika ka tikweyaltiskeh wan tikmokwitlawiskeh totlalwan, tosentlaliswan, kenika tinemih wan ma amika techiliki kenika tinemikiweh; wan kiyon kenime itech iwalneste itech articulos 1, 2, 27 wan 39 itech inon weyi tlanawatilli Constituci贸n Pol铆tica de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14 wan 15 itech Convenio N煤mero 169 de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo 鈥淪obre Pueblos Ind铆genas y Tribales en Pa铆ses Independientes鈥, 1, 2, 7, 21, 24, 25, 26 wan 29 itech Declaraci贸n de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Ind铆genas, 1, 2, 3, 5, 6, 18, 19, 25, 28 wan 29 itech inon Declaraci贸n Americana Sobre los Derechos de los Pueblos Ind铆genas, tikixpantiah inin:

TLANAWATILLI TLEN KIHTOWA MA AMO MOKAWILI KICHIWASKEH MINER脥A, NIAN OKSEKIN WEYI TEKITL NIAN MA AMO MOTEKIPANOLTI NOCHI INON TLENON ITECH WALEWA INON KIKWITIAH PROYECTO INTEGRAL MORELOS WAN PROYECTOS DE MUERTE IPAN INTLAL NAWALTEPEMEH IPAN ININ TLALLI MORELOS:

KACHTO ART脥CULO.- Inin Tonantsin Tlalli, inon itech nochi walewa tlenon yoltika wan totlalwan ihwa inon kachi tikintlakaitah tehwan akin tialtepemeh, kwe kiyon mokahtas itech intlanemilis akin yoyahkeh, akin kankateh wan akin pawitseh. Kiyon kine, amo titekawiliskeh ma mochiwa mineria ipan totlalwan tinawatlakah ipan inin estado kikwitiah Morelos kampa iwehka yotechkawilitekeh tokoltsiwan. Wan ma tehwan ipan titlahtokan tlenon tiknekih tikchiwaskeh ipan tlenon tehwan towaxka. Tikasohkakamatikan inin tlahtolli 鈥渢lalmeh鈥 (鈥渢erritorios鈥) kenime walneste itech inon tlanawatilli 鈥2鈥 itech inon art铆culo 13 itech inon Convenio N煤mero 169 itech inon Organizaci贸n Internacional del Trabajo 鈥淪obre Pueblos Ind铆genas y Tribales en Pa铆ses Independientes鈥.

KAOME ART脥CULO.- Noihke, amo tekawiliskeh ma tlachiwakan wan ma kitekipanoltikan inon itech walewa inon Proyecto Integral Morelos, nian ma kintlalikan kalwehweyin inon kampa kinkwih inon weyi tlanemakakeh wan noihke inon techtlalkwiliah wan techakwiliah kampa kikixtiskeh tlemach itech totlal wan tawa ipan tomasewaltlalwan tehwa akin tinawas ipan inin kikwitiah Estado Morelos, kampa iwehka yotechkawilitekeh tokoltsiwan. Wan ma tehwan ipan titlahtokan tlenon tiknekih tikchiwaskeh ipan tlenon tehwan towaxka. Tikasohkakamatikan inin tlahtolli 鈥渢lalmeh鈥 (鈥渢erritorios鈥) kenime walneste itech inon tlanawatilli 鈥2鈥 itech inon art铆culo 13 itech inon Convenio N煤mero 169 itech inon Organizaci贸n Internacional del Trabajo 鈥淪obre Pueblos Ind铆genas y Tribales en Pa铆ses Independientes鈥.

KAYEYI ART脥CULO.- Inin tlanawatilli kampa iwalneste amo kana tekawiliskeh moneki kitlakaitaskeh wan ma amika kipanawi nian tehwan akin tinawas nin tichantih ipan Estado Morelos, nian san akiwilis tlakatl, nian ikah koyotlanawatike nian san akin wilis akin amo tikixmatih kenime nawa masewaltlakatl, wan mochipa moneki kachto kihtoskeh tla inon altepemeh nawas kinekih noso amo ma mochiwa tlenon tlahtlanih ipan intlatlal, kiyon kenime iwehka ikinwaltekipanoltihtiwitseh iwehka tokoltsiwan kenika timektlaliah wan timoyekanah.

KANAWI ART脥CULO.- Inin tlanawatilli kwali itech monawaltiskeh altepemeh noso sesentemeh tlakah akin walewah altepenawah ipan inin Estado Morelos, san kampa wilis kwali ma:nas kenime tla tiknekih tonawaltiskeh ipan inin Estado Mexicano wan ka ohksehkan ipan inin tlalli kampa onkateh tlanawatilmasewaltin inon ika kimokwitlawiskeh tlenon kwali ika nemiskeh wan intlalwan inon inwaxka masewaltin, kiyon kenime ika kiseliskeh tlenon ihwan tlahtlaniskeh, wan kiyon ma intewan inon chantilismeh, altepemeh, sentlalilismeh wan tlakah akinomeh mosepanelowah itech inin tlanawatilli ma ika mopalewikan.

INON ART脥CULOS TRANSITORIOS

KACHTO.- Inin tlanawatilli ikwali mokwis walmostla kwak yomoselli tlaixpan.

KAOME.- Ma motlahtolkwepa inin tlanawatilli ika espanioltlahtolli, ma moixpanti ipan altepenawah inon kanikan chantih wan ma kixpantikan noihke ipan inochtin inin masewaltepemeh wan masewalchantilismeh ipan nochi inin tlalli.

Omixpanti ipan altepenawa Cuentepec, Morelos ipan 24 tonalli ipan metstli abril ipan xiwitl 2022

NIKAN TLAIXPANTIAH

AYIK SE MEXIKO AMO TOWAN

MA MOSALOKAN INOCHTIN TOMASEWALTEPEWAN

TEKIWAKEH WAN TLAYEKANKEH IKA TLALMEH, TIACHKAMEH WAN TLAKAH TLEN MOSEPANELOWAH TLANELOKEH ALTEPENAWAH IPAN ININ ESTADO MORELOS WAN OKSEKAN WALEWAH IPAN ININ TLALLI MEXIKO OKIMILIKEH WAN OMOSENTLALIKEH IPAN ININ KACHTO TLASENTLALILISTLI ALTEPENAWA MORELOS AKIN AMO KINEKIH MA OYE MINERIA WAN WEHWEYIN TEKITL TLEN TEMIKTIA.