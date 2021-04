–

Mikel Reparaz (Euskal Kazetaria): 鈥淓l racismo y la violencia policial en Estados Unidos es algo sist茅mico y esto lo demuestra que tanto con Trump, con Biden y antes con Obama las cosas siguen muy parecidas鈥

鈥淓l nuevo Gobierno en Estados Unidos para muchos supon铆a una esperanza de cambio y, sobre todo, para las comunidades m谩s oprimidas y, sin embargo, estamos viendo que la brutalidad policial, el racismo siguen estando ah铆 porque es un problema mucho m谩s profundo鈥

鈥淐on Obama surgi贸 el movimiento Black Lives Matter contra la violencia policial; no con Trump, sino con los a帽os de Obama鈥

鈥淚ntenta volver a los consensos de la era Obama, con los consensos con la Union Europea, con la OTAN, con el acuerdo nuclear con Ir谩n鈥

Juanjo Basterra, kazetaria eta m. soziala * E.H

Mikel Reparaz, periodista especializado en informaci贸n internacional para EITB, pas贸 cinco a帽os de su vida en Nueva York. Conoce la dif铆cil realidad de Estados Unidos y analiza con nosotros lo que est谩 pasando. Las muertes de personas negras o latinas a manos de la Polic铆a se suceden. 鈥淓l racismo y la violencia policial en Estados Unidos es algo sist茅mico y esto lo demuestra que tanto con Trump, Biden y Obama, antes, las cosas siguen muy parecidas鈥, manifiesta Reparaz. Es un pa铆s poderoso, pero construido 鈥渟obre el poder de la supremac铆a blanca鈥, para ello pone como ejemplo el ep铆logo de la era Trump con el asalto al Capitolio. Adelanta que el nuevo presidente vuelve a situar a Estados Unidos con su 鈥減erfil anti ruso鈥 e 鈥渋ntentar volver a los consensos de la era Obama, con la Union Europea, con la OTAN, con el acuerdo nuclear con Ir谩n…鈥.

Estados Unidos estos d铆as destaca por las muertes de personas no blancas a manos de la polic铆a. Para un ciudadano afroamericano es m谩s probable una bala que un boleto premiado de la loter铆a, de acuerdo a un estudio publicado en Actas de la Academia Nacional de Ciencias. Seg煤n explica, aproximadamente 1 de cada 1.000 personas negras de Estados Unidos espera morir como Floyd, Taylor o Arbery: es decir, a manos de agentes de la ley. Lo que en la estad铆stica los coloca 2,5 veces m谩s propensos que las personas blancas. La ONG Mapping Police Violence afirma que las personas negras tienen tres veces m谩s opciones de que las mate un polic铆a. 鈥淟os negros eran el 28% de los asesinados por la polic铆a en 2020 a pesar de ser solo el 13% de la poblaci贸n鈥.

Los 煤ltimos d铆as estamos viendo asesinatos de la Polic铆a de Estados Unidos de personas negras, latinas… 驴no ha cambiado nada con la entrada de Biden en la Casa Blanca?

No ha cambiado nada, porque el problema es mucho mas profundo que el de un gobierno o una administraci贸n. El nuevo Gobierno en Estados Unidos para muchos supon铆a una esperanza de cambio y, sobre todo, para las comunidades m谩s oprimidas y, sin embargo, estamos viendo que la brutalidad policial, el racismo siguen estando ah铆 porque es un problema, como digo, mucho m谩s profundo. Es un problema que viene de un conflicto de car谩cter pol铆tico, y hasta que no haya una reforma del sistema judicial de Estados Unidos, del sistema policial y hasta que no haya una reflexi贸n en el pa铆s de que cambie todas estas cosas no va haber cambios estructurales. El racismo y la violencia policial en Estados Unidos es algo sist茅mico y esto lo demuestra que, tanto con Trump, con Biden y antes con Obama las cosas siguen muy parecidas.

驴Esa reforma que dices es muy dif铆cil llevarlas adelante y aplicarla en Estados Unidos por la disparidad entre estados y personas?

S铆. Ha habido un momento en Estados Unidos con la muerte de George Floyd el a帽o pasado que realmente parec铆a que se planteaban algunas cosas. En Minneapolis hubo propuestas de refundar los cuerpos policiales, de crear unos sistemas alternativos …realmente parec铆a que se estaba poniendo sobre la mesa y en el debate pol铆tico las reformas de calado muy profundas. La reforma del sistema judicial parec铆a que llegar铆a porque est谩bamos en campa帽a electoral, que los dem贸cratas asum铆an esos planteamientos, incluso escuchamos a Joe Binden decir que hac铆a falta cambios estructurales en Estados Unidos, pero realmente llevar eso a la pr谩ctica creo que no s贸lo es realmente muy dif铆cil, sino que no hay una voluntad pol铆tica real del Partido Dem贸crata, y menos gobernando ahora.

Creo, como dices, que es muy dif铆cil llevar adelante los cambios estructurales en Estados Unidos, sobre todo un pa铆s que, de alguna forma, est谩 construido sobre el poder de la supremac铆a blanca. El racismo estructural o sist茅mico en Estados Unidos es tambi茅n un reflejo de la historia misma del pa铆s. Como dec铆a James Baldwin 鈥榚sto s贸lo se va a solucionar el d铆a que los blancos en Estados Unidos se conviertan en negros鈥. Y realmente sientan eso.

驴No va haber nunca una soluci贸n?

A mi me parece que la soluci贸n es muy dif铆cil. A ver, no s茅 lo que puede pasar en el futuro, pero la verdad es que yendo al aspecto m谩s positivo y esperanzador creo que est谩 cambiando en debate pol铆tico en Estados Unidos. Es verdad que el Partido Republicano se queda en la 贸rbita de la extrema derecha, del trumpismo, pero en el Partido Dem贸crata est谩 tomando fuerza cada vez m谩s un movimiento de izquierda, progresista en lo social y de cambio. Hay nombres como Alexandria Ocasio-Cortez, mujeres congresistas que han entrado en las instituciones, incluso representantes de minor铆as. Este es el congreso con mayor presi贸n ind铆gena de la historia de Estados Unidos. Hay cosas que est谩n cambiando y el debate pol铆tico est谩 evolucionado y habr谩 algunas cosas que se podr谩n ir cambiando.

Pero a mi lo que me han demostrado los a帽os que he vivido en Estados Unidos y que he le铆do sobre la historia de Estados Unidos es que cada vez que se da un paso a favor de los derechos civiles, de las comunidades, de las minor铆as en contra del racismo y el supremacismo blanco, siempre hay un paso atr谩s. Eso se produjo durante los a帽os de Obama, con la llegada posterior de Trump, y ahora que parece que hay voluntad por parte del Partido Dem贸crata de hacer cambios, no s茅 si llegar谩n a buen puerto.

驴Cu谩ntos a帽os has estado en Estados Unidos?

Cinco a帽os viv铆. Ahora estoy de vuelta.

鈥淟as grietas de Am茅rica鈥, tu libro, que tambi茅n promocion贸 Sare Antifaxista, m谩s que grietas describe profundos socavones de dif铆cil arreglo 驴no te parece?

S铆. De hecho, el ep铆logo de la era Trump fue la imagen de la toma del Capitolio por parte de grupos de extrema derecha, de conspiracionistas, de grupos que surgen de las redes sociales y de medios de la extrema derecha. Es el ep铆logo de la era Trump, de Estados Unidos. Queda claro que con el cambio de gobierno esa franja, esas grietas siguen estando por ah铆. La sociedad estadounidense est谩 absolutamente dividida. Hay dos relatos paralelos que no se encuentran en Estados Unidos. Hay quienes creen que Biden es un presidente ileg铆timo porque hubo fraude y que en realidad las elecciones las gan贸 Trump y, por otro lado, est谩 el relato que nos liga a nosotros m谩s con Estados Unidos, que es de los medios de comunicaci贸n m谩s en el lado del lado dem贸crata como la CNN, The New York Times…y esas dos realidades son paralelas. Son dos pa铆ses que no se hablan. Y la falta de di谩logo, al final lleva a que cada vez esas grietas sean m谩s profundas.

Porque, por un lado, est谩 la polarizaci贸n pol铆tica, pero, por otro lado, hay muchas grietas que, de alguna forma, agrietan m谩s ese imperio: las grietas raciales, desigualdades sociales, econ贸micas, las prisiones, la situaci贸n de la violencia policial entre otras cosas. Hay una serie de grietas que hacen que ahora mismo sea muy dif铆cil intentar unir el pa铆s.

驴Crees que Joe Biden quiere trazar un camino diferente, al que estaba marcado por Trump, que es evidente que lo ha tomado, pero me refiero a volver a la 茅poca de Obama?

Presentaci贸n en 2020 Portugalete

(Merkatua)Dentro del pa铆s est谩 intentando creo que cohesionar, o ese es su mensaje. Quiere curar heridas, dice que es un sanador y viene a curar las heridas provocadas por Trump, pero lo que pasa es que esas heridas no solo vienen de la era trumpista, vienen de mucho antes. En muchos casos son hist贸ricas. Con Obama surgi贸 el movimiento Black Lives Matter contra la violencia policial; no con Trump, sino con los a帽os de Obama. Cuando empezamos a ver lo que hac铆a la polic铆a a los j贸venes negros de Estados Unidos, que lo empezamos a ver cuando los m贸viles empezaron a tener c谩maras y empezamos a ver esos v铆deos. Ahora que Biden diga que viene a curar esas medidas no s茅 hasta qu茅 punto tiene credibilidad, teniendo en cuenta que fue el vicepresidente de Obama. Entonces, por un lado, s铆 creo que va a intentar volver a unos consensos. Tiene una herramienta para mi muy importante como es la vacunaci贸n, la lucha contra el coronavirus que parece que le puede salir bien. Los datos de vacunaci贸n est谩n siendo esperanzadores, son buenos. Tambi茅n est谩 dando ayudas econ贸micas. Hay un paquete econ贸mico del que van a llegar muchas ayudas directas a muchas familias de Estados Unidos, a muchos trabajadores, eso le va a ayudar.

驴Te refieres a los dos billones que va a poner encima de la mesa?

S铆, el paquete de reconstrucci贸n para la crisis econ贸mica. Es verdad que algunas cosas le pueden funcionar a corto plazo, pero hay temas que no va a poder solucionar. Creo que lo est谩 intentando. Y luego est谩 la pol铆tica exterior. Y hay una cosa que Biden est谩 intentando hacer que es volver a la tradicional politica de Estados Unidos de intentar expandir el mensaje, de alguna forma, y la ideolog铆a de democracia liberal de Estados Unidos, algo que Trump hab铆a dejado del lado con una politica poco intervencionista al menos. Pero Biden lo que quiere ahora es, otra vez, liderar el mundo, volver a ser ejemplo y ser referente de las democracias liberales del mundo, algo que en este momento Estados Unidos ha dejado de ser, sobretodo, con las im谩genes que vimos en el Capitolio y todo lo que ha pasado en los 煤ltimos a帽os.

En este caso, 驴te refieres a la amenaza contra Rusia y la defensa de Estados Unidos de Ucrania?

S铆. El est谩 marcando el terreno. De alguna forma, la buena o supuesta buena relaci贸n que ha tenido Trump con algunos gobiernos considerados autoritarios por parte de Estados Unidos, lo quiere revertir, quiere marcar el perfil anti ruso, que ahora mismo es lo m谩s claro en la pol铆tica exterior de Estados Unidos. Intenta volver a los consensos de la era Obama, con los consensos con la Union Europea, con la OTAN, con el acuerdo nuclear con Ir谩n y, de alguna forma, aunque no haga cambios grandes en sus alianzas con dictaduras como la saud铆, s铆 que por lo menos ha abroncado al pr铆ncipe saud铆 por la vulneraci贸n de derechos humanos y est谩 intentando cambiar el discurso. O por lo menos mantener distancias con el anterior presidente.

驴Crees que Estados Unidos abandonar谩 Afganist谩n?

Es un tema que llevan tres presidentes plante谩ndolo. Obama anunci贸 que se iban a retirar. Trump firm贸 una resoluci贸n en la que retiraba de Afganist谩n, pero no han salido todav铆a, y los acuerdos Doha establec铆an que el 1 de Mayo se ten铆an que retirar. Ahora Biden lo que dice es que se van a retirar para el 11 de septiembre. Empezar谩 el 1 de mayo, pero el 11 de setiembre estar谩n todos fuera, y la OTAN sigue detr谩s.

Creo que, al fin y al cabo, Biden lo que hace es cerrar algo que hab铆a empezado Obama, pero que se ha alargado la guerra durante dos d茅cadas. Es la guerra m谩s larga de Estados Unidos, y Biden lo que quiere es cerrarlo con algo que estaba establecido en la era Trump, que es la retirada de todos.

Luego lo que ha quedado claro tambi茅n es esa alianza que quiere volver Biden con Europa y con los pa铆ses de la OTAN, porque la decisi贸n es consensuada. Han hablado con la OTAN estos d铆as y han decidido salir todos a la vez entre otras cosas porque los pa铆ses de la OTAN, que tienen soldados all铆, no tienen log铆stica para quedarse, si no est谩n los estadounidenses. En fin, era l贸gico que todos salieran a la vez.

驴Qu茅 opinas de las armas fantasma que se est谩n moviendo por Estados Unidos?

Es un debate colateral dentro del debate de las armas de fuego. En Estados Unidos el gobierno nunca ha conseguido, aunque Obama lo intent贸 despu茅s de la masacre de la escuela de primaria Sandy Hook. Intent贸 controlar algo m谩s la venta de armas de fuego, pero es algo que nunca ha hecho ning煤n gobierno. Porque es sabido que en Estados Unidos hay tantas armas como habitantes y muchas de ellas son legales, hay un lobby de armas muy importante y ning煤n gobierno ha hecho frente a las mismas. Lo que Biden ha empezado a hacer y quiere demostrar es tomar medidas de control de armas, pero ha empezado por lo mas f谩cil, que son las armas fantasmas, que son las armas que no est谩n registradas como tal. El problema real no es solo ese. Puede ser un problema, pero no el principal. El problema es que en Estados Unidos es legal comprar armas de guerra, pr谩cticamente. Esto se est谩 viendo en los tiroteos casi diarios en Estados Unidos.Utilizan armas como las AR15 y otras armas de guerra legales en Estados Unidos. Es verdad que la legislaci贸n cambia, seg煤n el Estado, pero desde el Gobierno federal es m谩s una declaraci贸n de intenciones lo que ha hecho Biden, m谩s que una medida efectiva.

Lo que pasa es que para construir algunos componentes de esas armas solo hace falta tener una impresora 3D.

Ese es uno de los problemas. La tecnolog铆a permite eso.

Y para no seguirte por las compras o la numeraci贸n de ciertos componentes.

Claro.

Al final, se van a帽adiendo problemas.

S铆, s铆, s铆. Se les complica cada vez m谩s. Y ademas siendo una amenaza en Estados Unidos por parte de grupos de extrema derecha, de supremacistas blancos, que est谩 ah铆. En Estados Unidos se ve cual es el perfil de los ataques y las armas fantasma son un problema m谩s. Insisto, adem谩s hay un problema m谩s grande que son las armas legales, no s贸lo las ilegales.

驴Qu茅 piensas de la idea de Biden de subir el impuesto de sociedades, que parece que cuenta con el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque no con los empresarios estadounidenses que no les ha parecido una buena idea?

Bueno, el momento para Biden es ahora. Si quiere hacer alguna reforma es ahora. Subir el impuesto de sociedades que en Estados Unidos es un tema muy pol茅mico. Pero no s茅 qu茅 es lo que llegar谩 hacer en ese sentido, la reforma fiscal es algo que ha prometido en campa帽a. Es algo que viene en el Partido Dem贸crata que en su d铆a represent贸 Bernie Sanders y que la introdujo en la agenda dem贸crata y no s茅 hasta que punto el Gobierno Biden si va a conseguir pasar estas leyes. Desde luego va a haber una resistencia muy grande.

Con el libro 鈥淟as grietas de Am茅rica鈥, 驴qu茅 tal te ha ido? 驴Vas a hacer una segunda versi贸n?

Je, je. De momento no entra en mis planes. La verdad es que estoy bastante contento y alucinado la acogida que tuvo. Bien es verdad que era un momento clave, la era Trump, las elecciones, despu茅s vino todo el tema del Capitolio, ha habido inter茅s y se ha visto que aqu铆 tambi茅n nos interesa lo que pasa all铆. Al fin y al cabo, siempre digo que aqu铆 somos tambi茅n, de alguna forma, sat茅lites culturales de lo que pasa en Estados Unidos y hay inter茅s. Y est谩 claro que todo lo que ha pasado en Estados Unidos ha influido en lo que es Europa: el auge de la extrema derecha, los planteamientos del fen贸meno Trump se han extendido, tambi茅n aqu铆. El libro no es que sea un bestseller, pero bueno por lo menos ha interesado a la gente. Ha dio una sorpresa.

