Milagro Sala 2000 días presa

Milagro Sala 2000 d铆as presa

Mario Hernandez

La organizaci贸n T煤pac Amaru realizar谩 a partir del martes un acampe en Plaza de Mayo, con estrictas medidas de cuidado, para exigir el fin a la existencia de presos pol铆ticos en la Argentina. La actividad 鈥搎ue este domingo se realiz贸 en Par铆s, frente a la torre Eiffel鈥 concluir谩 el 9 de Julio y participar谩n con gacebos propios numerosas organizaciones. Tendr谩 lugar al cumplirse 2000 d铆as de Milagro Sala como presa pol铆tica del gobernador juje帽o Gerardo Morales.

Esta semana se cumplen 2000 d铆as del 16 de enero de 2016, cuando el flamante gobernador orden贸 la detenci贸n de la l铆der de la T煤pac, que ejecut贸 su ministro de Seguridad, Ekel Meyer, hoy miembro del Supremo Tribunal de Justicia en otra burda muestra de la independencia judicial en Jujuy.

El hostigamiento se profundiz贸 el mes pasado con el agravamiento de una pena en la causa por el escrache que Morales recibi贸 hace doce a帽os, del cual Milagro no particip贸, pero la justicia provincial la consider贸 鈥渋nstigadora鈥. Por ese hecho hab铆a sido condenada en 2016 pero la C谩mara de Casaci贸n orden贸 en 2017 sumar el tipo penal de 鈥渁menazas coactivas鈥 y dictar una nueva sentencia.

鈥淢ilagro es una presa pol铆tica鈥, record贸 tras el nuevo fallo su ex defensora y actual ministra de Mujeres, G茅neros y Diversidad de la Naci贸n, Elizabeth G贸mez Alcorta. Record贸 que se trata de 鈥渉echos que est谩n prescriptos seg煤n toda la jurisprudencia de la Corte y toda la doctrina nacional鈥 y admiti贸 que la condena no la sorprende.

鈥淟a persecuci贸n pol铆tica y judicial contra Milagro Sala est谩 motorizada por la misoginia y el racismo鈥, destac贸 el mismo d铆a el ministro de Justicia, Mart铆n Soria. 鈥淣o hay excusas para que la Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n siga avalando estas arbitrariedades. El Poder Judicial debe cumplir lo que disponen los organismos internacionales de derechos humanos鈥, escribi贸 en Twitter. Tambi茅n el jefe de gabinete Santiago Cafiero admiti贸 el 鈥渉ostigamiento permanente鈥 y 鈥渓a utilizaci贸n de la figura de Milagro Sala por parte del gobernador鈥.

鈥淐reemos que nuestro Gobierno tiene que tener mucho m谩s car谩cter y decisi贸n para terminar con lo que fue una promesa de campa帽a y por la cual toda la militancia del Frente de Todos luch贸 durante el macrismo, que es poner fin a la persecuci贸n pol铆tica a opositores y el lawfare鈥, explic贸 Alejandro 鈥淐oco鈥 Garfagnini, coordinador nacional de la T煤pac. 鈥淰emos una actitud pasiva, casi neutral de nuestro Gobierno frente a las barbaridades que suceden en Jujuy, y eso nos motoriza a construir fuerza militante para que se resuelva. No podemos vivir en una Argentina donde una provincia est谩 pr谩cticamente feudalizada y sin Estado de derecho desde 2016. Se debe cumplir adem谩s lo dispuesto por el sistema interamericano, que se帽al贸 que Milagro es una presa arbitraria e ilegal, de hecho el propio presidente lo ha dicho en varias oportunidades. El Estado nacional tiene que hacer cesar inmediatamente una detenci贸n arbitraria, eso no puede naturalizarse cuando adem谩s tiene nombre y apellido: Gerardo Morales y el gobierno de Macri, que hicieron salvajadas persiguiendo a l铆deres populares, entre ellos Cristina Fern谩ndez de Kirchner鈥, destac贸 el coordinador de la T煤pac.

鈥淟a discusi贸n en definitiva es qui茅n tiene el poder pol铆tico en la Argentina. Nosotros como parte del Frente de Todos hemos militado para que este gobierno llegue al poder, se termine la persecuci贸n pol铆tica y los presos pol铆ticos sean liberados. Estamos discutiendo qui茅n tiene m谩s poder, si Morales con 150.000 votos o un presidente con el 48 %鈥, compar贸.

El acampe en Plaza de Mayo comenzar谩 el martes y se extender谩 hasta el viernes 9 de Julio. La Plaza de Mayo estar谩 cubierta por gacebos abiertos que instalar谩n organizaciones sociales, sindicales, pol铆ticas y de Derechos Humanos, que se expresar谩n desde sus respectivas identidades. En paralelo funcionar谩 una gran carpa sanitaria que llevar谩 el nombre de Floreal Ferrara, con promotores de la salud bonaerenses. En la carpa Milagro Sala, la m谩s grande, se desarrollar谩n los principales paneles de debate, y la Rodolfo Walsh funcionar谩 como centro de prensa y comunicaci贸n.

Programa del acampe

Martes 6 de julio: Jornada Militancia.

Instalaci贸n del acampe y de la radio abierta 鈥淰oces Libres del Acampe鈥.

Programa especial de 18 a 21.

Mi茅rcoles 7 de julio. Jornada Dignidad.

Panel 鈥淰iolencia Pol铆tica e Institucional鈥.

Inauguraci贸n de muestra fotogr谩fica, de 14 a 16.

Panel 鈥淟a Soberan铆a como horizonte para el trabajo y la producci贸n鈥.

Jueves 8 de julio. Jornada Liberaci贸n.

10.00: conferencia de prensa.

Panel 鈥淩eforma Judicial Feminista鈥.

Presentaci贸n del libro Tocar Fondo.

Panel 鈥淒el Apag贸n a Milagro Sala, del bombardeo al Lawfare. Una historia de persecuci贸n pol铆tica鈥.

Cartas, poes铆as y canciones para Milagro.

Viernes 9 de julio. Jornada Independencia.

12.00: Oraci贸n interreligiosa.

13.00: Marcha y proclama del acampe por la definitiva Independencia.

La APDH volvi贸 a reclamar la libertad de la presa pol铆tica Milagro Sala

En las 煤ltimas semanas la persecuci贸n recrudeci贸 nuevamente en el marco de la campa帽a electoral: 鈥淰ali茅ndose una vez m谩s del Poder Judicial local鈥, indicaron desde la APDH, acusaron a Milagro Sala a trav茅s de presuntos arrepentidos de instigar acciones violentas en la localidad de Campo Verde, donde la comunidad se hab铆a organizado, y hab铆a sido reprimida, por defender un espacio p煤blico donde los ni帽os del barrio jugaban al f煤tbol.

Compartimos completo el comunicado:

La APDH manifiesta su compromiso y solidaridad por la libertad de Milagro Sala e integrantes de la Organizaci贸n Tupac Amaru

El gobierno de Mauricio Macri, en a帽os pasados, y sus aliados provinciales en Jujuy y Mendoza, por entonces y ahora, contin煤an con la tarea de perseguir a luchadorxs sociales y opositores pol铆ticxs. Lo hacen tras haber logrado controlar a un Poder Judicial sumiso y c贸mplice, a su servicio, echando por tierra la divisi贸n de poderes y el Estado de derecho.

Esa pr谩ctica, conocida como 鈥済uerra jur铆dica鈥 o 鈥渓awfare鈥 que fue generaliz谩ndose en todo el pa铆s en los a帽os del macrismo, ha sido una tendencia creciente en Am茅rica latina y lo sigue siendo hoy. Instrumentada desde los grupos de poder econ贸mico concentrados, los medios de comunicaci贸n hegem贸nicos y con la complacencia del Departamento de Estado de los EE UU, tuvo como expresi贸n extrema y manifiesta el encarcelamiento en Brasil del ex presidente Luiz In谩cio 鈥淟ula鈥 Da Silva, y se cierne sin pausa, de modo similar, en nuestros pa铆ses, sobre otrxs dirigentes y militantes populares.

En Argentina, Milagro Sala y diez compa帽eras y compa帽eros de la Organizaci贸n Tupac Amaru en la Provincia de Jujuy, vienen sufriendo un cruel proceso de persecuci贸n pol铆tica y judicial, in茅dito en democracia. Algo similar sucede en la provincia de Mendoza, con otra referente de aquella organizaci贸n y muchxs de sus integrantes.

El 16 de enero de 2016 Milagro fue encarcelada por realizar un acampe en la Plaza Belgrano en la Ciudad de San Salvador de Jujuy. A partir de esta arbitraria detenci贸n promovida desde el poder pol铆tico, por el entonces flamante gobernador, Gerardo Morales, se fueron orquestando, una tras otra nuevas causas con vistas a mantenerla sostenidamente en prisi贸n. S铆mbolo de la lucha de las comunidades m谩s oprimidas del territorio, se apunt贸 a la Organizaci贸n Tupac Amaru y a sus referentes, constituy茅ndolo en el enemigo interno de la coalici贸n, por entonces gobernante, integrada por el PRO y la UCR, 鈥淐ambiemos鈥 y su correlato actual 鈥淛untos por el Cambio鈥.

Milagro Sala lleva m谩s de cinco a帽os encarcelada. Las denuncias y presiones de organismos de Derechos Humanos en la Argentina, personalidades y referentes pol铆ticos, sociales y culturales, sumado a un movimiento internacional consecuente en reclamo de su libertad y la de sus compa帽eros y compa帽eras, lograron convertir esa detenci贸n en prisi贸n domiciliaria.

En las 煤ltimas semanas, y utilizando la figura de Milagro Sala como parte de la campa帽a electoral en la que est谩 enfrascado el gobernador de Jujuy y sus aliados se lanzaron una vez m谩s sobre ella. Vali茅ndose una vez m谩s del Poder Judicial local y sus esbirros, la acusaron -a trav茅s de supuestos 鈥渁rrepentidos鈥- de instigar acciones violentas en la localidad de Campo Verde, donde la comunidad se hab铆a opuesto al avance manu militari sobre ese barrio humilde.

Estas 煤ltimas acciones pretenden volver a fojas cero toda la lucha por hacer cesar su prolongada, injusta y arbitraria detenci贸n y lograr finalmente su libertad. Por ello y con motivo de cumplirse el 8 de julio pr贸ximo, 2000 d铆as de esta infame detenci贸n, el Frente Milagro Sala, junto a los Comit茅s por su libertad en Argentina llevar谩n a cabo un acampe en la hist贸rica Plaza de Mayo de la capital, al que han adherido activamente numerosas organizaciones, instituciones, agrupaciones sindicales, sociales y pol铆ticas.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) manifiesta as铆 su total compromiso y su solidaridad con esta causa y con la lucha de la Organizaci贸n Tupac Amaru y sus referentes, a lo largo y ancho del pa铆s, y suma su voz reclamando a los tres poderes del Estado, la adopci贸n de urgentes medidas, para poner fin a esta ignominia.

Carta enviada por 鈥淐oco鈥 Gafagnini, coordinador del Frente Milagro Sala, a cada uno de los diputados y las diputadas del Frente de Todos.

Queridos compa帽eros y queridas compa帽eras, diputades nacionales del Frente de Todes.

Les escribo estas l铆neas porque, como sabr谩n, la situaci贸n de mis compa帽eras y compa帽eros en los provincia de Jujuy se encuentra a煤n m谩s amenazada, como si fuera posible tal circunstancia, despu茅s de 1978 d铆as de prisi贸n sufrida por Milagro Sala y de persecuci贸n constante sobre la libertad, la vida, la familia y la econom铆a de cientos de tupaqueros en el feudo de Gerardo Morales.

El 8 de julio se cumplen 2000 d铆as desde que fue detenida Milagro Sala. Desde el 6 al 11 de julio, las tupaqueras y tupaqueros vamos a instalar dos mil carpas en la Plaza de Mayo. Lo haremos junto a todas las organizaciones del campo popular que quieran ser solidarios con nuestra lucha y los invitamos a ustedes a acompa帽ar, participar, o en su defecto, a no juzgar nuestras decisiones desde la superficialidad del an谩lisis de la coyuntura.

Milagro Sala sigue presa desde el 16 de enero de 2016. Fue detenida sin m谩s causa que haber iniciado un acampe ante la suspensi贸n de los trabajos cooperativos que ven铆amos realizando durante a帽os. Reci茅n con su detenci贸n, Morales comenz贸 a fabricar una y cada una de las causas que hoy la siguen manteniendo en prisi贸n luego de cinco a帽os y medio.

El Poder Judicial de la provincia de Jujuy es una parodia de sistema judicial, ustedes lo saben bien. Miembros del Supremo Tribunal de Justicia investigados por apropiaci贸n de menores, otro por violaci贸n y una flamante incorporaci贸n que insulta cualquier idea de independencia. Ekel Meyer, el ex ministro de Seguridad del actual gobernador, quien ingresara a la vivienda de Milagro junto a la Polic铆a de la Provincia y le colocara las esposas por orden de Morales y la familia Blaquier, hoy es miembro pleno del m谩s alto Tribunal de la provincia.

Pero no quiero repetir lo que ustedes ya deben conocer, lo que preciso ahora es que me ayuden a levantar la voz. Hay determinados momentos de la historia, en los que el silencio es c贸mplice del sufrimiento de los militantes. Soy de la generaci贸n, como muchos de ustedes, que sufrimos en las entra帽as cuando en nombre del peronismo un Presidente abraz贸 a Isaac Rojas, verdugo de nuestros m谩rtires de la resistencia peronista.

La democracia se defiende peleando, jam谩s administrando silencios. La democracia se hace s贸lida respetando la voluntad popular de la mayor铆a, no incorporando como propia la agenda de la minor铆a. Las instituciones se defienden respetando las convicciones, no acordando con los legisladores del carcelero de mis compa帽eros para obtener dos brazos en alto en alguna ef铆mera votaci贸n.

La democracia, en definitiva, no se traduce en sentar a Gerardo Morales en nuestra mesa. La democracia se traduce en dejar de tener presos pol铆ticos. No hay virtudes institucionales que exaltar en el feudo de Morales que justifiquen la fruici贸n por edificar agenda compartida con el carcelero de mis compa帽eros.

Se puede extraer litio en la Argentina, dise帽ando un proyecto integral que sea respetuoso de nuestra soberan铆a nacional, que involucre la industrializaci贸n de sus derivados y permita con esa riqueza estrat茅gica dise帽ar un horizonte en el que la Argentina vuelva a ser una potencia productiva.

Se puede pensar el cultivo, industrializaci贸n y uso m茅dico del cannabis, comenzando por la legalizaci贸n, la promoci贸n del auto cultivo y la producci贸n nacional de los derivados, que no termine en el negocio ilegal que montara el hijo de Morales al servicio de una multinacional norteamericana.

Nuestros compa帽eros gobernadores han administrado la pandemia con much铆sima m谩s dignidad que las postales horrendas que nos ofrece Gerardo Morales, como para justificar su silla y su participaci贸n fluida en cadena nacional.

De los 2000 d铆as que lleva en prisi贸n Milagro, 550 fueron durante nuestro Gobierno. El nuestro, el que militamos y votamos para poder cambiar la historia, para modificar de ra铆z un modelo que estaba dise帽ado para que los ricos se hagan m谩s ricos y los pobres se hagan m谩s pobres, para meter de lleno la voluntad pol铆tica en el terreno de la persecuci贸n judicial que sufren nuestros compa帽eros y transformar 茅sta realidad hacia un horizonte de libertad y justicia efectiva.

550 d铆as viviendo con una mancha imborrable en la 茅tica y la moral de nuestra fuerza pol铆tica.

No est谩 la mano para que sigamos envueltos en silencios. Les pido que hablen. Ustedes que tienen representaci贸n institucional y voces potentes, les pido que denuncien la situaci贸n que atraviesan mis compa帽eras y mis compa帽eros, que denuncien la persecuci贸n pol铆tica y judicial de la que son objeto, que intervengan en un Poder Judicial que est谩 colonizado por la voluntad pol铆tica de Gerardo Morales.

No son tiempos para acordar con el carcelero, como hacen algunos en nombre del peronismo en la provincia de Jujuy. Tampoco para pensar que la debilidad de Cambiemos se logra con la picard铆a de acordar con el verdugo de mis compa帽eros presos en Jujuy. Les pido que denuncien cualquier voto traficado en una mayor铆a circunstancial, porque ese voto que nos regala Morales es un d铆a m谩s de prisi贸n de mis compa帽eros.

Que nadie se crea vivo por pensar que 鈥渢raer鈥 a Morales es debilitar a Cambiemos. Cambiemos se debilita si nosotros nos hacemos fuertes.

Y nos hacemos fuertes abandonando el relato de la escasez y distribuyendo la riqueza. Nos hacemos fuertes mejorando los ingresos y las jubilaciones, nos hacemos fuertes construyendo viviendas y generando laburo. Nos hacemos fuertes siendo bravos con los poderosos y teniendo fe en los humildes.

Fe en el pueblo, Fe en la militancia y Fe en nuestras convicciones. As铆 nos hacemos m谩s fuertes.

PD: Les pido que si adhieren al acampe, me lo hagan saber. Si adhieren a la denuncia sobre la persecuci贸n judicial, me lo hagan saber. Si adhieren a considerar un insulto acordar con los legisladores del carcelero, mientras mantienen en prisi贸n a mis compa帽eros, les pido que levanten la voz, porque el silencio lastima.

A Milagro Sala la tienen presa hace 3 a帽os por ser negra, pobre y mujer

Mario Hernandez

鈥淗ace tres a帽os atr谩s los chicos collas estaban panza arriba tomando sol en la pileta. Hoy, est谩n trabajando en la ca帽a y el tabaco鈥

Milagro Sala en 鈥淢aldita Suerte鈥 (FM La Patriada)

Los hechos descriptos sucedieron el 14 de enero del 2019.

Tras haber pospuesto el comienzo de la audiencia durante m谩s de diez horas, el Tribunal Oral en lo Criminal n煤mero 3 de Jujuy conden贸 a la dirigente social juje帽a Milagro Sala a 13 a帽os de prisi贸n. La hall贸 culpable de los delitos de asociaci贸n il铆cita, extorsi贸n y defraudaci贸n al Estado a pesar de que las querellas, impulsadas por el Poder Ejecutivo provincial, y la Fiscal铆a no pudieron aportar pruebas fehacientes que acrediten la responsabilidad de la referente de la Tupac Amaru en esos hechos. Fue el cuarto juicio que afront贸 desde su detenci贸n, hace tres a帽os. La condena es la primera que, de quedar firme, la mantendr铆a encerrada.

Ni durante la instrucci贸n ni a lo largo del juicio oral la Fiscal铆a logr贸 acreditar los testimonios que inculpan a Sala por los delitos por los que fue juzgada y condenada. Entre ellas, la Fiscal铆a no logr贸 se帽alar un marco temporal a los delitos de asociaci贸n il铆cita ni de extorsi贸n supuestamente cometidos por Sala. 鈥淣o se puede saber, y menos ella puede defenderse, de hechos que no fueron precisados, algo que fue reconocido por el Ministerio P煤blico en el debate y que constituye un conflicto procedimental鈥, explic贸 Mat铆as Duarte, uno de sus defensores.

El mi茅rcoles 16 Milagro Sala cumpli贸 tres a帽os de encierro bajo el r茅gimen de prisi贸n preventiva sin que pese sobre su persona condena firme alguna. El equipo jur铆dico que la representa solicitar谩, a pesar de esta sentencia condenatoria, que sea puesta en libertad.

鈥淓s una persecuci贸n pol铆tica in茅dita en democracia鈥, dijo G贸mez Alcorta, una de las abogadas de la presa pol铆tica, tras la condena a 13 a帽os de prisi贸n y adelant贸 que van a apelar. 鈥淯na vez que est茅n los fundamentos, vamos a recurrir no solo ante las instancias de Jujuy -donde no tenemos esperanza ni una cuota de luz de justicia-, sino tambi茅n a las instancias federales como la Corte Suprema de Justicia y tambi茅n la CIDH鈥, explic贸.

La abogada asegur贸 que 鈥渘inguna de las tres juezas que condenaron a Milagro integran el Tribunal鈥. 鈥淚ncluso una reprob贸 tres veces el examen鈥, a帽adi贸.

鈥淟a preventiva de Milagro venc铆a justo ma帽ana, el poder pol铆tico necesitaba que la condenaran como sea鈥, plante贸 G贸mez Alcorta. 鈥漃ara los diarios hoy Milagro Sala es una corrupta, pero nadie dice que la causa est谩 plagada de irregularidades muy graves鈥, complet贸.

Comunicado del Comit茅 por la Libertad de Milagro Sala

En el d铆a de ayer, el Tribunal Oral Criminal N掳3 de la Provincia de Jujuy, conden贸 a Milagro Sala a 13 a帽os de prisi贸n por encontrarla culpable de asociaci贸n il铆cita, extorsi贸n y defraudaci贸n al Estado. Su defensa anticip贸 que apelar谩 la sentencia en todas las instancias.



鈥淓n la Argentina el Estado de Derecho est谩 siendo vulnerado, son condenas decididas en el escritorio del gobernador Gerardo Morales y que suspenden todas las garant铆as democr谩ticas鈥 aseguraron desde el Comit茅 por la Libertad de Milagro Sala quien desde ayer incorpora al pedido de libertad a otros tres presos pol铆ticos de la Organizaci贸n Barrial Tupac Amaru. As铆 es el caso de Patricia Cabana, Iv谩n Altamirano y Miguel Angel Sivila quienes recibieron 7 a帽os de prisi贸n por fraude a la administraci贸n p煤blica. Es importante destacar que los tres militantes sociales se encontraban en libertad al momento de recibir la sentencia y fueron trasladados de forma inmediata a los penales provinciales.

En la larga lista de irregularidades que caracterizaron esta causa, se encuentra el tribunal puesto a dedo por el Gobernador provincial que estuvo presidido por la Jueza Mar铆a Alejandra Tolaba, quien reprob贸 en dos oportunidades el examen para ocupar su cargo. En ese sentido, Milagro Sala declar贸 en sus palabras finales 鈥渟e帽oras Juezas: hoy ustedes pasar谩n a la historia por lo que decidan, como mujeres y como trabajadoras ya sea bueno o malo, su decisi贸n va a pasar a la historia鈥.

Seis a帽os de prisi贸n recibieron Mirta Aizama, Gladys D铆az y Mirta Rosa Guerrero (conocida como Shakira), tras ser encontradas culpables de integrar una asociaci贸n il铆cita y cometer fraude a la administraci贸n p煤blica. Es necesario se帽alar que las tres integrantes de la Organizaci贸n Barrial Tupac Amaru se encuentran injustamente detenidas desde hace dos a帽os y nueve meses y han denunciado de forma sistem谩tica los tratos crueles e inhumanos que han recibido en el Penal de Alto Comedero. Shakira, quien hoy se encuentra cumpliendo prisi贸n domiciliaria por un cuadro de eventraci贸n abdominal, declar贸 en sus palabras finales 鈥渓levo 915 d铆as detenida, escuchando barbaridades contra mis compa帽eras y mi organizaci贸n; quiero que sepan que soy inocente y me duele mucho, se agrav贸 mi salud de forma f铆sica y psicol贸gica por todo esto y solo pido que se haga justicia鈥.

Graciela L贸pez, detenida en el Penal de Alto Comedero desde abril de 2016, recibi贸 8 a帽os de prisi贸n por fraude a la administraci贸n p煤blica y asociaci贸n il铆cita. En sus palabras finales Graciela remarc贸: 鈥渆sta causa es un mix de causas, es un combo, una ensalada y quiero expresar que soy absolutamente inocente al igual que mis compa帽eras. Nosotras hemos sido formadas como militantes en la crisis del 2001 y venimos luchando desde entonces por salud, educaci贸n y trabajo y hoy somos testigos de c贸mo est谩n pulverizando a las organizaciones sociales鈥.

Ra煤l Noro, compa帽ero de la Diputada del Parlasur, Milagro Sala, y quien se encuentra gravemente enfermo fue sentenciado a una pena de tres a帽os de prisi贸n en suspenso por supuesta participaci贸n como integrante de asociaci贸n il铆cita. Javier Nieva, detenido en el Penal de Alto Comedero, recibi贸 8 a帽os de prisi贸n por fraude a la administraci贸n p煤blica y asociaci贸n il铆cita. Alberto Esteban Cardozo fue absuelto, al igual que en el juicio conocido como 鈥淟a Balacera de Azopardo鈥, sentencia que se conoci贸 el pasado 27 de diciembre y d贸nde tambi茅n fue absuelta Milagro Sala.

鈥淓s una sentencia d贸nde habr谩 que esperar a los fundamentos para conocer la opini贸n de las juezas. Todos quienes asistieron a este debate vieron que no hay pruebas suficientes sobre las graves acusaciones contra Milagro. Se refirieron solamente a fotocopias, no hay originales, los hechos no tienen fecha y por ende vamos a esperar esos fundamentos para por supuesto impugnar. Esta condena tiene un componente pol铆tico, donde hay un patr贸n de persecuci贸n en contra de Milagro Sala y la organizaci贸n Tupac Amaru con diversas causas abiertas simult谩neamente que se van encadenando una con otra y pretenden sacar a Milagro de la vida pol铆tica鈥, as铆 se refiri贸 Mat铆as Duarte, abogado defensor de la Dirigente Social cuando consultado por las impresiones de este juicio que concluy贸 con 13 a帽os de prisi贸n para Milagro Sala.

Desde el Comit茅 por la Libertad de Milagro Sala aseguraron: 鈥淓stamos frente a procesamientos hechos a medida d贸nde hay una clara decisi贸n de perseguir pol铆ticamente a la principal oposici贸n pol铆tica que existe en Jujuy. Es una causa armada para enjuiciar a l铆deres sociales, a los m谩s humildes, a los ind铆genas y a las mujeres. Es sin dudas una causa que est谩 atravesada por el odio pol铆tico de Gerardo Morales aliado con los intereses econ贸micos de la provincia. Seguiremos reclamando de forma irrenunciable la libertad de Milagro Sala y de todos los presos y presas pol铆ticas. Como lo dijimos el primer d铆a: con presxs pol铆ticxs, no hay democracia鈥.

Reproducimos la nota del 10.2.2016

隆Hip贸critas!

Mario Hernandez

La detenci贸n de Milagro Sala por la presunta comisi贸n del delito de 鈥渁sociaci贸n il铆cita鈥, que ha merecido los pronunciamientos del Presidente del Parlasur, el ex Juez de la Corte Suprema, Ra煤l Zaffaroni, el CELS, Amnist铆a Internacional, el presidente de la OEA y representantes del Parlamento Europeo, entre otros, por considerarlo un caso de violaci贸n a los Derechos Humanos y criminalizaci贸n de la protesta social, ha sido aprovechado por los grandes medios y el gobierno de Mauricio Macri para poner en tela de juicio los emprendimientos productivos cooperativos vinculados a la Econom铆a Popular.

As铆, La Naci贸n del pasado 20 de enero, entre otros, se帽alaba que: 鈥淓l nuevo gobierno afronta el desaf铆o de sanear un sistema de asistencialismo basado en la militancia pol铆tica, que desvirtu贸 la sana figura de las cooperativas鈥.

Para continuar: 鈥淎 trav茅s de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen, que alcanzan a m谩s de 200.000 personas e insumen entre 15.000 y 20.000 millones de pesos anuales, se constituyeron, por decisi贸n del gobierno saliente, seudocooperativas de trabajo, siguiendo un modelo que ya hab铆a sido desarrollado en la provincia de Santa Cruz, a partir de un falso concepto de cooperativismo asociado a una dependencia permanente de la asistencia del Estado. Salvo escasas y honrosas excepciones, sus integrantes, que en la mayor铆a de los casos ni siquiera se conocen, cobran mensualmente un subsidio.

Los recursos para adquirir los materiales y las herramientas de las obras que, a trav茅s de esos programas, supuestamente debieron realizarse han sido dirigidos exclusivamente hacia municipios con afinidad pol铆tica y en otros casos, de manera directa, a cooperativas con reconocida influencia partidaria en su administraci贸n.

En aquellos pocos casos en que las obras se concretaron, se las ha presentado como p煤blicas, realizadas por el gobierno nacional, encubriendo bajo la pantalla de un programa social una real precarizaci贸n laboral. No han sido los trabajadores quienes decidieron constituir la cooperativa, no fue el Estado el que decidi贸 contratarlos; por el contrario, los subsidi贸 para disminuir ficticiamente y disimular el 铆ndice de desocupaci贸n y, en el mejor de los casos, los utiliz贸 para la realizaci贸n de obras con contabilidades dif铆ciles de conciliar, apelando incluso a la dudosa supervisi贸n, en algunos casos, de universidades nacionales鈥.

El verdadero alcance de la Econom铆a Popular

En Argentina el t茅rmino 鈥渆conom铆a popular鈥 (EP) ha sido asociado al llamado sector informal y el de 鈥渆conom铆a social鈥 a la promoci贸n de emprendimientos productivos asociativos de personas excluidas o pobres, supuestamente rehenes de punteros pol铆ticos y el car谩cter precario en sus condiciones laborales y sociales, cuando en realidad el uso de esta categor铆a es parte de una batalla para darles nombre y representaci贸n a hombres y mujeres cuyas vidas laborales han sido desvalorizadas moral, econ贸mica y socialmente. EP es una categor铆a pol铆tica que altera los t茅rminos de esta desvalorizaci贸n.

Se trata de un proceso que comenz贸 15 a帽os atr谩s, previo al kirchnerismo, causado por la crisis del neoliberalismo, el quiebre del Estado y el crecimiento de la desocupaci贸n que llev贸 a miles de trabajadores a buscar en emprendimientos asociativos un lugar de inclusi贸n y hoy representa entre el 25/30% de la poblaci贸n econ贸micamente activa.

Este proceso se vio fortalecido en la 煤ltima d茅cada por una serie de pol铆ticas p煤blicas impulsadas desde el Estado, en particular las cooperativas de trabajo. Es el caso del programa 鈥淎rgentina Trabaja鈥 que mantiene el sentido de reinsertar a los pobres en el mercado que los excluy贸, aunque muchas veces, como destaca La Naci贸n, precariamente y sin sostenibilidad.

No obstante, esos programas han sido extraordinariamente importantes en medio de una crisis brutal como la heredada en el 2001 y la imposibilidad del sistema para absorber toda la poblaci贸n que busca trabajo.

Las f谩bricas recuperadas y los emprendimientos productivos de las organizaciones de trabajadores desocupados, heredadas por el kirchnerismo, son otros buenos ejemplos donde el trabajo aut贸nomo, en especial el asociativo, es el factor central.

La multiplicaci贸n de redes de econom铆a social y solidaria atestigua que no se trata de algo pasajero. Cada vez m谩s Universidades y ONG incorporan a su agenda aportar capacidades indispensables a la EP y la Econom铆a Social y Solidaria se ha convertido en objeto de programas de investigaci贸n y formaci贸n de posgrado.

Las redes de software libre son formas de trabajo autogestionado que se han transformado en uno de los rubros m谩s importantes de exportaci贸n ingresando m谩s de U$S 3.000 millones al haber de nuestro comercio exterior. La red de productores del mercado de la Estepa en R铆o Negro o la de 55 ferias francas en Misiones establecen otro tipo de relaciones entre miles de consumidores y productores artesanales y de la econom铆a familiar. La 鈥渆conom铆a del cuidado familiar鈥 cuyo valor equivalente de mercado es de alrededor de un 15% del PBI, las cooperativas de vivienda, las redes de comercio justo, son parte de la econom铆a social, ocultada por una visi贸n que limita la econom铆a mixta a solo dos sectores: el p煤blico y el de las empresas de capital privado.

Otro ejemplo son las actividades de reciclado y el uso de tierras urbanas para huertas familiares y comunitarias y el espacio p煤blico para la instalaci贸n de ferias populares.

Sin reconocer la EP es imposible entender c贸mo funciona el sistema econ贸mico, c贸mo pueden vivir las mayor铆as con salarios que no alcanzan para comprar lo que se necesita para vivir. En la EP no predomina el objetivo de la ganancia sino el de reproducir la vida de los trabajadores y sus familias.

La EP solidaria es un sector cultural y pol铆ticamente estrat茅gico que apunta a fortalecer lazos sociales y el cuidado del medio ambiente, frente al neoliberalismo individualista que propugna el 鈥渟谩lvese quien pueda鈥. Para esto, entre otras cosas, requiere superar la estigmatizaci贸n.

Otro aspecto de la batalla cultural, y tal vez el m谩s peligroso desde el punto de vista de la econom铆a tradicional, es que todo este proceso es posible sin necesidad de un patr贸n o un capitalista. Un buen ejemplo es la Red Textil Cooperativa, que nuclea a m谩s de 70 cooperativas de todo el pa铆s, que intervino en talleres de la Ciudad de Buenos Aires que explotaban a trabajadores de la comunidad boliviana con trabajo esclavo y los incorpor贸 a la autogesti贸n, lo que les permiti贸 desarrollarse como trabajadores libres con trabajo digno y dirigir su propia empresa. Donde fracasaron las instituciones del Estado que deber铆an regular y controlar estas actividades, triunf贸 la EP 鈥淪ocial y Solidaria鈥.

Lo que el sector de la EP necesita, no es la cr铆tica parcial y sin fundamento de los grandes medios vinculados a los intereses de la econom铆a capitalista que no solo provoc贸 la crisis del 2001-2 y fue incapaz de resolverla, sino de pol铆ticas p煤blicas como pueden ser una Ley de compra cooperativa, un porcentaje de obras p煤blicas para las cooperativas, la legalizaci贸n de la tenencia de tierras para los peque帽os productores y la agricultura familiar, solucionar la propiedad de los bienes inmuebles y maquinarias de las empresas recuperadas, contra el veto sistem谩tico a las leyes que las protegen, como el reciente caso de 鈥淟a Robla鈥 por el flamante Jefe de Gobierno de la CABA, Rodr铆guez Larreta, siguiendo los pasos de su antecesor, Mauricio Macri; la creaci贸n de un fondo para el otorgamiento de cr茅ditos, etc.

Aunque debe incluir las pol铆ticas laborales y los programas redistributivos como la AUH, las 鈥減ol铆ticas sociales鈥 son complementarias y no alternativas al trabajo autogestionado. Con recursos, la EP puede cubrir parte importante de la demanda de alimentos y textiles, construir barrios enteros, redes de infraestructura, sistemas de comercializaci贸n y transporte, etc., como ya lo ha demostrado.

Pol铆ticas activas que impliquen una revalorizaci贸n social y monetaria de sus actividades mejorando los ingresos y remunerando trabajos todav铆a invisibilizados como el realizado en la econom铆a familiar, casi exclusivamente por las mujeres.

El caso de la T煤pac Amaru

La organizaci贸n construy贸 dos escuelas. Una fue bautizada Germ谩n Abdala, lo otra, Olga Aredes. Los trabajadores terminan sus estudios primarios o secundarios y obtienen t铆tulos legales reconocidos por la provincia. Entre ambos colegios tienen 150 profesores, cuyos sueldos paga la organizaci贸n. Los fines de semana los profesores realizan trabajo voluntario en los barrios m谩s humildes de Jujuy. A las escuelas asisten j贸venes y adultos de 17 a帽os en adelante. Adem谩s del programa de estudios se dictan tres materias obligatorias: Autoestima, Historia y cultura de Jujuy y de los pueblos originarios y Lucha del movimiento obrero. En dos centros de salud atienden 42 m茅dicos y hay farmac茅uticos, bioqu铆micos, y enfermeros. Funcionan una farmacia y un laboratorio. Adem谩s, adquirieron un tom贸grafo y un mam贸grafo.

En el barrio T煤pac Amaru est谩 el CEMIR (Centro Integral de Rehabilitaci贸n para personas discapacitadas) que fue construido en cuatro meses. Hay una plaza con juegos adaptados. El edificio es gratuito y abierto a la comunidad. A 茅l son derivados pacientes de los hospitales provinciales. Hay salas preparadas para diferentes discapacidades, un gimnasio acondicionado, pileta climatizada, una sala con C谩mara Gesell para el uso de psic贸logos y psicopedagogos. Hay ba帽os en distintas versiones y con variantes de protecci贸n, y salas con la ac煤stica preparada para discapacidades auditivas. Compraron dos ambulancias de alta complejidad equipadas para el traslado y la atenci贸n de pacientes. La atenci贸n y los remedios son gratuitos.

Se establecieron seis f谩bricas con fondos del ministerio de Desarrollo Social que emplean a 600 ex desocupados. Todas ellas venden su producci贸n al p煤blico. En el barrio T煤pac Amaru hay una f谩brica textil con 146 empleados. Hacen delantales blancos, acolchados y remeras por encargo. La T煤pac Amaru cre贸 una f谩brica de bloques de construcci贸n, con los que se ahorran buena parte de los costos de las viviendas.

La T煤pac Amaru trabajando como cooperativa de vivienda, construy贸 鈥昪on dinero del Gobierno Nacional para cooperativas de vivienda鈥 un barrio de 1.800 casas llamado 芦El Cantri de los Villeros禄 en el Alto Comedero, a 15 kil贸metros de la capital provincial.

Todos los barrios tienen pileta de nataci贸n, cibercaf茅, telecabinas, minimercado y polideportivo con canchas de f煤tbol, b谩squet, hockey y rugby. A partir de 2003 recibieron planes para la construcci贸n de viviendas de 54 m虏, con dos habitaciones, cocina comedor, ba帽o y lavadero. Desde entonces llevan levantadas 3.800 viviendas. Cada casa cuesta $ 86.700 y da empleo a cuatro personas 鈥昪ontra $ 130.000 pesos y un empleo y medio cuando son construidas por empresas comerciales鈥, porque producen ellos mismos los bloques de cemento y las carpinter铆as met谩licas son hechas en el taller metal煤rgico. Las cooperativas de la T煤pac Amaru construyen 200 casas populares en seis meses, mientras que a las constructoras privadas les llevar铆a dos a帽os o m谩s.

La intendencia de San Salvador ha empleado a otras 13 cooperativas municipales. Tambi茅n tienen cooperativas la Iglesia cat贸lica y otras ONG. Realizan, por ley provincial de Jujuy, el mantenimiento de los edificios p煤blicos y escuelas como cooperativa social. La T煤pac tiene 8 de esas cooperativas y se encarga de la mayor铆a de los trabajos, los cuales siempre son entregados a tiempo.

Entre lo que recaudan por construir casas (130 millones de pesos), reparar edificios, coser delantales, fabricar bloques de ladrillos, un porcentaje de los planes y otros ingresos, los fondos de la T煤pac rondan los $ 200 millones al a帽o.