Entrevista con la dirigente popular que sigue detenida de manera irregular en Jujuy, Argentina. Una injusticia inconcebible en un gobierno popular

La dirigente popular Milagro Sala fue entrevistada por Luis Zarranz y Emanuel “Peroncho” Rodr铆guez en el programa Fuera de Contexto que se emite los s谩bados, de 16 a 18, en El Destape Radio. 芦Ten铆amos muchas expectativas con este gobierno, no solamente relacionadas a nuestra situaci贸n, sino tambi茅n respecto a la situaci贸n de nuestro pa铆s, sobre todo con la situaci贸n de los que menos tienen. Lamentablemente, hoy la situaci贸n sigue siendo cr铆tica禄, asegur贸 Sala.

– Emanuel Rodr铆guez: Vamos a conversar con una compa帽era que es un verdadero ejemplo de lucha, l铆der de la organizaci贸n barrial T煤pac Amaru. Hace 2087 d铆as que es presa pol铆tica, una injusticia inconcebible en un gobierno popular. Todos los d铆as en Fuera de Contexto, y en cada plataforma en la que tenemos la oportunidad de participar, decimos y diremos que la detenci贸n de Milagro Sala es ilegal y debe ser dejada sin efecto. En este d铆a y en cada d铆a, libertad a Milagro Sala.

– Milagro Sala: Buenas tardes compa帽eros.

– ER: La primera pregunta que se impone es de rigor. 驴c贸mo est谩s viviendo este momento?

– MS: No te voy a decir que me siento entregada, pero s铆 me siento defraudada y desilusionada por la pol铆tica nacional. Nosotros, hablando en nombre de los presos pol铆ticos, ten铆amos muchas expectativas con este gobierno, no solamente relacionadas a nuestra situaci贸n, sino tambi茅n respecto a la situaci贸n de nuestro pa铆s, sobre todo con la situaci贸n de los que menos tienen. Lamentablemente, hoy la situaci贸n sigue siendo cr铆tica

Una, estando encerrada, pierde la posibilidad de estar con su familia, de militar, de estar en la calle continuamente, y es muy doloroso ver c贸mo la provincia de la que una es oriunda se endeuda, c贸mo all铆 siguen robando y corrompiendo, c贸mo en la provincia siguen habiendo much铆simos femicidios, y c贸mo hacen negocio con la pandemia.

Actualmente, Jujuy es una de las provincias que tiene m谩s adelantos de coparticipaci贸n, y recibe un monto de 7 mil millones de pesos. Pareciera que desde Naci贸n premian las deudas que genera el gobierno de Morales. Pero esto no es todo, el gobernador Morales pidi贸 cuatro pr茅stamos internacionales para, supuestamente, hacer grandes obras en la provincia. Lamentablemente, esa plata, que era en euros y en d贸lares, desapareci贸 y nadie le pide rendici贸n de cuentas a Morales. Desde Naci贸n, en vez de pedirle una rendici贸n de cuentas acerca del destino de esos pr茅stamos internacionales, siguen premiando al gobernador Morales a trav茅s del aumento de la coparticipaci贸n.

El acuerdo pol铆tico que tiene Morales con el gobierno nacional es innegable, y nosotros nos hemos cansado de denunciar este acuerdo, porque la perjudicada no soy yo 煤nicamente, el principal perjudicado es el pueblo juje帽o, porque lo est谩n empobreciendo, y le est谩n sacando el trabajo, la salud y la educaci贸n. Aunque ustedes no lo crean, en Jujuy, el que no se muere de coronavirus, se muere de dengue o de desnutrici贸n. Me gustar铆a que los responsables del 谩rea de salud de Naci贸n vengan a instalarse a las localidades de la provincia, as铆 ven todas las enfermedades que padece la gente mientras los hospitales se encuentran vac铆os, y los que funcionan, funcionan como salitas de primeros auxilios. Los negocios que han hecho durante la pandemia, mientras hab铆a muchos que no ten铆an d贸nde enterrar a sus familiares ni donde caerse muertos, nos genera impotencia e indignaci贸n.

Ac谩, dos m茅dicos fueron denunciados por decir lo que estaba pasando durante la pandemia en Jujuy. Resulta que nadie puede denunciar ni decirle nada ni a Morales ni a su s茅quito de ministros, porque si lo lleg谩s a hacer, te imputan, te llenan de causas truchas y te meten preso/a, como le ocurri贸 a la diputada Alejandra Cejas, quien, por pedirle una rendici贸n de cuentas a Gerardo Morales, fue expulsada del bloque justicialista por el titular del PJ juje帽o, Rub茅n Rivarola. Cuando Cejas fue a hacer la denuncia a la justicia, una jueza le dio la raz贸n y le dijo a Rub茅n Rivarola, socio de Morales, que vaya al psic贸logo, 驴Qu茅 fue lo que termin贸 pasando?, le pidieron juicio pol铆tico a la jueza, que, luego de este pedido, cambi贸 de parecer y tambi茅n cambi贸 su resoluci贸n. Si esto no es considerado como un apriete mafioso, ya no entiendo m谩s nada. Rub茅n Rivarola ha sido denunciado innumerables veces por negocios con el narcotr谩fico y por endeudar a la provincia, sin embargo, sigue siendo el presidente del PJ juje帽o.

Gerardo Morales sali贸 a decir que me hab铆a ganado la elecci贸n, algo absurdo, primero porque yo no fui candidata en las elecciones, y segundo, si quiere competir pol铆ticamente conmigo, la justicia debe concederme primero la libertad que me pertenece, ah铆 podremos competir mano a mano. 驴C贸mo puedo competir estando encerrada con una persona que maneja millones y millones? 驴C贸mo puedo competir con una persona que aprieta permanentemente a sus opositores?

En Jujuy, el Comit茅 Operativo de Emergencias sac贸 una resoluci贸n que dec铆a que los cuartos oscuros, por una cuesti贸n de protocolo, deb铆an estar ventilados, por ende, no ten铆an que estar tan cerrados. Durante las elecciones, las ventanas de los cuartos oscuros estaban abiertas de par en par, mientras que los fiscales de las mesas, que en su gran mayor铆a respond铆an a Morales, cambiaban las urnas. Despu茅s Morales sali贸 diciendo que hab铆an metido 17 diputados, y yo les respondo c贸mo lo logr贸, mediante el fraude. Las urnas que no pudieron cambiar, las abr铆an en el camino, y esto sali贸 viralizado por todos lados. 驴Por qu茅 les comento esto?, porque mientras esta situaci贸n era denunciada, el gobierno nacional le levantaba la mano a Morales.

El gobierno nacional y el gobierno de Morales son socios en las cuestiones del litio y de la marihuana.

Jujuy es una provincia rica, porque tiene petr贸leo, minerales, sales, tabaco, az煤car, y deber铆a poder sustentarse sola sin ning煤n problema. No puede ser que, en la actualidad, Jujuy est茅 endeudada, y adem谩s, por 50 a帽os. En la provincia les est谩n quitando todos los trabajadores, y tambi茅n a los pueblos originarios, porque les est谩n quitando las tierras para vend茅rselas a las inmobiliarias, que, si uno se pone a escarbar un poco, se da cuenta a qui茅n responden esas inmobiliarias. Todo cierra para los grandes empresarios amigos de Morales.

驴Por qu茅 el gobierno nacional no nos escucha cada vez que denunciamos? 驴Porque somos negros y porque puteamos? 驴Porque no somos modosos a lo que ellos se les antoja? 驴Por eso no nos creen? Estamos cansados de dar explicaci贸n tras explicaci贸n, y que al final no pase nada.

Alberto, cuando asumi贸, dijo que el pueblo no se quede callado y le marque cuando se equivocara, y nada de eso est谩 ocurriendo.

Le exigimos a la Naci贸n que nos ayude a salvar vidas, y que intervenga para que Jujuy deje de ser un narcoestado, en donde la marihuana y el paco sean la medicina de los j贸venes. Esa agenda contribuye a que los j贸venes se droguen, no vayan a la escuela, se revelen con los padres, roben, entre otras cosas. Esto es lo que pasa en Jujuy.

Desde los 16 a帽os que milito en el PJ, nos hicimos cargo de todos los desocupados del neoliberalismo en la 茅poca de Menem, y conformamos la organizaci贸n T煤pac Amaru para comenzar a reorganizar a todos los desocupados que hab铆a dejado ese per铆odo. 驴Este es el pago que nos dan? 驴Por qu茅 el gobierno nacional es m谩s duro con los propios que con los opositores? Alberto Fern谩ndez sigue diciendo que es importante priorizar el di谩logo con la oposici贸n, pero para hacer eso, primero hay que priorizar el di谩logo con los propios. 驴C贸mo puede ser que se priorice negociar con el FMI y no darle de comer al pueblo?

El otro d铆a, un compa帽ero vino llorando y me dijo que lo hab铆an rebotado del plan porque hace 15 a帽os se hab铆a comprado una moto, una moto que ya no ten铆a. Despu茅s, uno tiene que ver c贸mo los grandes subsidios van para los Macri, los Bulgheroni, los P茅rez Companc, los Blaquier, los Rocca. A ninguno de ellos les piden tantos requisitos para darles los subsidios millonarios que les dan, pero para darle un plan a un humilde le piden requisitos incumplibles.

– Luis Zarranz: Milagro, se salud贸 con admiraci贸n y te mando un abrazo muy fuerte. 驴Por qu茅 crees que el gobierno nacional mantiene el pacto con el gobierno de Gerardo Morales?

– MS: Porque supuestamente Alberto cree en el di谩logo, y cree que hay gobernadores de la oposici贸n que est谩n dispuestos a trabajar en conjunto. El acuerdo se establece porque, de vez en cuando, Gerardo Morales le presta algunos diputados al gobierno nacional para que le voten algunas leyes a cambio de favores pol铆ticos. Si tanto les gusta hablar de hacer acuerdos pol铆ticos, 驴por qu茅 no hacen un acuerdo pol铆tico para liberar a todos los presos pol铆ticos de Jujuy? Hay tres compa帽eras presas que tendr铆an que haber salido en libertad hace tres meses, sin embargo, se la han negado. Yo tengo cuatro pedidos de libertad, porque, por ley, no se puede tener a una persona imputada m谩s de un a帽o detenida. Es la cuarta vez que me ratifican la preventiva 驴C贸mo puede ser?, es una locura que tambi茅n hemos denunciado a nivel nacional, e hicieron o铆dos sordos ante cada reclamo. Nos est谩n llenando de causas por no quedarnos callados.

– ER: El gobierno le ha endilgado a la pandemia la postergaci贸n de las agendas pol铆ticas, como por ejemplo, el accionar del Ejecutivo para que termine la injusticia de los presos pol铆ticos en la Argentina. 驴Te resulta convincente esa explicaci贸n?

– MS: Cuando el diputado Guillermo Snopek present贸 el proyecto de ley en el Senado que exig铆a la intervenci贸n de la justicia de Jujuy, lleg贸 la pandemia. En principio, nosotros fuimos respetuosos de dicha postergaci贸n, mientras los opositores sal铆an a la calle a pedir libertad para caminar tranquilos. Finalmente, debido al acuerdo pol铆tico que a煤n existe entre el gobierno nacional y el gobierno juje帽o, ese proyecto de ley fue cajoneado, y hasta el d铆a de la fecha no se ha vuelto a hablar m谩s de 茅l.

– LZ: Reci茅n contaste que, aparte de vos, actualmente hay tres compa帽eras presas pol铆ticas, 驴Cu谩l es su situaci贸n actual?

– MS: Luego de cumplir la tercera parte de sus respectivas condenas, les hicieron comerse 6 meses m谩s en el penal. Tuvieron que intervenir algunos compa帽eros a nivel nacional para que les otorguen la prisi贸n domiciliaria. Aun as铆, lo que corresponde es que les den la libertad. Sin contarme a m铆, hay 8 compa帽eros presos pol铆ticos por el simple hecho de haberme defendido. Adem谩s, en 3 causas de los juicios, hay compa帽eros nuevos, por lo que es muy probable que dentro de poco, luego de que nos sentencien, porque no hay otra posibilidad con Gerardo Morales, haya m谩s presos pol铆ticos.

De la Corte Suprema tenemos una sola causa, las 16 restantes son de la justicia provincial juje帽a, 驴Qu茅 est谩 esperando el gobierno nacional? 驴no le dice nada eso?. Si todo sigue de esta manera, nunca vamos a poder recuperar nuestra libertad. Nada ha cambiado, siguen estando los mismos cuatro polic铆as vestidos de civil en la puerta de mi casa. Hace un mes vino a visitarme Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Naci贸n, quien les dijo a los polic铆as que no deb铆an estar ah铆, sin embargo siguen aqu铆.

Nada ha cambiado para los presos pol铆ticos en la Argentina, nos siguen humillando y nos siguen basureando, mientras nadie hace nada, nadie escucha nuestro clamor. Estamos cansados de sentarnos en los banquillos para decirles a los jueces corruptos una y otra vez que somos inocentes. Me gustar铆a preguntarle a cualquier argentino, 驴A qui茅n le gustar铆a declarar frente a jueces que sabe corruptos de antemano?

Cuando empez贸, el juez que invent贸 la mayor cantidad de causas en mi contra, viv铆a en una vivienda de un barrio de clase media, hoy, seis a帽os despu茅s, vive en uno de los mejores barrios de la provincia, tiene cuatro casas, fincas, camionetas, autos, es decir, se enriqueci贸 en un tiempo r茅cord. Que alguien me explique, 驴qui茅n es el corrupto al final? 驴de d贸nde sac贸 la plata para tener tantas fincas y camionetas? 驴En serio creen que no pasa nada en Jujuy?

– ER: Est谩 claro que el objetivo principal del corrupto poder judicial juje帽o, es desarticular y destruir la Organizaci贸n Barrial T煤pac Amaru. A los adentros de la organizaci贸n 驴C贸mo se vive esta situaci贸n?

– MS: Tengo el honor y el orgullo de poder decir que durante el transcurso de estos 6 a帽os, los compa帽eros de la T煤pac Amaru han resistido much铆simo. Los centros comunitarios y las copas de leche siguen funcionando gracias a todos ellos. Ninguno de los compa帽eros ha bajado los brazos, y este a帽o, han llenado las calles de Jujuy en cuatro ocasiones. Ni los gorilas ni Morales entend铆an de d贸nde sal铆a tanta gente.

Muchos dicen que yo amenazo a los militantes y que yo controlo todas las marchas. La realidad es que en ninguna de esas cuatro marchas estuve. Los compa帽eros se reorganizaron y salieron a pedir por la libertad de todos los presos pol铆ticos, y tambi茅n han participado en otras actividades, como las marchas del 24 de marzo.

En la T煤pac Amaru siempre hemos dicho lo mismo, nosotros no formamos pelotones de desocupados, formamos conciencia, y la conciencia de nuestros compa帽eros est谩 intacta. De all铆 sale la fortaleza para que nosotros no nos bajoneemos. Los presos pol铆ticos sabemos que mientras ellos est茅n ah铆 afuera peleando, debemos resistir, y d茅jenme decirles que la est谩n peleando con todo.

Me han podido meter presa, pero no han podido hacer desaparecer a la Organizaci贸n Barrial T煤pac Amaru, ni lo van a poder hacer.

– LZ: 驴Cu谩l es la situaci贸n actual de las hist贸ricas obras realizadas por la T煤pac?

– MS. A muchas de ellas las han destruido, y a las que no destruyeron, las han transformado en academias formadoras de ni帽os militares, donde en vez de ense帽arles a leer, les hacen practicar tiro. En donde hab铆amos organizado que iba a estar lo referido a la comunicaci贸n, pusieron un lugar de entrenamiento para la polic铆a provincial. Lo que hab铆amos hecho con la salud lo han hecho desaparecer, y, en su lugar, pusieron un estacionamiento de bicicletas para polic铆as. Las actividades de las f谩bricas industriales est谩n reducidas casi en su totalidad, son muy pocas las que siguen funcionando. El parque tem谩tico est谩 abandonado y lleno de bichos.

Todo lo que queda en pie, como por ejemplo los polideportivos, es gracias a la resistencia de los compa帽eros de la organizaci贸n en las localidades. Intento aferrarme a las demostraciones y a la conciencia de la mayor铆a de nuestros compa帽eros, porque fueron muy pocos los que terminaron arreglando con Gerardo Morales. Por suerte, la inmensa mayor铆a se ha quedado con nosotros.

– ER: 驴Alg煤n d铆a dejaste de so帽ar con la reconstrucci贸n de todo lo logrado por la T煤pac?

– MS: Esa es la idea. Cuando recuperemos la libertad, vamos a reconstruir todo lo que han destrozado, y queremos hacerlo porque la T煤pac ha construido una y otra vez, sin pedir nada a cambio.

Quisieron instalar la idea de que nosotros 茅ramos un Estado paralelo, pero la realidad es que nunca lo hemos sido. Nos hemos hecho cargo de todos los compa帽eros desocupados que dej贸 el neoliberalismo, y cuando tuvimos la oportunidad, hicimos realidad las viviendas, los centros de salud, las piletas de nataci贸n, los polideportivos, las canchas de f煤tbol, las viviendas. En nuestras asambleas siempre discut铆amos sobre qu茅 hacer qu茅 construir con la plata.

La organizaci贸n manejaba una econom铆a popular muy fuerte, y no estaba compuesta solamente por cooperativistas de la construcci贸n, tambi茅n ten铆amos, entre los m谩s de 5000 compa帽eros, gente que trabajaba en salud y en educaci贸n.

Por todo esto, nuestro primer enemigo era el Grupo Ledesma de los Blaquier, y el segundo eran las c谩maras de construcci贸n, porque para construir viviendas, a nosotros nos daban la mitad de lo que les daban a las empresas de construcci贸n, y 驴Adivinen qu茅? Nosotros constru铆amos viviendas sin parar, hemos logrado construido m谩s de 8.000, mientras que las empresas, en promedio, con la plata para 200 viviendas, se quedaban con la plata para 180, constru铆an 20, y, como si esto fuera poco, adem谩s sub铆an el precio de las mismas de manera discrecional. Despu茅s los sinverg眉enzas nos dec铆an que 茅ramos choriplaneros y que explot谩bamos a nuestros trabajadores.

Cuando N茅stor nos dio la posibilidad de que podamos trabajar, en Jujuy se volvieron locos, porque, te podr谩s imaginar que los negritos y las negritas como yo no pod铆an pasar ni a dos metros de la legislatura o de la casa de gobierno, y mucho menos discutirle a los poderosos.

Una vez, justo antes de entrar a una reuni贸n, escuch茅 c贸mo un dirigente basure贸 a uno de nuestros presidentes cooperativos de la T煤pac, y cuando me vio entrar a m铆, me salud贸 respetuosamente. Antes de ingresar a la sala de reuni贸n, el tipo me dice “mir谩 Milagro, 驴podemos hablar nosotros sin que entren los dem谩s?” Y yo le dije que no, porque a los encargados de la construcci贸n son los presidentes cooperativos y a ellos se los respeta. El tipo se quer铆a morir, porque no pod铆a entender c贸mo un negrito como yo le discut铆a sobre el presupuesto. Estas situaciones se repet铆an en todos los 谩mbitos, y nunca cedimos, porque donde hab铆a una necesidad, iba la T煤pac. Eso es lo que les indigna, y por eso hoy estamos presos. Los mismos que endeudan d铆a tras d铆a a Jujuy, son los que dicen que cuando vuelva Milagro va a volver la violencia. Les pido que dejen de robar y se pongan a gobernar, porque el pueblo tiene hambre y quiere trabajar.

– LZ: Definiste a los Blaquier como los enemigos n煤mero 1 de la T煤pac. Es incre铆ble que Blaquier, denunciado por delitos de lesa humanidad, est茅 en libertad, y los dirigentes de la T煤pac est茅n presos pol铆ticos.

– MS: Es muy simple, el gobierno juje帽o hace que gobierna, pero el que de verdad gobierna es Blaquier, 脡l es el que tiene la 煤ltima decisi贸n. Para ser gobernador de Jujuy, ten茅s que subirte al yate de Blaquier y seguir las instrucciones que 茅l indique. Gerardo Morales sabe muy bien esto, y por eso es el pelele de Blaquier. Estos tipos creen que est谩n por encima de las propias leyes. De ah铆 para abajo, no se puede esperar nada bueno para nuestra provincia.

– ER: 驴Qu茅 significa N茅stor para la historia de la T煤pac y qu茅 significa para vos?

– MS: Cuando creamos la T煤pac Amaru y comenzamos a crear los centros comunitarios y las copas de leche, los dirigentes hab铆amos jurado y recontra jurado que no nos 铆bamos a meter en ning煤n partido pol铆tico. Tan as铆 fue, que nosotros no le hicimos campa帽a a N茅stor y tampoco lo votamos para presidente.

Cuando N茅stor quiso saber c贸mo funcionaba por dentro la T煤pac Amaru, con los compa帽eros en la asamblea no quer铆amos saber nada. As铆 pasaron como veinte asambleas, hasta que en un momento dijimos bueno, tanto que joden, que vengan a explicarnos qu茅 es lo que quieren.

Generalmente, cuando un porte帽o viene a la provincia y te cuenta meticulosamente lo que habr铆a que hacer y c贸mo habr铆a que hacerlo, los compa帽eros lo miran con desconfianza, porque la han pasado bastante mal durante toda su vida como para que venga un porte帽o a ense帽arles a plantar una semilla.

En un momento, recibimos la invitaci贸n de N茅stor para ir a Olivos. Cuando est谩bamos all谩, nos mir谩bamos con los compa帽eros y no pod铆amos creer que estuvi茅ramos all铆. Yo soy peronista, milito desde los 16 a帽os, y a N茅stor lo conoc铆a de vista de los congresos. Cuando empezamos a hablar, en un momento nos pregunta qu茅 necesit谩bamos, a lo que le respondimos mercader铆a, planes y trabajo, porque la organizaci贸n ten铆a como 20.000 afiliados y no recib铆amos ni un plan. N茅stor me mira y me dice, no te voy a dar ning煤n plan. Y cuando nos est谩bamos mirando entre los compa帽eros como diciendo qu茅 le pasa a este tipo, se r铆e y me dice par谩, par谩, no te enojes, yo no te voy a dar planes ni bolsones de mercader铆a, lo que te voy a dar es para que ustedes construyan viviendas para los juje帽os y para que comiencen a reconstruir la provincia.

Tambi茅n nos dijo que de las cooperativas iban a salir los sueldos de los compa帽eros y al final de la reuni贸n me dice ojo, que la construcci贸n deja mucha plata, y los que van a decidir qu茅 hacer con esa plata son ustedes. 驴Qu茅 van a hacer?, me preguntaba, 驴Se van a llevar la plata para casa o van a construir obras para beneficio de los juje帽os? El mensaje nos qued贸 clar铆simo, y cuando terminamos las primeras 200 viviendas, N茅stor vino a inaugurar la pileta y las salas de primeros auxilios que construimos con la plata que hab铆a quedado como excedente. Gerardo Morales, mientras despotrica contra nuestras obras, las reinaugura como si fueran suyas. D铆ganme si eso no es reivindicar nuestra obra. Nosotros ven铆amos del neoliberalismo, de Menem y de De La R煤a, as铆 que se imaginar谩n lo que significa N茅stor para m铆 y para todos en la T煤pac.

– LZ: Muchos compa帽eros, como nosotros, te aman y te admiran, por poner el cuerpo por las causas nacionales y populares y por todo lo que has hecho hasta ac谩. 驴Qu茅 les dir铆as a esos compa帽eros?

– MS: Que no solo tienen que pelear por la libertad de los presos pol铆ticos, tambi茅n tienen que pelear por la dignificaci贸n de nuestro pa铆s, y tambi茅n tienen que pelear para que la riqueza se distribuya de manera equitativa, y siempre deben mirar para el lugar de los que menos tienen. Les dir铆a a los j贸venes que militen, que sean rebeldes con causa, porque el pa铆s necesita muchos militantes para ponerse de pie en serio. Los pol铆ticos est谩n un tiempo, pero despu茅s se van, y lo que queda es el pueblo, y debe reorganizarse para tener, como dice nuestro compa帽ero Evo Morales, un buen vivir.

Si los dirigentes no quieren alzar las banderas de los reclamos del pueblo, las bases deben pasar por encima de ellos y tomarlas, porque las causas del pueblo est谩n por encima de cualquier persona.

