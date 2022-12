–

De parte de Indymedia Argentina December 15, 2022

Tiene 12 a帽os y es de CABA. En 2017 su madre realiz贸 la primera denuncia. Su progenitor ir谩 a juicio oral el a帽o pr贸ximo, pero el Ministerio P煤blico Fiscal decidi贸 no acusar.

Redacci贸n: Gabriela Su谩rez L贸pez. Ilustraci贸n: Chechu Rodr铆guez 鈥 La Retaguardia. Producci贸n y Edici贸n: Eugenia Otero.

Hace m谩s de 4 a帽os que la mam谩 de Milagros pide que escuchen a su hija. El pedido es a la justicia, as铆, con min煤scula, porque es una justicia que lo 煤nico que hace es reproducir la violencia del abuso obligando a la ni帽a y a su mam谩 a relatar reiteradamente la historia para luego hacer caso omiso de sus testimonios y amenazarlas con revincular a Milagros con su progenitor acusado de abuso.

Todos los elementos de la causa convalidan el relato de Milagros: los y las profesionales que la han acompa帽ado, testigos, una perito especializada y, por supuesto, la propia ni帽a. El acusado no ha presentado ninguna prueba que ponga en duda este relato despu茅s de cuatro a帽os de iniciadas las acciones legales y parece que est谩 seguro de que no necesita hacerlo, pues todo el sistema act煤a por 茅l, basta con que solo diga que la madre indujo a la ni帽a a mentir.

Esto pasa diariamente en el sistema judicial y tiene nombre y apellido: S铆ndrome de Alienaci贸n Parental (SAP). N., la madre de Milagros lo explica claramente: 鈥淗ay una pr谩ctica reiterada y habitual de los tribunales. Es el SAP, que es una de las muchas maneras que tienen de silenciarnos y consiste en decir que cuando una infancia narra que atraves贸 un proceso de violencia sexual, se dice que est谩 inducida, que ese ni帽o o esa ni帽a mienten porque hay una mam谩 malvada, mentirosa, resentida鈥. Junto al c铆rculo de silencio que rodea a la v铆ctima y a su madre protectora, otra manera de revictimizar a las infancias es se帽alar que la infancia miente porque la madre la indujo a hacerlo.

Y es en este punto donde el sistema patriarcal presiona fuertemente sobre las v铆ctimas para seguir funcionando, para que todo sea 鈥渘ormal鈥. Porque el abuso, como pr谩ctica social machista, marca los cuerpos no solo cuando ocurre de manera directa, sino tambi茅n durante el largo camino de revictimizaci贸n que puede comenzar a partir de la denuncia. Si a esto le sumamos que el abusador es un hijo sano del poder, el sistema los protege m谩s y mejor. En este caso en particular, el abusador es un hombre de clase media acomodada, egresado de la Universidad de Buenos Aires, profesor de la Universidad de Lan煤s, muy activo en redes sociales, hijo de un pol铆tico con v铆nculos estrechos con el poder. Y est谩 claro que cuando un abusador tiene poder econ贸mico, pol铆tico y simb贸lico, tiene m谩s posibilidades de seguir impune.

鈥淨uienes acompa帽amos estas experiencias sabemos perfectamente lo que es el c铆rculo de silencio alrededor, sabemos perfectamente lo que es la trituradora de carne del poder judicial, sabemos perfectamente lo que es dormir con miedo, sabemos perfectamente lo que es mirar una infancia que tiene miedo y dolor y sabemos perfectamente lo que cuesta socializar el dolor que nos atraviesa鈥, expres贸 N., madre de la ni帽a en la 42掳 Marcha de la Resistencia de Madres de Plaza de Mayo L铆nea Fundadora el 8 de diciembre pasado.

La mam谩 de Milagros soport贸 muchas violencias y amenazas, directas e indirectas, en los 煤ltimos a帽os. Han intentado obligarla a firmar la revinculaci贸n de la ni帽a con su abusador. Ha recibido presiones de altas funcionarias p煤blicas. Durante estos 4 a帽os debi贸 renovar las perimetrales cada 30 d铆as, a煤n debe compartir su lugar de trabajo con el abusador porque 鈥渘o est谩 probado鈥 lo que Milagros dice que le ocurri贸. Adem谩s, desde el plano jur铆dico-administrativo, hubo desprolijidades en el procedimiento (sobreseer al abusador sin citarlo a declarar ni siquiera una vez) y diversas violencias institucionales sobre la madre y la hija (convocatorias reiteradas a declarar en lugares hostiles, olvidos de informes importantes, etc).

La ni帽a, que hace un gran esfuerzo para testimoniar y relatar lo inenarrable, para poner en palabras, en gestos y silencios el horror, necesita de estrategias psico-jur铆dicas que est茅n a la altura de las circunstancias para evitar su revictimizaci贸n.

El caso de Milagros no es el 煤nico. N. tom贸 como ejemplo el caso de la ni帽a riojana Arcoiris: 鈥(Delfina, la madre protectora) no puede salir, porque le tiraron encima a la Gendarmer铆a, a la Polic铆a de La Rioja y a la Polic铆a de esta Ciudad de Buenos Aires. Y no puede salir porque si sale le secuestran a su hija y porque hay una orden para patear la puerta de su casa,鈥 explic贸.

En el Reino del rev茅s, mientras la ni帽a y su madre padecen todos estos acontecimientos hostiles y desprolijos teniendo en cuenta que contin煤an vulnerando los derechos de una menor, el abusador vive una vida sin sobresaltos, viaja por el pa铆s, ejerce la docencia y tiene una vida muy activa en redes sociales.

Como si todo esto fuera poco, el fiscal Claudio Ariel Josfal a cargo de la Fiscal铆a Nacional en lo Criminal N陋49, del Juzgado Nacional N陋25 recientemente abandon贸 la causa luego de que una jueza penal se帽alara que hab铆a datos suficientes para realizar un juicio oral. Josfal, representante del Ministerio P煤blico Fiscal, que debe resguardar los intereses de la ni帽a, abandon贸 la causa sin dar explicaciones, dejando a Milagros y su mam谩 sin representaci贸n legal en el juicio oral que prontamente deber谩n enfrentar.

La situaci贸n de la ni帽a se puede seguir en las redes como @escuchenamilagros

Fuente: https://laretaguardia.com.ar/2022/12/milagros-otra-victima-de-abuso-y-de-la-justicia.html