Encap莽alada per una pancarta amb el lema “Protegim el Delta. Ni Are Sud ni ampliaci贸 de l’aeroport”, els manifestants han llan莽at consignes contra l’ampliaci贸 de l’aeroport per entendre que danya severament el Delta del Llobregat, espai natural protegit i un dels aiguamolls m茅s importants d’Europa, segons la UE, aix铆 com la llacuna de la Ricarda, d’alt valor mediambiental i arquitect貌nic.

La marxa estava organitzada per les entitats ecologistes i ve茂nals Zero Port, Ni un pam de terra, Ecologistes en Acci贸 i Sos Baix Llobregat amb el suport d鈥橴ni贸 de Pagesos, agricultors que veuen amena莽ades les seves terres de cultiu i que critiquen el projecte per entendre que no ajuda a combatre el canvi clim脿tic.

Moltes persones que participaven en la manifestaci贸 portaven carxofes florides, com a s铆mbol de la protesta contra uns projectes que destru茂rien grans extensions de s貌l agr铆cola i d鈥檈spais naturals. Per aix貌 alg煤 en va dir la revoluci贸 de les carxofes.

En l’escrit llegit al final de la mobilitzaci贸 es va puntualitzar que 鈥’el Delta no pot perdre ni un pam m茅s d’espais naturals鈥 i que 鈥渃al abandonar el vell desenvolupisme’ per buscar ‘un model aeroportuari catal脿 equilibrat i sostenible.鈥

馃Gr脿cies per acudir a la cita d’aquest mat铆 al Prat de LLobregat! La calor馃尀no ha frenat el clamor en defensa del Delta del Llobregat i contra les amenaces de l’ampliaci贸 de l’aeroport i l’especulaci贸 immobili脿ria鉁 #ProuAmpliacions #StopARESud

Fotos: @pratllibertari pic.twitter.com/8PuYDongYt 鈥 Ni un pam de terra (@niunpamdeterra) June 12, 2021