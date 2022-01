Milers de persones surten al carrer contra la reforma laboral

Primera protesta multitudin脿ria a Catalunya contra la reforma laboral que es votar脿 el proper dia 3 de febrer al Congr茅s de Diputats, convocada per la Taula Sindical. Les manifestacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Sabadell s贸n el tret de sortida de l鈥檕posici贸 dels sindicats combatius a la consolidaci贸 de les retallades laborals dels governs de Zapatero i Rajoy que suposa la reforma laboral promoguda per Yolanda D铆az amb el suport de la CEOE, CCOO i UGT.

Aquest dissabte 29 de gener Catalunya ha viscut la primera jornada de protestes multitudin脿ries en contra la Reforma laboral acordada pel govern espanyol, CCOO i UGT i la patronal CEOE el passat 28 de desembre. Convocades per la Taula Sindical de Catalunya, la jornada d鈥檃vui 茅s el tret de sortida d鈥檜na mobilitzaci贸 del sindicalisme combatiu contra aquesta nova reforma laboral que, lluny de derogar-les, consolida les principals mesures de les reformes laborals dels anys 2010 i 2012, sota els governs de Rodr铆guez Zapatero i Mariano Rajoy.

La principal mobilitzaci贸 ha tingut lloc a Barcelona, on m茅s de 3000 persones han participat en la manifestaci贸 que ha transcorregut entre els Jardinets de Gr脿cia i la seu de la patronal Foment del Treball. La manifestaci贸 ha arrencat despr茅s de l鈥檃rribada de diverses columnes provinents del Baix Llobregat i Santa Coloma. En un ambient combatiu la manifestaci贸 ha transcorregut per Pau Claris, Via Laietana fins a la seu de la patronal Foment de Treball, entre crits i consignes contr脿ries a la docilitat de CCOO i UGT i uns partits que han mentit al seu electorat. Tamb茅 hi ha hagut manifestacions a Sabadell, Tarragona i Lleida. Centenars de persones han denunciat la fake derogaci贸 de la reforma laboral i, en el cas de Lleida, han procedit a cremar diverses caixes simbolitzant els efectes que la reforma laboral ha generat entre la classe treballadora.

La jornada de mobilitzacions l鈥檋a convocada la Taula Sindical de Catalunya, formada pels sindicats Confederaci贸 General del Treball (CGT) de Catalunya, Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), Confederaci贸 Nacional del Treball (CNT), Coordinadora Obrera Sindical (COS), Solidaritat Obrera (SO) i Comissions Obreres de Base (Cobas), que es consolida mitjan莽ant diverses mobilitzacions els darrers mesos (vaga de la sanitat del mar莽, vagues d鈥檌nterines d鈥檕ctubre i novembre) com l鈥檃lternativa sindical al binomi CCOO-UGT. Ha comptat amb el suport del moviment per l鈥檋abitatge, dels col路lectius de pensionistes, de les diferents organitzacions llibert脿ries de Catalunya, de l鈥檈squerra independentista, etc.

Els propers dies i mesos les mobilitzacions continuaran. Els diferents sindicats de la Taula Sindical van fer p煤blica el passat dijous la seva aposta per mantenir la mobilitzaci贸 els propers mesos contra aquesta estafa del govern espanyol, que lluny de complir la seva promesa de derogaci贸 de la darrera reforma laboral, la convalida. La propera cita ser脿 aquest dijous 3 de febrer a les 19h.