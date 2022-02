–

De parte de Periodico Anarquia February 6, 2022

Independientemente de la practicidad de las armaduras, muchas muestran en su diseño el carácter que quieren transmitir, hombros amplios, altos, un poco más allá de lo estrictamente útil para la batalla. La vitalidad con la que nos sentimos cómodxs no es la impositiva o bélica. La vitalidad con la que queremos existir se opone al temor al cuerpo, al dualismo imbécil que desprecia la carne, la sangre y el goce.

Miles de años formándose mentalidades y miles para transformarlas en algo mejor. La cultura sexista no pertenece a un código fijo y no es que nunca haya perdido batallas. La cultura de la imposición, del arrebato, del tomar cuerpos ajenos, de robar libertades va a acabar pero es una batalla a largo aliento. No deben temer los señores, la igualdad no viene acompañada de pérdida de libertad sino de más libertades, siempre.

R.M.