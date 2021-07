–

De parte de La Haine July 12, 2021 77 puntos de vista

Varios miles de manifestantes arropan en las calles de Xix贸n a las siete personas del 鈥榗aso de La Suiza鈥

La manifestaci贸n, a su paso por la calle Muelle de Oriente. FOTO: Luis Sevilla

Cenetistas de diferentes partes del Estado y militantes de numerosas organizaciones sindicales y pol铆ticas asturianas respaldan a las y los sindicalistas condenados a penas de c谩rcel

Pasaban veinte minutos de la una tarde cuando en los bafles instalados en la gijonesa plaza del Instituto comenz贸 a sonar A las barricadas, el hist贸rico himno anarcosindicalista, que fue coreado de inmediato por las personas que encabezaban la manifestaci贸n. Una marea de banderas rojinegras empez贸 a inundar la que se conoce popularmente como plaza del Parch铆s y que era el destino de una manifestaci贸n en la que particiaron entre dos mil y tres mil de personas que quisieron mostrar su apoyo a las y los siete sindicalistas del llamado 鈥榗aso de La Suiza鈥 condenados a tres a帽os y medio de prisi贸n.

La manifestaci贸n, una de las primeras que se llevan a cabo en Asturies tras el levantamiento de las restricciones sanitarias, se inici贸 pasadas las doce y media del mediod铆a en la plaza del Humedal. Mientras el cortejo se iba nutriendo de gente a la espera de iniciar la marcha retumbaron en el cielo los primeros petardazos y las primeras de las muchas consignas que se gritaron en la movilizaci贸n: 隆Aqu铆 est谩 la anarcosindical!, 隆Uni贸n, acci贸n, autogesti贸n! 隆Y no pararemos hasta la absoluci贸n!鈥

鈥淵a perdimos la costumbre de o铆r estas explosiones鈥, coment贸 una de las fot贸grafas de prensa, sobresaltada al igual que yo con uno de esos primeros estallidos, que nos pill贸 por sorpresa. El suyo fue un comentario elocuente sobre el hecho de que el sindicalismo m谩s combativo parece haberle perdido, en parte, el pulso a la calle en los 煤ltimos a帽os en Xix贸n, una ciudad que en su historia reciente ha escrito alguna de sus p谩ginas m谩s memorables de dignidad y de solidaridad al calor de neum谩ticos en llamas y con la banda sonora de voladores que no eran de fiesta, sino de lucha.

La Confederaci贸n Nacional del Trabajo (CNT), el sindicato convocante de las movilizaciones contra el empresario de la pasteler铆a gijonesa La Suiza por los abusos denunciados por una de sus trabajadoras y que derivaron en las condenas penales contra sindicalistas, llev贸 el peso de la manifestaci贸n. Entre las numerosas banderas rojinegras identificativas del sindicato destacaban las de Arag贸n. Se desplazaron hasta Xix贸n para participar en la movilizaci贸n un buen n煤mero de anarquistas ma帽as y ma帽os, pero tambi茅n de Castilla y Le贸n, Euskadi, Madrid y La Rioja, entre otros territorios. Por detr谩s de la amplia representaci贸n anarcosindicalista caminaban militantes de organizaciones sindicales tan diversas como el Sindicatu Unitariu y Aut贸nomu de Trabayadores de la Ense帽anza d鈥橝sturies (SUATEA), la Confederaci贸n General del Trabajo (CGT), la Corriente Sindical d鈥橧zquierda (CSI) o Comisiones Obreras, y de organizaciones pol铆ticas como Podemos Asturies, Izquierda Unida, Podemos-Equo Xix贸n, Anticapalistes Asturies, Izquierda Revolucionaria, Andecha Astur o el Partido Comunista de los Trabajadores de Espa帽a (PCTE). Tambi茅n trabajadores de la empresa de estiba EBHISA y trabajadoras de Modultec, entre otros colectivos laborales gijoneses en lucha.

Abri贸 la marcha una pancarta con la consigna Facer sindicalismu nun ye delitu. Una de las personas que la portaban era Carlos Tej贸n, condenado por el 鈥榗aso de La Suiza鈥 y secretario general de la CNT de Asturies y Le贸n, que denunci贸 鈥渓a sentencia desproporcionad铆sima, con penas de c谩rcel que est谩n fuera de todo lugar鈥, impuesta por el titular del Juzgado de lo Penal n煤mero 1 de Xix贸n, Lino Rubio Mayo. Carlos ironiz贸 sobre la sentencia emitida por dicho juez se帽alando que 鈥渁hora resulta que los obreros coaccionamos a los empresarios, y no al rev茅s鈥. Apunt贸 que en el trasfondo de todo esto est谩 el hecho de que 鈥渉ay gente en situaci贸n laboral precaria que planta cara a los abusos en sectores donde no se sol铆a plantar cara, como el comercio y la hosteler铆a, y eso es algo que no nos pod铆an perdonar鈥. Record贸 que al inicio del proceso 鈥渉ubo cerca de cuarenta personas imputadas y si al final quedamos siete es porque no pueden condenar a un sindicato entero鈥. Y resalt贸 que cinco de las personas condenadas 鈥渟on mujeres muy j贸venes y con trabajos precarios鈥.

La manifestaci贸n sigui贸 un recorrido in茅dito por las calles de Xix贸n, a trav茅s de 脕lvarez Garaya, Marqu茅s de San Esteban y la plaza de Marqu茅s, donde se hizo una parada de unos minutos ante la mirada expectante de no pocos turistas, mientras se escuchaban consignas como 隆Compa帽eras de Xix贸n, absoluci贸n! 隆Compa帽eros de Xix贸n, absoluci贸n!, 隆Ni se rinde ni se vende la CNT!, 隆Si tocan a una nos tocan a todas! o 隆La explotaci贸n es el delito! Desde ah铆 la marcha continu贸 por la Subida a la Colegiata para adentrarse en las calles de Cimavilla, donde uno de los manifestantes estamp贸 con un espr谩i en algunas paredes los mensajes CNT absoluci贸n y Nun llores, llucha.

Botes de humo negro y rojo en la plaza del Parch铆s. FOTO: Luis Sevilla

La marea rojinegra gan贸 la orilla del Cant谩brico a la altura de Campu Vald茅s, para embocar a continuaci贸n la calle Ventura 脕lvarez Sala, girar hacia San Bernardo y desembocar en la plaza del Parch铆s, donde dos botes de humo ti帽eron de rojo y negro durante unos segundos el azul celeste de un cielo gijon茅s que hoy era anticicl贸nico. All铆 hubo diferentes intervenciones, a cargo de representantes de la CNT gijonesa y asturiana, de la zaragozana y aragonesa; hablaron tambi茅n dos de las personas condenadas a tres a帽os y medio de prisi贸n, que agradecieron todas las muestras de apoyo y solidaridad que est谩n recibiendo. 鈥淓stamos aqu铆 por una cuesti贸n que es tan vieja como la Humanidad: la explotaci贸n鈥. 鈥淪i nos van a condenar a galeras, remaremos juntas, porque el remo de la clase obrera es la solidaridad鈥. 鈥淓sto que se est谩 viendo hoy aqu铆 es la solidaridad y la dignidad de clase鈥. 鈥淐ondenan a quienes nos ponemos del lado de los m谩s vulnerables, y eso es algo que nos tiene que llenar de orgullo鈥. Fueron algunas de las muchas frases valiosas que pronunciaron y que pueden resumir los principios y los fines de una lucha sindical.

David Varela, tamboriteru, y Llori谩n Garc铆a, gaiteru. FOTO: Luis Sevilla

Cerraron la movilizaci贸n los m煤sicos gijoneses Llori谩n Garc铆a, gaiteru, y David Varela, tamboriteru y acordionista, que intepretaron un par de piezas. Antes de que la gente se disolviera, se inform贸 de que a quienes hab铆an venido de fuera de Asturies les esperaban unos bocadillos en la Casa Sindical. Algunas y algunos de esos manifestantes llegados de fuera hicieron cerca de 1.500 kil贸metros de ida y vuelta en menos de un d铆a para participar en una manifestaci贸n que apenas dur贸 tres cuartos de hora. Un esfuerzo incomprensible para quienes no militen en esos conceptos que fueron desgranando en las diferentes intervenciones con las que culmin贸 la movilizaci贸n: la dignidad, la solidaridad, la defensa de las personas m谩s vulnerables y la necesidad de defender a pie de calle todo ese patrimonio de la clase obrera.

https://www.nortes.me/2021/07/10/miles-de-manifestantes-arropan-en-las-calles-de-xixon-a-las-siete-personas-del-caso-de-la-suiza/