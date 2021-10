鈥幝縀s la OTAN es una entidad eterna? Sobrevivi贸 a la desaparici贸n de la URSS y ahora 鈥巘rata de sobreponerse a la creaci贸n de AUKUS, otro bloque militar capitalista

芦La OTAN ha terminado en el armario de los trastos viejos禄, escrib铆an hace un mes los comentaristas pol铆ticos de la prensa escrita, luego de que Francia llamara para consultas a su embajador en Washington, el 16 de septiembre.

Par铆s protestaba con ese gesto por su exclusi贸n de la asociaci贸n estrat茅gico-militar entre EEUU, Reino Unido y Australia (AUKUS), anunciada la v铆spera, y por la anulaci贸n de un lucrativo contrato para la compra, por parte de Australia, de submarinos franceses convencionales, que ahora ser谩n reemplazados por submarinos nucleares vendidos por EEUU y Reino Unido. Pero una semana despu茅s del estruendoso choque diplom谩tico, el general franc茅s Philippe Lavigne era designado para encabezar el Mando Aliado de la Transformaci贸n, cuyo cuartel general est谩 en Norfolk (EEUU), y los presidentes de EEUU y Francia, Joe Biden y Emmanuel Macron, publicaban un comunicado conjunto.

Biden subrayaba en ese comunicado 芦la importancia estrat茅gica del compromiso franc茅s y europeo en la regi贸n Indo-Pacifico禄, que seg煤n la geopol铆tica de Washington se extiende desde la costa occidental de EEUU hasta el litoral de la India. El Comit茅 Militar de Jefes de Defensa de los 30 pa铆ses miembros de la OTAN lo explicaba de la siguiente manera:

芦Mientras que las acciones agresivas de Mosc煤 amenazan nuestra seguridad, el ascenso de China est谩 desplazando el equilibrio de fuerzas, con consecuencias para nuestra seguridad, nuestra prosperidad y nuestro modo de vida.禄

Y conclu铆a afirmando que, ante esas 芦amenazas禄:

芦necesitamos que Europa y Norteam茅rica se mantengan fuertes, vinculadas juntas.禄

驴芦Vinculadas禄 de qu茅 manera Biden lo reafirma en su comunicado conjunto con Macron:

芦EEUU reconoce igualmente la importancia de una defensa europea m谩s fuerte y m谩s capaz, que contribuya positivamente a la seguridad global y transatl谩ntica y que sirva como complemento de la OTAN.禄

O sea, EEUU quiere una Europa militarmente fuerte… pero como complemento de la OTAN, alianza asim茅trica a la que pertenecen 21 de los 27 pa铆ses miembros de la Uni贸n Europea, una alianza en la cual el cargo de Comandante Supremo de las Fuerzas Aliadas en Europa siempre est谩 en manos de un general estadounidense mientras que los generales de EEUU siempre detentan tambi茅n todos las dem谩s jefaturas claves en Europa -como la del Mando Conjunto de Fuerzas (JFC-Naples), cuyo cuartel general est谩 en Lago Patria (Italia).

Con ese tel贸n de fondo se realiz贸, el 21 y el 22 de octubre, en el cuartel general de la OTAN en Bruselas, la reuni贸n de los 30 ministros de Defensa. Se cre贸 all铆 un 芦Fondo para la Innovaci贸n禄, con la asignaci贸n inicial de 1 000 millones de euros, suma que aportar谩n 17 pa铆ses europeos -EEUU no pondr谩 ni un centavo-, para el desarrollo de las tecnolog铆as m谩s avanzadas con vista a su uso b茅lico.

En esa misma reuni贸n se present贸 la 芦Estrategia para la Inteligencia Artificial禄, un programa todav铆a m谩s costoso para que la OTAN conserve la ventaja en ese sector, que 芦est谩 cambiando el entorno mundial de la defensa禄, o sea la manera de hacer la guerra. Se decidi贸 tambi茅n mejorar 芦la rapidez y la eficiencia de nuestra disuasi贸n nuclear禄, o sea el despliegue en Europa de nuevas armas nucleares, por supuesto para defenderla de la 芦creciente amenaza de misiles de Rusia禄.

El d铆a antes de esa reuni贸n de la OTAN, el ministro de Defensa de la Federaci贸n Rusa, general Serguei Choigu, advirti贸 que 芦EEUU, con el pleno apoyo de sus aliados de la OTAN, ha intensificado el trabajo para modernizar sus armas nucleares t谩cticas y sus dep贸sitos de armas en Europa禄 y resalt贸 que Rusia considera particularmente preocupante el hecho que 芦pilotos de pa铆ses no nucleares de la OTAN est茅n implicados en maniobras para el uso de armas nucleares t谩cticas禄.

Ese mensaje va dirigido especialmente a Italia, donde EEUU prepara el reemplazo de sus bombas nucleares B61 con las nuevas B61-12 mientras que los pilotos italianos se entrenan para utilizar ese armamento nuclear con los nuevos aviones estadounidenses F-35.

芦Nosotros consideramos eso una violaci贸n directa del Tratado de No Proliferaci贸n de armas nucleares禄, concluy贸 el ministro de Defensa de Rusia, mensaje dirigido igualmente a Italia a los dem谩s miembros europeos de la OTAN que, a pesar de haber ratificado el Tratado de No Proliferaci贸n como pa铆ses no nucleares, aceptan el despliegue de ese tipo de armamento en sus territorios y entrenan a sus militares en el uso de esas armas.

El mensaje impl铆cito en las declaraciones del ministro ruso de Defensa es muy claro: Rusia considera a esos pa铆ses como fuente de amenaza y est谩 adoptando contramedidas.

Como de costumbre, los gobiernos y los parlamentos europeos han ignorado ese mensaje. Y tambi茅n prefieren ignorarlo los mismos medios de prensa que afirmaron que la OTAN hab铆a pasado al armario de los trastos viejos.

il Manifesto