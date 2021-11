–

De parte de SAS Madrid November 8, 2021 96 puntos de vista

M谩s de cien mil personas secundan la marcha principal del d铆a de Acci贸n Global por la Justicia Clim谩tica en Glasgow (Escocia), donde se celebra la COP26.

M谩s de 250 acciones en todo el mundo tuvieron lugar ayer, s谩bado 6 de noviembre, durante la celebraci贸n del d铆a de Acci贸n Global por la Justicia Clim谩tica, con el objetivo de exigir a los l铆deres pol铆ticos reunidos en la Cumbre del Clima COP26 que se celebra en Glasgow (Escocia) compromisos ambiciosos para evitar que la temperatura global sobrepase 1.5 潞C y tambi茅n para reclamar soluciones basadas en la justicia clim谩tica.

En la ciudad escocesa se desarroll贸 el acto principal de la jornada de protesta, con una manifestaci贸n secundada por m谩s de cien mil personas, seg煤n la organizaci贸n, movilizadas bajo el lema Dejad de apa帽ar los n煤meros: reducid la huella de carbono, no a los combustibles f贸siles ni a las falsas soluciones.

鈥淣os encontramos frente a una crisis que va m谩s all谩 de la crisis clim谩tica, el planeta se enfrenta a m煤ltiples crisis sociales, pol铆ticas y econ贸micas interrelacionadas, en cuyo centro se encuentra un sistema econ贸mico insostenible y patriarcal, cuyo 煤nico objetivo es un crecimiento sin control y beneficios infinitos para unos pocos鈥, aseguraba Cristina Alonso, responsable de Justicia Clim谩tica de Amigos de la Tierra desde la macha en Glasgow, y a帽ad铆a que 鈥渓as cien mil personas que nos encontramos hoy aqu铆 en Glasgow estamos demostrando a los gobiernos que solo con un cambio de sistema, con una transformaci贸n radical de nuestros sistemas energ茅ticos, alimentarios y econ贸micos, podemos realmente evitar una cat谩strofe clim谩tica y un aumento de la temperatura media global que supere los 1,5 grados. Estamos demostrando que la soluci贸n est谩 en devolver a la gente su poder鈥.

Con lemas como Stop Carbon Markets y No false solutions, activistas de la organizaci贸n ecologista han criticado las falsas soluciones y el peligro que se esconde tras el concepto Cero Neto.

鈥淟a multitudinaria movilizaci贸n que estamos viviendo hoy aqu铆 en Glasgow y las m谩s de 250 acciones que se est谩n desarrollando en todo el mundo reclaman a los l铆deres pol铆ticos una acci贸n clim谩tica que deje atr谩s las falsas promesas del Cero Neto, los mercados de carbono, la geoingenier铆a y las ilusorias soluciones basadas en la naturaleza, ha afirmado Cristina Alonso. 鈥淓stamos muy preocupadas por el espacio que los pa铆ses ricos y las grandes corporaciones ocupan en las negociaciones. No podemos confiar en tecnolog铆as costosas, arriesgadas y no probadas que tienen impactos potencialmente devastadores en los pa铆ses del Sur y son, adem谩s, una excusa para evitar la acci贸n clim谩tica real y seguir fortaleciendo el poder empresarial. Los Gobiernos tienen la responsabilidad de escuchar a todas estas personas que marchan hoy aqu铆 en Glasgow y en todo el mundo, realizar compromisos reales para frenar la emergencia clim谩tica y no ceder a las presiones del poder corporativo que obstaculiza la acci贸n clim谩tica real鈥.

El D铆a de Acci贸n por la Justicia Clim谩tica supone tambi茅n el inicio de la Cumbre de los Pueblos que se celebrar谩 del 7 al 10 de noviembre en Glasgow. Un espacio de encuentro, charlas y talleres protagonizado por movimientos sociales de todo el mundo: movimientos ind铆genas, sindicatos, grupos por la justicia racial, grupos juveniles, personas trabajadoras agr铆colas, movimientos feministas y ONG entre otras, para impulsar un el cambio de sistema.

