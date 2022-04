–

De parte de Kurdistan America Latina April 28, 2022 185 puntos de vista

En la provincia de Şırnak, en Bakur (Kurdistán turco, sudeste del país) se llevó a cabo una marcha de protesta contra la invasión militar turca en las Zonas de Defensa de Medya, en el Kurdistán iraquí (Bashur). En la movilización también se apuntó contra el Partido Democrático de Kurdistán (PDK), liderado por la familia Barzani y aliado principal de Ankara.

Miles de personas llegaron desde las provincias circundantes al pueblo fronterizo de Tilqebîn, en el distrito de Silopi, para caminar hacia la frontera. La manifestación estuvo dirigida por el Consejo de Madres por la Paz y contó con la presencia de numerosos políticos del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) y del Partido de las Regiones Democráticas(DBP), así como de activistas del TJA (Movimiento de Mujeres Libres) y del DTK (Congreso de la Sociedad Democrática).

En pancartas, con eslóganes en lengua kurda, se denunció la actitud del PDK, que administra el Gobierno Regional de Kurdistán (GRK), y se lo acusó de traicionar a su propio pueblo. Además, se expresó la solidaridad con la resistencia de los y las guerrilleras que resisten lo ataques turcos.

Emine Özek, del Consejo de las Madres por la Paz, pronunció un emotivo discurso en el que apeló al presidente del PDK: “¿Hasta cuándo apoyará Massoud Barzani a los déspotas? ¿Hasta dónde llegará esta traición? Nosotras queremos la unidad, ellos quieren la guerra. Nuestros hijos están siendo atacados con tanques y granadas. ¿Por qué están nuestros hijos en las montañas? Massoud Barzani, detén esta traición. ¿No te da vergüenza? Ponte al lado de tu pueblo de una vez”.

En tanto, la copresidenta del DBP, Saliha Aydeniz, expresó: “Estamos aquí para protestar contra una guerra brutal que lleva días. Decimos ‘No’ a esta guerra que se basa en la hostilidad contra el pueblo kurdo”. La dirigenta kurda señaló que, incluso antes de que comenzara la ofensiva terrestre contra Bashur el 17 de abril, la coalición gobernante turca de los partidos AKP/MHP había aplicado una política de guerra integral.

Aydeniz afirmó que esta guerra sirve para mantener el poder del gobierno turco y poner en práctica los sueños neo-otomanos y, entre otras cosas, está dirigida contra la democracia en Turquía así como contra el pueblo kurdo.

Por su parte, el copresidente del DTK, Berdan Öztürk, manifestó que “tanto el PDK como el pueblo del Kurdistán del Sur (Bashur) deberían escuchar nuestra voz. Los gobernantes han dividido el Kurdistán en cuatro partes, pero sólo hay un Kurdistán. El gobierno fascista del AKP/MHP lleva mucho tiempo intensificando su política anti-kurda, ocupando el Kurdistán. Esto ha ocurrido antes y está ocurriendo hoy con la ayuda del PDK y GRK. Es un error que no podemos aceptar”.

“El PDK dice representar al pueblo kurdo. Sin embargo, está en una posición de tutela como los funcionarios anteriores a Recep Tayyip Erdogan –denunció- Se han convertido en funcionarios del AKP y del MHP. No representan a los kurdos y no protegen su dignidad. Para ellos, los intereses de nuestra familia son más importantes que cualquier otra cosa”.

Öztürk remarcó que “el estatus del Kurdistán del Sur no es el estatus de la familia Barzani. Es el estatus del pueblo kurdo, el estatus de Kurdistán. Erdogan no es su amigo. Un déspota en el Kurdistán del norte no puede ser un amigo en el sur”.

Para ver el video, click aquí

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina

<!–

–>