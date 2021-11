–

November 7, 2021

La escuela p煤blica vasca ha sacado pecho. Miles de personas se manifestaron orgullosamente ayer en Bilbao para reivindicar por primera vez en cuarenta a帽os la educaci贸n p煤blica en el Pa铆s Vasco, reclamar que esta sea la prioridad absoluta de la administraci贸n, que ponga freno a la concertada y que redacte una normativa encaminada a la publificaci贸n de los centros sostenidos con fondos p煤blicos.

Defender la educaci贸n p煤blica en el Pa铆s Vasco es una rareza. La divisi贸n entre la p煤blica y la concertada est谩 presente en la mayor铆a de municipios con m谩s de un centro escolar y forma guetos en las capitales segregando socioec贸nomicamente a las familias. En n煤meros totales, en el Pa铆s Vasco, el 49% del alumnado acude a un centro concertado, el 51% a uno p煤blico.

La pr贸xima semana arrancan las ponencias sobre Educaci贸n en el Parlamento Vasco, antes de que los partidos pol铆ticos suscriban el nuevo pacto educativo

La pr贸xima semana arrancar谩 en el Parlamento Vasco las m谩s de cien ponencias de expertos que escuchar谩n los grupos parlamentarios a lo largo de este curso pol铆tico. El PNV tiene el objetivo de alcanzar un nuevo pacto educativo, justo cuando est谩 pendiente de renovaci贸n la concertaci贸n para los pr贸ximos seis a帽os y en un momento demogr谩fico en el que la tasa de natalidad de las madres de origen vasco se sit煤a en m铆nimos hist贸ricos, mientas que los nacimientos de madres de origen extranjero representaron el 27% en 2019.

Maribel L贸pez de Luzuriaga, portavoz de la plataforma, subray贸 en el inicio de la manifestaci贸n que 鈥渆l derecho a la educaci贸n no se puede dejar en manos de la capacidad econ贸mica de las familias鈥. 鈥淗ay que dejar de financiar escuelas que no dan respuesta a la diversidad, que no son inclusivas y que no euskaldunizan鈥, concluy贸.

鈥淣o soy ni madre ni maestra, pero he venido a manifestarme porque la educaci贸n p煤blica es la 煤nica manera de igualar las posibilidades y cohesionar socialmente鈥, explicaba Amaia Gonz谩lez en la manifestaci贸n, cuyo eslogan fue Euskal Eskola Publikoaz Harro. La palabra harro (orgullo, en castellano) es la clave.

鈥淪oy trabajadora de la escuela p煤blica y mi apuesta est谩 en ella. Los ideales que persigo 鈥攖rabajar en euskera, tener criterio propio y aspirar a la pluralidad que existe en nuestra sociedad鈥 solo los conseguir茅 trabajando aqu铆鈥, afirmaba Itziar.

Pa铆s Vasco

鈥淟a situaci贸n de la p煤blica es muy mala. El Gobierno se preocupa m谩s de la privada y de la concertada que de la p煤blica. Quiero una escuela p煤blica de calidad, con recursos suficientes y que sea el eje vertebrador de la Educaci贸n鈥, defend铆a Eider Contreras, de Karmelo Ikastola, un centro que se publific贸 en 1993. 鈥淐reo que el proceso de publificaci贸n fue positivo. Si alguien quiere un centro privado, que lo sea sin dinero p煤blico. No me gusta el t茅rmino medio de las concertadas; no se puede bailar en dos fiestas a la vez鈥, concluy贸.

Como maestra de Haurreskolak (las escuelas infantiles p煤blicas vascas, con tarifas de entre 160 y 210 euros mensuales), Jesica acudi贸 a Bilbao a manifestarse porque 鈥渟i las haurreskolas son un servicio p煤blico, deber铆an ser gratuitas鈥, record贸. Las haurreskolas se unieron al recorrido con pancarta propia.

鈥淗ay que dejar de financiar escuelas que no dan respuesta a la diversidad, que no son inclusivas y que no euskaldunizan鈥, indic贸 Maribel L贸pez de Luzuriaga, portavoz de la plataforma Topagune

Topagune es la plataforma convocante de la manifestaci贸n. Lleva alrededor de seis a帽os trabajando para defender la escuela p煤blica. La de ayer fue la primera manifestaci贸n que convocaron, y la primera en 40 a帽os que defiende la escuela p煤blica. 鈥淣o hab铆a habido ninguna desde los a帽os 80鈥, recordaba Lurdes Imaz, coordinadora de Ehige, la federaci贸n de Ampas del Pa铆s Vasco.

Un total de 127 agentes se adhirieran a la convocatoria de ayer. Cuatro partidos pol铆ticos mostraron previamente su respaldo sin ambages: Elkarrekin Podemos, Alternatiba, Izquierda Unida y el Partido Comunista. La coalici贸n EH Bildu mand贸 una delegaci贸n a la manifestaci贸n. Los sindicatos presentes fueron Steilas, ELA, LAB, CNT, ESK y Comisiones Obreras, as铆 como Ikasle Abertzaleak. De entre las organizaciones, destacaban los colectivos cuyos ejes de trabajo son el feminismo y la inclusi贸n, como Amuge, Feministalde Bizkaiko Emakumeen Asanblada, Komite Internazionalistak, Ongi etorri erefuxiatuak (Gipuzkoa) y Emigrados Sin Fronteras, entre otros.

M谩s de quince autobuses fueron fletados para que profesorado y familias pudieran manifestarse en Bilbao. Cuando la cabecera lleg贸 al Teatro Arriaga, la cola hab铆a abandonado la plaza Circular, por lo que la organizaci贸n calcul贸 entre 8.000 y 10.000 personas. Desde la plataforma se mostraron satisfechas por el n煤mero de personas que acudieron a la cita.