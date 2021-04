Miles de personas se han manifestado en Sestao contra la desindustrializaci贸n y 鈥減or el futuro鈥 de la Margen Izquierda, una movilizaci贸n que se produce ante los despidos y la situaci贸n que atraviesan empresas comarcales como ITP Aero-PCB, Petronor, hospital de San Juan de Dios o Mediapost.

Las personas participantes en esta movilizaci贸n han coreado frases contra los recortes sociales, el desmantelamiento de la industria, en defensa de los derechos laborales y por un reparto equitativo de la riqueza.

La marcha ha sido secundada por medio centenar de empresas, entidades sociales, plataformas de pensionistas, organizaciones sindicales y comit茅s de empresa de la comarca.

En la comarca vienen sufriendo un proceso brutal de desindustrializaci贸n. La que en una 茅poca fue comarca punta de lanza de la industria vasca es hoy una zona con las tasas de paro y precariedad m谩s altas y con grandes multinacionales comerciales que han ocupado el sitio de las industrias, precarizando las condiciones laborales. Hoy estamos en las puertas de La Naval, donde todo apunta a su sustituci贸n por una planta log铆stica, que generar谩 poco empleo y tremendamente precario.

En estos 煤ltimos meses son muchos los sectores, empresas y colectivos que han salido a la calle para denunciar estas injusticias. Estamos siendo testigos de luchas como las de Residencias, Osakidetza, ITP-PCB, San Juan de Dios, Petronor, Mediapost鈥 Luchas de trabajadoras de sectores completos como cuidados, del movimiento antidesahucios, del movimiento feminista, o de pensionistas defendiendo pensiones dignas, con un m铆nimo de 1.080鈧; trabajadoras de la hosteler铆a, que han pasado de sufrir para llegar a fin de mes, a no saber c贸mo empezarlo, olvidados por unas instituciones que les contemplan como da帽o colateral.

Reclaman la necesidad de unos servicios sociales de calidad, cercanos y bien gestionados, donde se destine m谩s presupuesto a gasto social y no a gasto militar ni a megainfraestructuras como la variante sur ferroviaria. Tambi茅n denuncian que los fondos europeos est谩n condicionados a recortes sociales, y se pretende que las Reformas Laborales y de pensiones, lejos de ser derogadas, sean m铆nimamente maquilladas.

Los colectivos convocantes consideran que es mucho lo que se juegan y est谩n convencidos que en un momento crucial. Se puede salir de la pandemia con m谩s justicia social, pero, como siempre, van a querer seguir acumulando riqueza a nuestra costa, y no est谩n dispuestxs a pagar de nuevo esta crisis. No pueden mirar para otro lado. Nadie est谩 a salvo. Esta situaci贸n no es un problema individual, de una empresa o de un sector determinado. Es m谩s necesario que nunca la movilizaci贸n en defensa del empleo, por los derechos laborales y sociales, por unos servicios p煤blicos de calidad, por el incremento del gasto social, por una reforma fiscal en la que paguen m谩s quienes m谩s tienen鈥 En definitiva, por un empleo y una vida digna y un futuro para esta comarca.