De parte de SAS Madrid March 6, 2022 91 puntos de vista

Los T茅cnicos Superiores Sanitarios se han manifestado esta ma帽ana en Madrid para reclamar una soluci贸n a lo que califican como “una segregaci贸n en la formaci贸n sanitaria”. Vestidos con batas blancas han marchado desde el Ministerio de Educaci贸n hasta el Ministerio de Sanidad reclamando la homologaci贸n de su formaci贸n con Europa. Quieren hacer oir su voz y reconocimiento de su formaci贸n como Grado Universitario. La protesta se enmarca en un conjunto de movilizaciones que, sindicatos y asociaciones de t茅cnicos sanitarios, realizan desde hace meses para exigir que se cumplan lo que consideran una deuda hist贸rica.

Homologaci贸n del t铆tulo

Los representantes de los colectivos recalcan que las competencias de estos profesionales son fundamentales para el diagn贸stico cl铆nico. Los t茅cnicos que se manifiestan hoy provienen de cuatro titulaciones diferentes. Casi cualquier persona, en alg煤n momento de su vida, tiene relaci贸n profesional con un t茅cnico de Laboratorio o de Diagn贸stico de Imagen para alguna de las pruebas que le solicitan los m茅dicos. Sus funciones pasan desde hacer las t茅cnicas de las anal铆ticas, PCR, citolog铆as a todas las pruebas de diagn贸stico por imagen como resonacias, TAC, radiograf铆as, o t茅cnicas de radioterapia entre otras muchas.

Espa帽a es un caso 煤nico en Europa

Los TSS, T茅cnicos Superiores Sanitarios, piden que su formaci贸n pase a ser universitaria como ocurre con el resto de paises de Europa. Actualmente las titulaciones de T茅cnico Superior en Laboratorio Cl铆nico y Biom茅dico y de Anatom铆a Patol贸gica y Citodiagn贸stico, as铆 como de los t铆tulos de Imagen para el Diagn贸stico y Medicina Nuclear y Radioterapia y Dosimetr铆a, est谩n dentro de planes de estudio de Formaci贸n Profesional que se imparten en escuelas o centros de educaci贸n secundaria. Esto supone que las titulaciones cuentan con 120 cr茅ditos ECTS (unas 2.000 horas lectivas) frente a los 240 de los grados universitarios.

En Europa no se puede trabajar con la titulaci贸n espa帽ola al no ser homologable porque los t铆tulos en el resto de pa铆ses cuentan con el doble de horas lectivas y se distribuyen en dos titulaciones universitarias. El colectivo de T茅cnicos Superiores Sanitarios pide fusionar los ciclos formativos en dos grados de Imagen para el Diagn贸stico, Medicina N煤clear y Radioterapia, y otro que englobe las competencias Laboratorio Biom茅dico . La titulaci贸n no solo supone un agravio con el resto de Europa sino que cuenta con el apoyo de las principales sociedades cient铆ficas de nuestro pa铆s. El paso a una formaci贸n universitaria supone una mayor profesionalizaci贸n y capacitaci贸n de los t茅cnicos, tanto en su labor asistencial como en la ejecuci贸n de sus funciones.

Un problema de voluntades

La mayor reivindicaci贸n en declaraciones de Jes煤s Revenga, portavoz de las comisiones, es “homologar la titulaci贸n con Europa, dar mayor formaci贸n y de calidad para que el paciente pueda recibir la atenci贸n que necesita”. Las movilizaciones son una parte de las negociaciones que unen a 14 organizaciones, desde colegios profesionales a sindicatos corporativos y asociaciones, que instan a reactivar las promesas y reconocimientos que llevan m谩s de 17 a帽os encima de la mesa de las instituciones.

