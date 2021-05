–

Miles de trabajadores y trabajadoras han salido a la calle este 1潞 de Mayo respaldando las convocatorias de la Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) en el Pa铆s Valenciano y Murcia.

La Confederaci贸n General del Trabajo ha vuelto a salir a las calles este 1潞 de Mayo, d铆a internacional de la clase trabajadora, porque 鈥渟iempre ha de ser un d铆a reivindicativo y de lucha como garant铆a de los derechos鈥 y miles de trabajadores y trabajadoras han respaldado sus convocatorias. La organizaci贸n anarcosindicalista ha salido a la calle en Val猫ncia, Alacant y Castell贸, pero tambi茅n en Elx, Gandia y Vinar貌s para 鈥渞eivindicar trabajo digno, jornada laboral que posibilite conciliar el trabajo con la vida, un salario y prestaciones sociales suficientes, bien cuando se tiene empleo y tambi茅n cuando no se tiene, mediante una Renta B谩sica de las Iguales, pensiones adecuadas para vivir con dignidad, para luchar contra las reformas laborales, los desahucios o las leyes mordaza鈥.

En Val猫ncia, CGT ha vuelto a convocar su habitual manifestaci贸n alternativa a las 12h. desde la Plaza San Agust铆n y ha finalizado en el Parterre contando con diferentes parlamentos de las secciones sindicales que se encuentran en conflictos con sus empresas y tambi茅n de diferentes movimientos sociales que han participado de la convocatoria.

La manifestaci贸n de la organizaci贸n anarcosindicalista de Alacant ha salido a las 11:30 desde la sede de CGT en la C/ Jos茅 Reus Garc铆a n潞3 y finalizado en la Plaza de la Monta帽eta donde se ha le铆do el manifiesto del 1潞 de Mayo. En Elx, la CGT se ha manifestado junto con otras organizaciones saliendo a las 10:30 desde la Plaza Barcelona, bajo el lema de un 1潞 de Mayo de clase y combativo.

Castell贸 igualmente ha tenido una marcha anarcosindicalista que ha comenzado a las 11:30 desde la Plaza Donoso Cort茅s y ha finalizado con una concentraci贸n en la Plaza Mar铆a Agustina.

Gandia y Vinar貌s tambi茅n han contado con convocatorias de CGT, en este caso concentraciones. En la capital de La Safor se han concentrado a las 12h en la Plaza del Ayuntamiento y en Vinar貌s en la Plaza del 1 de Mayo a las 11:30.

CGT Murcia ha convocado a las 11h en la Plaza Fuensanta.

Milers de treballadors donen suport a les convocat貌ries de CGT aquest 1r de Maig

Milers de treballadors i treballadores han eixit al carrer aquest 1r de Maig recolzant les convocat貌ries de la Confederaci贸 General del Treball (CGT) al Pa铆s Valenci脿 i M煤rcia.

La Confederaci贸 General del Treball ha tornat a eixir als carrers aquest 1r de Maig, dia internacional de la classe treballadora, perqu猫 鈥渟empre ha de ser un dia reivindicatiu i de lluita com a garantia dels drets鈥 i milers de treballadors i treballadores han recolzat les seues convocat貌ries. L鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista ha eixit al carrer a Val猫ncia, Alacant i Castell贸, per貌 tamb茅 a Elx, Gandia i Vinar貌s per a 鈥渞eivindicar treball digne, jornada laboral que possibilite conciliar el treball amb la vida, un salari i prestacions socials suficients, b茅 quan es t茅 ocupaci贸 i tamb茅 quan no es t茅, mitjan莽ant una Renda B脿sica de les Iguals, pensions adequades per a viure amb dignitat, per a lluitar contra les reformes laborals, els desnonaments o les lleis mordassa鈥.

A Val猫ncia, CGT ha tornat a convocar la seua habitual manifestaci贸 alternativa a les 12 h des de la Pla莽a Sant Agust铆 i ha finalitzat en el Parterre comptant amb diferents parlaments de les seccions sindicals que es troben en conflictes amb les seues empreses i tamb茅 de diferents moviments socials que han participat de la convocat貌ria.

La manifestaci贸 de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista d鈥橝lacant ha eixit a les 11:30 des de la seu de CGT en la C/ Jos茅 Reus Garcia n潞3 i finalitzat en la Pla莽a de la Muntanyeta on s鈥檋a llegit el manifest del 1r de Maig. A Elx, la CGT s鈥檋a manifestat juntament amb altres organitzacions eixint a les 10:30 des de la Pla莽a Barcelona, sota el lema d鈥檜n 1r de Maig de classe i combatiu.

Castell贸 igualment ha tingut una marxa anarcosindicalista que ha comen莽at a les 11:30 des de la Pla莽a Donoso Cort茅s i ha finalitzat amb una concentraci贸 en la Pla莽a Mar铆a Agustina.

Gandia i Vinar貌s tamb茅 han comptat amb convocat貌ries de CGT, en aquest cas concentracions. En la capital de La Safor s鈥檋an concentrat a les 12鈥痟 en la Pla莽a de l鈥橝juntament i a Vinar貌s en la Pla莽a de l鈥1 de Maig a les 11.30.

CGT M煤rcia ha convocat a les 11鈥痟 en la Pla莽a Fuensanta.