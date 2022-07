–

La calle saca m煤sculo ante el desmantelamiento de los Servicios de Urgencia de Atenci贸n Primaria (SUAP), cerrados desde marzo de 2020. El pasado 20 de junio la Comunidad de Madrid anunciaba una 鈥渞eestructuraci贸n鈥 de las urgencias que supone que los 37 dispositivos existentes en toda la regi贸n no volver谩n a ser lo que eran. S贸lo 17 volver谩n a abrir sus persianas y no lo har谩n hasta despu茅s del verano. De estos 17, solo 10 volver谩n a pleno rendimiento y con m茅dico en plantilla y siete lo har谩n con horario reducido y s贸lo enfermer铆a entre sus filas. 20 no volver谩n a ver la luz.

Este es el caso del SUAP del Centro de Salud de los 脕ngeles, en Getafe, donde este martes vecinas y vecinos formaban un mar de cabezas a sus puertas para reclamar su vuelta a la vida. Hasta 5.000 personas, seg煤n los datos del ayuntamiento, presente en la protesta, abrazaban su fachada entre gritos de 鈥淪anidad p煤blica鈥. El municipio, de m谩s de 180.000 habitantes, s贸lo contaba con este dispositivo de urgencias, m谩s all谩 del hospital.

鈥淟as 24.320 personas que no pueden ser atendidas, y no lo ser谩n mientras no se abra el SUAP de la Avda. de Los 脕ngeles, tienen dos opciones: esperar a conseguir una cita en su centro de salud o acudir a las urgencias hospitalarias de referencia en el Hospital de Getafe. En ambos casos se sobrecargar谩n a煤n m谩s ambos niveles asistenciales y se demora la atenci贸n de forma innecesaria鈥

Desde la Plataforma de Centros de Salud alertan de que en 2019 este dispositivo realiz贸 24.320 atenciones. 鈥淟as 24.320 personas que no pueden ser atendidas, y no lo ser谩n mientras no se abra el SUAP de la Avda. de Los 脕ngeles, tienen dos opciones: esperar a conseguir una cita en su centro de salud o acudir a las urgencias hospitalarias de referencia en el Hospital de Getafe. En ambos casos se sobrecargar谩n a煤n m谩s ambos niveles asistenciales y se demora la atenci贸n de forma innecesaria鈥, a帽aden. Por su parte, la alcaldesa socialista del municipio, Sara Hern谩ndez, promet铆a que luchar谩n por este dispositivo para lo que se ha formado un 鈥済rupo de acci贸n鈥 con grupos municipales, sindicatos y asociaciones vecinales.

Mociones de censura

Al mismo tiempo, en Parla y Alcal谩 de Henares se votaban mociones de urgencia para exigir a la Comunidad de Madrid la reapertura de los SUAP existentes en estos municipios. Tambi茅n se hac铆a lo propio en el Ayuntamiento de Madrid, donde la propuesta sal铆a adelante con los 煤nicos votos en contra de Vox y PP.

Centenares de vecinas y vecinos de Parla improvisaban una marcha tras el pleno municipal hasta el SUAP del Centro de Salud de Isabel II, otro de los que no volver谩n a ver la luz, dejando al municipio sin alternativa de servicio de urgencias m谩s all谩 de las hospitalarias. 鈥淟a salud de nuestros vecinos y vecinas es prioritaria. Por ello, de no reconducirse esta situaci贸n no descartamos emprender las acciones y movilizaciones necesarias para su defensa鈥, se lee en la moci贸n aprobada en el consistorio.

Este mi茅rcoles 29 de junio saldr谩n a la calle vecinos y vecinas de Legan茅s, en una concentraci贸n fijada a las 18:00 horas frente al centro de salud Mar铆a 脕ngeles L贸pez G贸mez, donde duerme el antiguo SUAP que, tras el verano, volver谩 a la vida en horario reducido

Tambi茅n alcala铆nos y alcala铆nas abarrotaban el sal贸n de plenos para apoyar una moci贸n en el mismo sentido. Cuando los centros de salud cierren, en este municipio de casi 200.000 habitantes, s贸lo contar谩n con la Casa de Socorro, de gesti贸n municipal, m谩s all谩 de las dependencias hospitalarias. El SUAP del Centro de Salud Luis Vives no volver谩 a abrir sus persianas. La presencia vecinal, dentro y fuera del pleno, con una numerosa concentraci贸n, pretende hacer presi贸n para que los planes de 鈥渞eestructuraci贸n鈥 no se consumen.

Pr贸ximas convocatorias

Antes de Getafe, Parla y Alcal谩 de Henares, este fin de semana sal铆an a la calle vecinas de Majadahonda, Alcobendas y San Sebasti谩n de los Reyes. Y, despu茅s de ellos, este mi茅rcoles 29 de junio saldr谩n a la calle vecinos y vecinas de Legan茅s, en una concentraci贸n fijada a las 18:00 horas frente al centro de salud Mar铆a 脕ngeles L贸pez G贸mez, donde duerme el antiguo SUAP que, tras el verano, volver谩 a la vida en horario reducido de 12 horas y solo fines de semana y festivos, sin m茅dicos en su plantilla. Tambi茅n exigir谩n la reapertura del SUAP del barrio de La Fortuna, uno de los que no volver谩n a estar en activo.

La convocatoria, impulsada por el colectivo de Pensionistas de Legan茅s, destaca que 鈥渘o se puede estar culpando a la pandemia del d茅ficit que sufrimos en Sanidad鈥. 鈥淟a verdadera culpa la tiene la Comunidad de Madrid, experta en ahogar las partidas econ贸micas de todo lo p煤blico y, de todas las comunidades, la que menos invierte en sanidad, pero la primera en privatizar servicios p煤blicos鈥, concluyen.

El jueves 30 de junio tomar谩n el testigo los vecinos y vecinas de Alcorc贸n, que a las 20:00 horas exigir谩n la reapertura del SUAP del centro de salud Ram贸n y Cajal, concentr谩ndose en su puerta.

