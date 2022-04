–

April 14, 2022

La campaña por la absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz continúa y encuentra formas de manifestarse. A través de una audiencia pública en el auditorio del Congreso de la Nación, en el día de ayer, martes 12, se llevó adelante una nueva jornada en defensa de los militantes, quienes fueran condenados por la Justicia con prisión efectiva por su presencia y participación en la masiva movilización del 18 de diciembre de 2017 contra la llamada reforma previsional, impulsada por el entonces presidente Mauricio Macri, y a sancionarse, justamente, en las salas de aquél edificio parlamentario. Por supuesto, Arakaki y Ruiz, los protagonistas de la lucha, hicieron acto de presencia. Allí remarcaron, a través de una sentida oratoria, según entienden, los por qué de los arbitrarios fallos condenatorios. Por Máximo Paz para ANRed

La convocatoria fue lanzada por la diputada nacional Romina del Plá y contó con la presencia y apoyo de diversas organizaciones sociales, legales, personalidades de la cultura, de derechos humanos y luchadores y luchadoras que sufren o sufrieron experiencias similares, como Sebastián Romero.

Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo y acompañante de innumerables causas donde prima el vasto universo de la defensa de los derechos humanos, fue la encargada de abrir la audiencia.

«Este hecho lo seguimos desde Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora desde hace tiempo, cuando salió el pueblo a defendernos a nosotros, a los mayores, a los jubilados, en esta estafa de esta ley que se había pergeñado», declaró.

«Toda esa voluntad del pueblo por tratar de aunar las causas donde hay falta de justicia están siendo reprimidas. Ayer (por el lunes 12) lo que pasó con la gente del cine es totalmente repudiable y quiere decir que en la República Argentina lo que te otorga la Constitución Nacional no se puede ejercer: el derecho a la protesta«, agregó la que fuera «bautizada» como «La madre de todas las batallas».

«Basta de persecución y judicialización de cualquier expresión del pueblo«, concluyó.

«Esa falta de piedad, la que no tienen, nosotros la vivimos aquél 18 de diciembre, donde reprimieron salvajemente a las y los trabajadores y las y los jubilados, que todos hemos visto y que por esa razón fuimos condenados. Fue un castigo: sobre los trece meses que viví en Marcos Paz, puedo decir que fue un castigo, y lo que dice la Constitución Nacional en su Artículo 18, que expresa que las cárceles deben ser seguras, limpias y con celdas individuales, no se cumple, por eso la situación de cada luchador que está siendo perseguido por el estado es justamente para el castigo y para que cada luchador que salga a la calle a lo largo y ancho de este país tenga miedo», enunció Daniel Ruiz a su turno.

«Acá hay presentes varios compañeros de distintas organizaciones, como la de Facundo Molares, cuya situación es bastante crítica, en tanto se le va a hacer un juicio de extradición donde en realidad lo que le corresponde al compañero es su libertad», declaró.

«No es casual que a nosotros nos hayan acusado el 18 de octubre del año pasado, cuando la fiscalía dio la condena que luego ratificó el juez. No es casual porque desde octubre se viene dando una escalada represiva que es tremenda y prepara el terreno para lo que se viene, que es terminar con los derechos laborales y las organizaciones sindicales y sociales. Por ello, este es el desafío que tenemos: plantear la absolución y quitar la figura de «intimidación pública», que es el caballito de batalla para encarcelar y perseguir a las y los trabajadores. Eso es lo que está en juego hoy y por eso lo importante de esta campaña es para cambiar la matriz de la Justicia, que hoy por hoy está al servicio de los ricos», también dijo.

“Realmente, los logros que tenemos las y los abogados militantes, los abogados de calle, los que vamos a las comisarias cuando nos detienen a un compañero en situación de represión, se logran gracias al apoyo y la consistencia que tiene toda la sociedad reunida. Todos quienes salen a movilizarse. Así hemos logrado la condena de Mariano Ferreyra, con 70 mil personas en la calle”, señaló Rayu Alaniz, abogada defensora de Arakaki y miembro de APEL (Asociación de Profesionales en Lucha).

“Las causas de César y de Daniel son emblemáticas, han tenido una arbitrariedad absoluta. El querellante, el policía que había sido, aparentemente, lastimado por César, se fue de la querella y no se fue porque se quería ir, se fue porque no estaba lastimado y porque los videos demuestran que César no hizo nada de eso. Después nos plantean una cosa totalmente absurda: que los compañeros “intimidaban” a sus propios compañeros para que no se movilicen”, declaró.

“Yo en 2017 salí de mi casa a manifestarme porque le estaban saqueando la caja a los jubilados. No podía quedarme en mi casa. Fui con mi familia, nos tomamos el subte y bajamos en la plaza. Yo, allí, me defendí de una represión, y hoy me acusan a mí de “intimidación pública”. Todos los que están acá (por los presentes en el auditorio) que estuvieron allí (aquél día en la plaza) manifestando conmigo… me echan la culpa de haberlos intimidado a ustedes. Me echan la culpa de haber herido a un oficial de policía, pero ha quedado demostrado en los videos que yo ni siquiera lo toco a ese oficial. Producto de ese video que mis abogadas le mostraron a la Justicia el oficial se retira de la querella y el fiscal y el juez continúan con la acusación”, aclaró Cesar Arakaki.

“¿Dónde está el policía que estaba gaseando a un pobre jubilado que se estaba manifestando? Eso no tiene perdón. Vimos a un policía que estaba pisando con su moto a un manifestante. Eso no tiene perdón. Nosotros no le robamos la plata a nadie. Ellos le estaban robando a los jubilados”, remató Arakaki ante la mirada atenta de la audiencia y los afiches repartidos al comienzo que empezaban a alzarse en el auditorio y que rezaban: “Absolución a César Arakaki y Daniel Ruiz”.