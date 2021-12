En un pa铆s en que las c谩rceles est谩n llenas de ind铆genas inocentes, v铆ctimas del poder, el CIDE se involucr贸 en la defensa de los paramilitares de Acteal

Es inevitable repetirlo. Se acerca un aniversario m谩s de la masacre de Acteal, en la que 45 ind铆genas del municipio de Chenalh贸, Chiapas, fueron salvajemente asesinados por paramilitares. La matanza es una herida que no puede cicatrizar. Los homicidas fueron liberados y los autores intelectuales nunca fueron juzgados.

Protegidos por militares y autoridades, los perpetradores de la carnicer铆a se ensa帽aron con sus v铆ctimas. Embarcados en una acci贸n de purificaci贸n, se propusieron acabar con los pukuj (clase de demonio en tsotsil) y con los gusanos que contaminaban el pueblo. Para darse valor y no fallar en el trabajo, se prepararon con trago, drogas, rezos y ceremonia. Dijeron: la sangre purifica y se aprestaron a celebrar el exterminio.

Ese 22 de diciembre de 1997 unas 350 personas oraban en la explanada de un cafetal que les serv铆a de refugio, junto a la ermita cat贸lica del lugar. Era su tercer d铆a sin probar bocado. Cre铆an que el ayuno y la oraci贸n ayudaba a la paz. En su mayor铆a eran ancianos, mujeres y ni帽os.

Formaban parte de Las Abejas.

Casi a las 11 de la ma帽ana se comenzaron a escuchar disparos. Las balas de los AK-47 atravesaron las tablas y alcanzaron la imagen de la Virgen de Guadalupe; tambi茅n los cuerpos de muchos de sus creyentes. Los ni帽os lloraban. Los ayunantes trataron de huir y esconderse. Era una lluvia de balas espantosa, cont贸 un sobreviviente.

Cerca de las 6 de la tarde, los asesinos regresaron a celebrar su haza帽a. Ese d铆a hubo fiesta. Durante esas horas, polic铆as y sus jefes permanecieron a escasos 200 metros, mientras varias dependencias gubernamentales negaban que sucediera nada. Ya en la c谩rcel, Pedro, un joven tseltal paramilitar, con l谩grimas en los ojos por tanto ni帽o muerto, dijo a su jefe Tom谩s P茅rez: Pero no le fall茅, cumpl铆 con mi trabajo.

Una primera investigaci贸n mostr贸 la participaci贸n directa en el crimen de militares y ex militares. Entre otros, 105 elementos castrenses intervinieron: el general de brigada retirado Julio C茅sar Santiago D铆az; Mariano Arias P茅rez, soldado raso del 38 Batall贸n de Infanter铆a; Pablo Hern谩ndez P茅rez, ex militar que encabez贸 la masacre, y el sargento Mariano P茅rez Ruiz. La polic铆a de seguridad p煤blica protegi贸 y entreg贸 los uniformes a los paramilitares. Jacinto Arias Cruz, presidente municipal de Chenalh贸 y dirigente del PRI, les distribuy贸 las armas. Algunos de los participantes directos fueron encarcelados. Nunca entregaron las armas.

Tras a帽os en que la matanza se encontraba en el letargo pol铆tico y jur铆dico, interrumpido s贸lo por la memoria viva de las v铆ctimas, el caso volvi贸 a la agenda pol铆tica nacional a partir de los comicios presidenciales de 2006. Una ambiciosa operaci贸n oficial puso en marcha la rescritura de la historia del crimen de Estado para exculpar ante la opini贸n p煤blica a los responsables intelectuales.

Un d铆a antes del noveno aniversario de la masacre, la asociaci贸n pol铆tica Alternativa Ciudadana 21 y el Centro de Investigaci贸n y Docencia Econ贸micas (CIDE) informaron que hab铆an asumido la defensa de 75 de los detenidos de Acteal y emplazaron a la Suprema Corte de Justicia de la Naci贸n (SCJN) a establecer nuevos par谩metros de actuaci贸n en el caso. La Divisi贸n de Estudios Jur铆dicos del centro justific贸 su involucramiento en este caso para ejemplificar el p茅simo estado de la procuraci贸n e impartici贸n de justicia.

Curiosamente, en un pa铆s en que las c谩rceles est谩n llenas de ind铆genas inocentes, v铆ctimas del poder, la instituci贸n educativa se involucr贸 en la defensa de los paramilitares de Acteal que ultimaron a los integrantes de Las Abejas. La iniciativa fue acompa帽ada por una ruidosa campa帽a medi谩tica, en la que desempe帽贸 un papel central, un profesor del CIDE, defensor de los paramilitares, aliado electoral en aquel entonces de Felipe Calder贸n, a帽os despu茅s supedelegado de la 4T en Morelos y redactor del relato exculpatorio de los asesinos: Hugo Eric Flores Cervantes.

El 12 de agosto de 2009, argumentando que los asesinos no tuvieron un debido proceso, la SCJN decidi贸 dejar en libertad a 20, plenamente identificados por los familiares de las v铆ctimas, bajo el argumento de la que la Procuradur铆a General de la Rep煤blica fabric贸 evidencias para inculpar a los presos. El 2 de febrero de 2012 orden贸 liberar a siete m谩s. No resolvi贸 si los paramilitares eran inocentes o culpables, porque la sala no imparti贸 justicia penal, es decir, no entr贸 al fondo del asunto, sino s贸lo resolvi贸 en segunda instancia un amparo. Al menos cuatro de los 11 ministros que integraban el tribunal (incluyendo a la hoy senadora Olga S谩nchez Cordero) deb铆an su cargo al ex presidente Ernesto Zedillo, mandatario en funciones cuando se perpetr贸 la masacre.

Hoy se vive una imparable violencia en Aldama y en Chalchihuit谩n, con muertos y desplazados, consecuencia de la liberaci贸n de los asesinos materiales de Acteal. Los paramilitares de Chenalh贸 que a lo largo de los 煤ltimos a帽os han atacado a los pobladores de estos municipios son los mismos que ultimaron a los integrantes de Las Abejas en Acteal hace 24 a帽os, o los familiares de los asesinos. Rosa P茅rez, la ex presidenta municipal de Chenalh贸, figura clave en la reactivaci贸n de los grupos de civiles armados, es pariente de quienes perpetraron la masacre. Abraham Cruz, hasta hace poco tesorero municipal, es hijo del pastor que bendijo las armas de los homicidas (https://bit.ly/2Xle8q7).

En el CIDE hay excelentes maestros y alumnos brillantes y comprometidos. Pero, como demuestra el caso Acteal, ello no obvia que el centro haya sido utilizado para lo que fue usado.

@lhan55