El Gobierno dispone que las FFAA lleven a cabo tareas de seguridad p煤blica, a pesar de las promesas de campa帽a de regresar los soldados a sus cuarteles

El t茅rmino militarizaci贸n se refiere, en diccionarios de uso com煤n en castellano, a la potenciaci贸n de las fuerzas armadas, o su utilizaci贸n en tareas no tradicionales, como el desarrollo, o para combatir 鈥渁menazas internas de car谩cter no militar o para realizar misiones que competen a las polic铆as 鈥揷omo el combate del crimen organizado鈥撯. Se se帽ala que no se debe confundir militarizaci贸n con militarismo, que es la imposici贸n de valores, perspectivas e ideales militares sobre la sociedad civil, lo cual, sin duda, resulta a煤n m谩s peligroso que la militarizaci贸n. Incluso se plantea la acepci贸n de militarizaci贸n econ贸mica, cuando existen empresas y sectores econ贸micos de un pa铆s en manos de militares.

La Enciclopedia libre va m谩s all谩. Destaca que uno de los aspectos de gran relevancia y que generan mayor preocupaci贸n en relaci贸n con los procesos militarizadores de las sociedades se refiere a la generaci贸n de violencia que de manera impl铆cita se da en la militarizaci贸n. Revisemos algunos datos que apuntan perceptiblemente hacia una militarizaci贸n y militarismo en el gobierno de la Cuarta Transformaci贸n.

1) El decreto publicado el 11 de mayo del 2020 en el Diario Oficial de la Federaci贸n, en que se dispone de la fuerza armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad p煤blica, a pesar de las promesas de campa帽a de regresar los soldados a sus cuarteles, en un plazo no mayor de seis meses, no obstante su fracaso evidente en la lucha contra el crimen organizado, considerado por el Instituto de Estudios Estrat茅gicos de Londres como un conflicto armado no reconocido, y a contracorriente de se帽alamientos de numerosas organizaciones de DDHH, nacionales e internacionales, sobre la inconstitucionalidad de la medida, y la ausencia de mecanismos de fiscalizaci贸n y rendici贸n de cuentas.

2) El incremento progresivo y exponencial del presupuesto p煤blico destinado a las fuerzas armadas (secretar铆as de la Defensa Nacional, Marina y la Guardia Nacional), cuyo monitoreo y escrutinio es tan reservado como opaco en cuanto a licitaciones, alcances y auditor铆as, mientras otras secretar铆as de Estado sufren recortes de hasta 75 por ciento de su presupuesto, en detrimento de tareas sustanciales en la salvaguarda del patrimonio y el inter茅s nacional.

3) El aumento de misiones de los militares que secretar铆as civiles podr铆an llevar a cabo: construcci贸n de cuatro aeropuertos y tres tramos del Tren Maya, cuarteles de la Guardia Nacional, 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar, adem谩s de asignarles la administraci贸n del futuro aeropuerto metropolitano, y de tres m谩s en la pen铆nsula de Yucat谩n, as铆 como las eventuales ganancias del Tren Maya para pensiones de militares. Entrega a la Secretar铆a de Marina del control de aduanas mar铆timas y terrestres, as铆 como de los puertos del pa铆s. Administraci贸n de 10 hospitales, y puesta en pr谩ctica de cientos de filtros sanitarios en aeropuertos, centrales de autobuses, carreteras y diversos lugares p煤blicos.

Participaci贸n en diversos programas asistenciales que, por cierto, est谩n indicados en manuales de contrainsurgencia para mostrar el rostro amable del estamento castrense: Sembrando Vida, J贸venes Construyendo el Futuro (con 33 centros de capacitaci贸n), entrega de fertilizantes, distribuci贸n de libros de texto y materiales educativos, salvamento paleontol贸gico y arqueol贸gico, inauguraci贸n de museos de sitio; ello, a trav茅s de asignaciones directas o convenios de colaboraci贸n con otras dependencias federales, como la secretar铆as de Educaci贸n, Agricultura, Pemex, INAH, exaltando en los medios de comunicaci贸n, dentro del 谩mbito del militarismo, la disciplina y el profesionalismo de los ahora considerados, de nueva cuenta, pueblo uniformado.

4) La amnesia manifiesta del gobierno actual en torno al involucramiento de ese pueblo uniformado en la violaci贸n de DDHH durante las d茅cadas de guerra contra el narcotr谩fico, y en las masacres, represiones y cr铆menes de Estado y lesa humanidad del siglo pasado contra ferrocarrileros, m茅dicos, telegrafistas y maestros, contra estudiantes en Tlatelolco y San Cosme; en el asesinato de dirigentes populares, como Primo Tapia de la Cruz, Rub茅n Jaramillo y su familia, en desapariciones forzadas, como las narradas por el general Jos茅 Francisco Gallardo en su tesis de doctorado, en los a帽os de la guerra sucia, cuando se adoptan t茅cnicas contrainsurgentes utilizadas por los militares franceses en Argelia, como los vuelos de la muerte, y en la formaci贸n de grupos clandestinos, como el Batall贸n Olimpia, la Brigada Blanca, los halcones, o los grupos paramilitares en Chiapas, los peces m谩s bravos que aconsejan los manuales de guerra irregular de Sedena, para neutralizar a la guerrilla.

Esto, a reserva de que siempre habr谩 otros datos y otras l贸gicas para el an谩lisis de la realidad.

La Jornada