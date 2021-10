–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga October 31, 2021 51 puntos de vista

L鈥檃ltra constant 茅s que la teoria del progr茅s, un concente lineal del temps que 茅s considerat com la veritable 鈥渞eligi贸 de la civilitzaci贸 occidental鈥 i que b脿sicament defensa que els aven莽os de la ci猫ncia i la t猫cnica van tamb茅 a favor del progr茅s social: 鈥渟e sabr脿 m茅s sempre, per tant tot anir脿 millor sempre鈥. D鈥檃questa manera infonen la creen莽a -disfressada d鈥檈vid猫ncia- que en qualsevol temps anterior, per ser menys avan莽at tecnol貌gicament existia menys llibertat u desenvolupament hum脿 que en l鈥檃ctualitat,per貌 els fets donen prou mostres que la hist貌ria 茅s una successi贸 d鈥檃lts i baixos, d鈥檃ven莽os i retrocessos, en diferents aspectes d鈥檃ll貌 que 茅s hum脿. Avui les m脿quines dominen el m贸n per貌 els valors 猫tics estan en decad猫ncia. Aix贸 sembla que no t茅 gaire import脿ncia pels que volen que aquest sistema sigui percebut com el millor dels mons que han existit fins ara.

El com煤 catal脿. La hist貌ria dels que no surten a la hist貌ria

David Algarra Basc贸n

Ed. Potlach, Vilanova del Cam铆, 2015