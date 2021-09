–

September 21, 2021

Des del començament del nou curs escolar l’Ajuntament de Pedreguer està implementant algunes de les millores que feia temps li exigíem des del sindicat CNT-AIT. Des de que el servei es va re-municipalitzar la Brigada de Neteja d’Edificis Municipals havia patit i suportat tota classe d’irregularitats. Horaris sense cap lògica que impedíen totalment la més mínima conciliació amb la vida no ja familiar si no amb la vida en general; una falta de control horari generalitzat que a sobre l’Ajuntament va utilitzar per perpetrar un expedient disciplinari a una companya del sindicat que và rem desmontar deixant-lo en res i vegent-se obligat el consistori a deixar que caducara i tornara a ser el paper mullat que sempre va ser; ordres fora de to, fora d’horari i per grups de watsap particulars; modificacio de les condicions de treball sense cap negociació i fent-les firmar d’una en una quan es tractava d’una modificació substancial i col•lectiva…

Ens trobà vem davant d’una falta total de respecte de l’empresa cap a la Brigada al complet. Davant tot açò la CNT-AIT no ha parat de demanar sense descans que s’acomplisca, com a mínim, la llei i hem demanat per escrit un mínim de nou voltes i en reunions amb regidor i alcalde que s’acompliren les condicions de treball que marca la llei i que es tractara a les netejadores amb la mà xima consideració com a empleades públiques que són.

En la reunió on es va presentar aquest la Taula Reivindicativa de la Brigada de Neteja l’alcaldia prengué nota i va dir que hi havia coses interessants. I sembla que eixes coses interessants, després de molta acció sindical cenetista i l’absoluta apatia d’altres, van implementant-se.

Des de primers de setembre s’ha entregat a les netejadores un nou quadrant amb molta més estabilitat horà ria i que permet una conciliació real amb la vida (familiar o del tipus que siga) tal com ocorre amb la resta del personal municipal. També s’ha concretat una altra exigència de CNT-AIT com era integrar les netejadores en un grup “oficial” de watsap. Encara queden molts assumptes pendents i no deixarem de lluitar fins que la Brigada de Neteja dels Edificis Municipals puga gaudir de tots els drets contemplats en el conveni col•lectiu de l’Ajuntament i en el decret de condicions de treball de la Generalitat.

SOLIDARITAT

SUPORT MUTU

ACCIÓ DIRECTA

ANARCOSINDICALISME

Secció sindical de CNT-AIT Ajuntament de Pedreguer.

SOV de la CNT-AIT de la Marina Alta.