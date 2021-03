Minera Cuzcatlán: Con licencia para contaminar

Seg煤n la Minera Cuzcatl谩n, aquel 8 de octubre la tormenta rebas贸 la capacidad de la pileta hecha para captar parte del agua de lluvia y los escurrimientos del dep贸sito de jales secos, la cual tiene una dimensi贸n de casi tres piscinas ol铆mpicas. En la pileta, esta sustancia despu茅s es bombeada para la presa de jales l铆quidos de mayor dimensi贸n. 鈥淟os dos equipos de bombeo que se tiene en dicha pileta no fueron suficientes para bombear estas aguas a la presa de jales, lo que ocasion贸 que estas aguas se desbordaran鈥, justific贸 la empresa, seg煤n consta en el expediente de este caso, al cual tuvo acceso el equipo de esta investigaci贸n.

A partir del derrame se desat贸 una intensa controversia sobre si los jales hab铆an contaminado o no el suelo y el agua de las comunidades. Por un lado, la empresa defendi贸 p煤blicamente, desde el inicio, que sus jales no eran contaminantes y que, por lo tanto, no hab铆a contaminaci贸n; por otro, las comunidades denunciaron que su territorio hab铆a sido afectado seriamente.