–

De parte de Avispa Midia March 24, 2021 30 puntos de vista

Una de estas consultor铆as, Nova Consultores Ambientales, afirm贸 que al 鈥渉aberse encontrado concentraciones de talio soluble que excedieron el valor permitido (鈥) se program贸 un nuevo muestreo鈥, que fue realizado por Grupo Microan谩lisis.

Los resultados de las muestras mal conservadas ya no arrojaron presencia de talio. Sin embargo, aparecieron nuevos metales por arriba de las normas; se trataba de bario y vanadio, que superaban en 50% y 72.9%, respectivamente, lo permitido por las normas mexicanas. Nova Consultores Ambientales justific贸 que pod铆a deberse a 鈥渦n fen贸meno zonal, es decir caracter铆stico del 谩rea鈥.

Al final, Profepa desconsider贸 todos los an谩lisis de las consultoras porque, despu茅s de todo este proceso, 鈥渆n atenci贸n a la inquietud鈥 presentada por Minera Cuzcatl谩n a Intertek, el laboratorio llev贸 a cabo una 鈥渞evisi贸n documental鈥 de las muestras donde aparec铆a este metal.

Intertek concluy贸 que hab铆a cometido un error en los datos que indicaban talio por arriba de las normas. Es as铆 que este laboratorio present贸 una nueva tabla donde la cantidad del metal pesado por arriba de los l铆mites permitidos fue remplazada por el s铆mbolo 鈥淣D鈥, lo que indica que no hay presencia de este metal.

Tal y como lo estipula el expediente revisado por el equipo de esta investigaci贸n, en el dictamen final de Profepa se concluye que por el 鈥渕otivo de un error (鈥) en la transcripci贸n de los resultados鈥 se determin贸 que la presencia de metales pesados no rebasaba los l铆mites permitidos por las normas, 鈥渃oncluyendo que el suelo no requiere de remediaci贸n鈥.

El equipo de este reportaje busc贸 la versi贸n de Intertek sobre lo ocurrido y fue atendido por Diana V谩zquez, quien dijo 鈥渘o hay un 谩rea como tal de prensa. Es un poco complicado si no tienes un contacto en espec铆fico鈥, termin贸 por redirigir la llamada a una grabaci贸n del sistema de mensajer铆a de la empresa. Nuevamente se intent贸 contactar, pero ya solo respondi贸 el sistema de mensajer铆a.

Seg煤n la subdirectora de Sostenibilidad de Minera Cuzcatl谩n, Cristina Rodr铆guez, como comprueban los dict谩menes emitidos por Profepa y Conagua, 鈥渆l escurrimiento de nuestra pileta de colecci贸n, ocurrido en octubre de 2018, no caus贸 da帽o ambiental, principalmente porque los jales de Compa帽铆a Minera Cuzcatl谩n no son catalogados como peligrosos o t贸xicos. No obstante, la empresa mantiene su compromiso con el cuidado ambiental y la buena relaci贸n con las comunidades afectadas por dicho incidente. De esta manera, Compa帽铆a Minera Cuzcatl谩n ha promovido programas de desarrollo agr铆cola y pecuario en la zona, as铆 como de reforestaci贸n; adem谩s de monitoreos frecuentes de calidad del agua y la integridad de nuestras instalaciones鈥.

Minera Cuzcatl谩n, en una segunda entrevista por escrito, sostiene que 鈥渟igui贸 todos los procedimientos normativos requeridos y en colaboraci贸n con las autoridades competentes en materia ambiental (PROFEPA y CONAGUA). La investigaci贸n concluy贸 que el talio lixiviable esta presente de manera natural en el suelo鈥. Adem谩s, la Minera Cuzcatl谩n recalca 鈥渜ue el talio, no esta presente en las caracter铆sticas geoqu铆mica de nuestros jales鈥, contrario a los resultados del muestreo de los jales secos con agua de lluvia, hecho por Conagua dentro de las instalaciones de la empresa, que s铆 detectaron la presencia de talio.

Por su parte, la bi贸loga Martha Patricia Mora Flores duda sobre el error de transcripci贸n de Intertek. 鈥淓s dif铆cil de creer que un laboratorio proveedor l铆der en el aseguramiento de la calidad total para industrias del mundo cometa errores de ese tipo. Los funcionarios debieron revisar muy cuidadosamente los documentos, sobre todo porque hubo contradicciones claras en el caso鈥. Explica que habr铆a que pedir 鈥渓os resultados en bruto del laboratorio. Pedir que un experto independiente revisara y analizara los resultados en bruto, para demostrar que hubo un error de dedo鈥.

No se puede creer 鈥渆n la empresa as铆 nom谩s; se tiene que garantizar por medio de pruebas, por medio de nuevas verificaciones鈥. Profepa es, al final, 鈥渆l 贸rgano que tiene la responsabilidad y que debe cuidar de la calidad del medio ambiente鈥, agrega la abogada Claudia G贸mez Godoy.

Las determinaciones al interior de Profepa se valieron esencialmente a partir de 鈥渓as pruebas documentales que aport贸 el representante legal de la empresa Compa帽铆a Minera Cuzcatl谩n鈥, tal y como est谩 registrado en el expediente del caso. La empresa presentaba sus documentos a Profepa; los recib铆a la Subdelegaci贸n Jur铆dica y 茅sta solicitaba una opini贸n t茅cnica a la Subdelegaci贸n de Auditor铆a Ambiental e Inspecci贸n Industrial. Esta opini贸n t茅cnica era formulada a partir de la revisi贸n de estos documentos y estudios pagados por la empresa. Despu茅s regresaba al 谩rea Jur铆dica. Fue as铆 como se tomaron las decisiones, con opiniones t茅cnicas fundamentadas solamente con pruebas presentadas por Minera Cuzcatl谩n.

“Ninguna empresa va asumir que s铆 contamin贸. Esas pr谩cticas se prestan mucho a la corrupci贸n鈥, se帽ala la abogada G贸mez Godoy. De acuerdo con el investigador Arellano Aguilar, hay un desligamiento del Estado para poder hacer una vigilancia ambiental efectiva y que act煤e en consecuencia. 鈥淟a carga de la prueba est谩 con las empresas que tienen laboratorios a cargo鈥, puntualiza el investigador y concluye que 鈥渉ay conflicto de inter茅s; desafortunadamente son mecanismos de regulaci贸n que han sido dise帽ados para eso, para que haya impunidad鈥.

El equipo de esta investigaci贸n hizo la solicitud de entrevista al 谩rea de comunicaci贸n social de Profepa y fuimos atendidos por Rub茅n Jim茅nez; no obstante, nunca se garantiz贸 una fecha para la entrevista y, hasta el punto final de esta investigaci贸n, no se recibi贸 respuesta alguna de esta instancia.