MinerÍa del fondo marino: neocolonialismo al servicio del capitalismo verde

Por R. Dan

Uno de los principales desaf铆os de nuestro tiempo es la miner铆a de fondos marinos. Los metales desde los cuales se almacena el fondo marino podr铆an satisfacer las necesidades exponenciales en el marco de la transici贸n ecol贸gica y la digitalizaci贸n de la vida diaria. De hecho, los gobiernos de muchos pa铆ses est谩n apostando por un salto tecnol贸gico para combatir el cambio clim谩tico: debemos descarbonizar nuestra econom铆a, es decir, encontrar nuevas fuentes de energ铆a que no contribuyan al calentamiento global. La electricidad y lo digital parecen ser la soluci贸n r谩pida: el primero debe reemplazar a los combustibles f贸siles y el segundo debe permitir la eficiencia y el consumo de energ铆a, en particular reduciendo los viajes y controlando el consumo.

Sin embargo, la electricidad y la demanda digital exigen inmensas cantidades de metales, que abundan en los fondos marinos. La necesidad de extraer m谩s tierras raras para responder a una transici贸n ecol贸gica inervada por el tecno-solucionismo, y permitiendo que el capitalismo contin煤e creciendo, sirve al discurso de los grandes industriales mineros. Metals Company defiende as铆 la extracci贸n de n贸dulos en nombre de la lucha contra el calentamiento global. Si esta actividad no tendr谩 consecuencias para el medio ambiente, la lucha contra el cambio clim谩tico es la primera prioridad, defiende la empresa. Por lo tanto, las consecuencias ecol贸gicas de tal explotaci贸n ser铆an menos perjudiciales que una necesidad absoluta.

Ahora que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biol贸gica acaba de concluir en Montreal en diciembre de 2022, hay que reconocer que los industriales se esconden tras una visi贸n estrecha de los desaf铆os clim谩ticos. Al hablar solamente de la necesaria transici贸n energ茅tica para luchar contra el calentamiento del planeta, ignoran que los l铆mites planetarios, definidos por la comunidad cient铆fica, son nueve e incluyen la erosi贸n de la biodiversidad, que es vital para el futuro de la humanidad. Ahora bien, la extracci贸n minera de los fondos marinos tendr铆a consecuencias dram谩ticas para una fauna y una flora que siguen siendo en gran parte desconocidas.

Si la transici贸n energ茅tica promovida por los industriales mineros afirma ser parte de la soluci贸n general, en realidad acent煤a la huella del hombre en la naturaleza y ayuda a poner en peligro nuestra presencia en la Tierra.

Ahora existen varios trabajos sobre los posibles impactos de dicha actividad.2 Estos estudios pueden basarse en observaciones realizadas a lo largo de cuatro d茅cadas, cuando se realizaron las primeras pruebas de recolecci贸n. Por ejemplo, los ecosistemas de los fondos marinos no son muy resistentes. Las m谩quinas crean grandes mont铆culos sedimentarios, que pueden asfixiar la vida submarina, adem谩s de causar ruido y contaminaci贸n lum铆nica en las profundidades. El documental Peligro azul sugiere que estos mont铆culos sedimentarias podr铆an moverse m谩s de 200 km, extendiendo a煤n m谩s el da帽o a la naturaleza. Si la transici贸n energ茅tica promovida por los mineros pretende formar parte de la soluci贸n global, en realidad acent煤a la huella del hombre en la naturaleza y contribuye a poner en peligro nuestra presencia en la Tierra.

La geopol铆tica de los metales

Sin embargo, la biodiversidad corre el riesgo de no pesar en la balanza frente a los desaf铆os geopol铆ticos que rodean los metales submarinos. Actualmente, China es el mayor productor mundial de tierras raras, representando el 60%. Estas tierras raras son vitales para las econom铆as contempor谩neas. La conciencia de esta dependencia fue brutal: en 2010, China lanz贸 un embargo contra Jap贸n, que se extendi贸 brevemente a Estados Unidos y Europa. China luego exigi贸 la liberaci贸n del capit谩n de un barco de arrastre, encarcelado por Jap贸n despu茅s de golpear a dos buques de la guardia costera japonesa durante una campa帽a de pesca en un 谩rea en disputa entre Beijing y Tokio, una de las muchas 谩reas de tensi贸n en el Mar del Sur de China. Desde entonces, las potencias occidentales han buscado fuentes alternativas de suministro.

Ya en 2011, la Uni贸n Europea financi贸 el Proyecto de Minerales de Mar Profundo dentro de la Comunidad del Pac铆fico para estudiar las perspectivas que ofrece el fondo marino. El proyecto finaliz贸 en 2016 para dar paso al proyecto de la Iniciativa Abisal de la ONU, que persigue la misma ambici贸n ox铆mica para alentar la miner铆a y el desarrollo sostenible. Adem谩s, varios programas de investigaci贸n europeos se han financiado en los 煤ltimos diez a帽os para estudiar el potencial de la miner铆a en el mar : MIDAS, Blue Mining, VAMOS, Blue Nodules o ROBUST. Estos objetivos est谩n relacionados con el nombre de 芦Blue Economy禄, 芦crecimiento azul禄 o 芦 econom铆a azul 禄, como el informe de la Comisi贸n Europea 芦The EU Blue Economy Report 2019禄, y tiene como objetivo hacer de los oc茅anos una fuente de ganancias. Si se mencionan los desaf铆os ecol贸gicos, la respuesta sigue siendo tecno-solucionismo: es simplemente necesario desarrollar tecnolog铆as 芦respetuosas con el medio ambiente.禄

Otro pa铆s central, aunque menos sospechoso en esta b煤squeda de recursos: Noruega. Si bien se elogia al reino por la participaci贸n de las energ铆as sostenibles en su combinaci贸n energ茅tica, gracias en particular a la hidr谩ulica, el pa铆s tambi茅n es el principal productor de petr贸leo en Europa y un importante productor de gas. Gracias a esta ganancia inesperada, Noruega pudo crear uno de los mayores fondos de inversi贸n del mundo. Pero el futuro de los combustibles f贸siles parece molesto, por lo que Oslo quiere desarrollar la industria minera en el fondo marino. Las primeras autorizaciones mineras se otorgar谩n este a帽o, mientras que varios proyectos ya est谩n muy avanzados. Entonces, el proyecto 鈥淢inerales de los fondos marinos: aceleraci贸n de la transici贸n energ茅tica鈥 llevado a cabo por las empresas Adepth Minerals y TechnipFMC recibi贸 m谩s de 70 millones de coronas noruegas de la Iniciativa de Plataforma Verde: un programa p煤blico de inversi贸n en investigaci贸n que re煤ne al Consejo de Investigaci贸n de Noruega, Iniciativa Noruega y Sica. El objetivo es nada menos que establecer un proceso integral para la explotaci贸n de los recursos minerales submarinos.

Sin embargo, las potencias occidentales no est谩n solas en esta b煤squeda de metales. Los pa铆ses africanos esperan organizar nuevas actividades industriales, mientras que los pa铆ses asi谩ticos quieren participar en la fiebre del fondo marino. Varios pa铆ses del Pac铆fico han distribuido licencias de exploraci贸n en sus aguas en los 煤ltimos a帽os: Papua Nueva Guinea, Tonga, Fiji, Vanuatu, Islas Salom贸n o las Islas Cook. El microestado del Pac铆fico de Nauru est谩 a la vanguardia de la lucha para explotar el fondo marino.

La rep煤blica de Nauru, v铆ctima del neocolonialismo

El caso de Nauru es un ejemplo elocuente del neocolonialismo y del imperialismo en el asunto de los fondos marinos. Los nauruanos se independizaron de Australia en 1964. La isla viv铆a entonces de sus minas de fosfato, antiguamente propiedad de Australia, el Reino Unido y Nueva Zelandia, y luego de los nauruanos hasta el agotamiento de los recursos en los a帽os 1990. Las consecuencias fueron catastr贸ficas: la isla ha sido devastada en m谩s del 80% por la actividad minera.

Nauru es ahora un Estado pobre de 10.000 habitantes que padece un desempleo masivo. Los dirigentes de la isla tambi茅n se han visto envueltos en casos de corrupci贸n que afectan a los recursos mineros: el ex presidente, Baron Waqa, est谩 acusado de recibir dinero de una empresa de fosfato australiana: Getax. Las organizaciones de derechos humanos tambi茅n han expresado su preocupaci贸n por el deterioro de la situaci贸n pol铆tica en la isla. Fue con este mismo presidente que se establecieron fuertes lazos con Metals Company, la compa帽铆a canadiense que so帽aba con extraer n贸dulos del 谩rea de Clarion-Clipperton, y cuyo proyecto se encuentra actualmente en discusi贸n en Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM ).

AIFM al servicio de la industria minera

La influencia de estas empresas no se detiene aqu铆: la investigaci贸n por el New York Times revela el peso de la industria minera dentro del propio AIFM. Se dice que la agencia internacional envi贸 informaci贸n a la Compa帽铆a de Metales para que pueda identificar las 谩reas m谩s interesantes. AIFM ha favorecido los intereses de una empresa canadiense en lugar de mantener estos datos para ayudar a los pa铆ses en desarrollo. Una situaci贸n que ya hab铆a ocurrido en 2007 entre el entonces secretario general: Satya N. Nandan y Nautilus Minerals Inc. Sin embargo, la ley del mar y el GFIA deb铆an promover el desarrollo de todos los pa铆ses, de conformidad con las misiones que se le encomendaron cuando se cre贸 en 1994.

La industria minera tambi茅n est谩 acostumbrada a las negociaciones internacionales, mientras que las ONG se quejan de ser mal acogidas y poco escuchadas. Peor, el Nueva York Tiempos revel贸 algunos conflictos de intereses: varios de los miembros de la Comisi贸n Jur铆dica y T茅cnica de la AIFM, comisi贸n discreta que ocupa una posici贸n central en la organizaci贸n, trabajan al mismo tiempo por cuenta de los industriales mineros. Estas empresas operan tambi茅n en el proceso de redacci贸n del C贸digo Minero que deber铆a enmarcar las futuras explotaciones: presentes en las numerosas instancias de negociaci贸n, presionan para modificar el texto y disminuir la protecci贸n del medio ambiente, abogando, por ejemplo, por la sustituci贸n de las 芦mejores pr谩cticas medioambientales禄 por 芦buenas pr谩cticas medioambientales禄.

No es de extra帽ar entonces que la gesti贸n del GFIA defienda el desarrollo de la explotaci贸n del fondo marino, a pesar de que una situaci贸n nociva se ha establecido dentro de la agencia entre los empleados parcialmente desorientados por este lugar del lobby industrial, seg煤n la investigaci贸n del peri贸dico de Nueva York.

La respuesta ecol贸gica: entre luchas internacionales, nacionales y locales

A pesar de este contexto desfavorable, las preocupaciones ambientales parecen estar ganando terreno. El anuncio de Emmanuel Macron contra la miner铆a, con motivo de la COP27, constituye ya un cambio pol铆tico: hasta el verano de 2022, Francia, al frente del segundo espacio mar铆timo m谩s grande del mundo y de vastos fondos marinos, se hab铆a pronunciado m谩s expl铆citamente a favor de la miner铆a. En mayo de 2021, una circular firmada por Jean Castex solicit贸 al gobierno en particular que preparara una estrategia nacional 芦para la exploraci贸n y explotaci贸n de recursos minerales en el fondo marino profundo禄, ambici贸n renovada en el plan Francia 2030 de octubre de 2021. Esta orientaci贸n del poder ejecutivo, adem谩s, no impidi贸 que los senadores completaran, en junio de 2022, una misi贸n de informaci贸n titulada 芦Abismo: la 煤ltima frontera禄 cuya conclusi贸n es clara: ser铆a 芦prematuro禄 embarcarse en esta aventura extractivista.

Francia no est谩 sola en esta pelea. Se une a Alemania y Espa帽a en Europa, as铆 como varios Estados del Pac铆fico que se reunieron en julio de 2022 dentro de la Alianza de Pa铆ses para una moratoria contra la miner铆a oce谩nica que re煤ne a la Rep煤blica de Palau, Fiji, Samoa y los Estados Federados de Micronesia. Estas naciones contin煤an una lucha que comenz贸 en 2019: Fiji y Vanuatu piden luego una moratoria, antes de unirse a Papua Nueva Guinea. En el lado latinoamericano, Panam谩 y Costa Rica se une a estas posiciones, mientras que Chile defiende una 芦pausa de precauci贸n禄 de quince a帽os antes de que la explotaci贸n de los fondos marinos pueda ser considerada de nuevo.

El 81% de los participantes vot贸 a favor de una declaraci贸n pidiendo a los estados que protejan el oc茅ano a trav茅s de un tratado internacional, en lugar de buscar formas de explotarlo.

Detr谩s de los gobiernos, muchas asociaciones, ONG y cient铆ficos se han enfrentado durante a帽os a estos proyectos mineros. A trav茅s de peticiones, llamadas, foros e incluso acciones en el mar, alertan sobre los riesgos ambientales que plantea la posible extracci贸n del fondo marino. Por ejemplo, el Fondo Mundial para la Naturaleza ( WWF ) pidi贸 una moratoria en 2021, mientras Greenpeace insta al gobierno franc茅s a oponerse a la redacci贸n de un c贸digo minero en una petici贸n en l铆nea. En el Congreso Mundial de la Uni贸n Internacional para la Conservaci贸n de la Naturaleza celebrado en Marsella en septiembre de 2021, el 81% los participantes votaron a favor de una declaraci贸n pidiendo a los estados que protejan el oc茅ano a trav茅s de un tratado internacional, en lugar de buscar formas de explotarlo.

Gracias a estas luchas, varias compa帽铆as internacionales han renunciado, por el momento, al uso de metales que podr铆an provenir del fondo marino, reduciendo a煤n m谩s el mercado potencial de este sector: Google, BMW, Volvo o Samsung han firmado la convocatoria de una moratoria WWF. A pesar de este greenwashing marketing, el hecho es que no se trata de una prohibici贸n: la moratoria pide una mejor comprensi贸n del impacto ecol贸gico antes de considerar ir m谩s lejos. Sin embargo, es un primer paso en la lucha por una prohibici贸n definitiva.

Estas movilizaciones internacionales tambi茅n se alimentan de victorias obtenidas a nivel nacional y local. Los industriales han estado operando en el Pac铆fico durante m谩s de una d茅cada, y sus actividades han provocado muchos combates. Papua Nueva Guinea es un caso ic贸nico. Desde 1997, la empresa Nautilus Minerals ha estado prospectando en sus aguas. En 2011, el gobierno le otorga licencia para el proyecto Solwara 1 y la perforaci贸n exploratoria se lleva a cabo a partir de 2016 en las aguas territoriales del mar de Bismarck.

Las comunidades costeras, que viven de recursos mar铆timos, denuncian la opacidad de los estudios sobre el impacto ambiental, sanitario y econ贸mico. Acusan en particular a estas actividades de haber afectado a las poblaciones pesqueras y de amenazar la actividad pesquera. Se organizaron entonces en el seno de la Alianza de los Solwara Warriors y exigieron una moratoria al gobierno. Una larga batalla legal comienza, antes de que los proyectos de explotaci贸n de Nautilus Minerals finalmente fracasen y pongan la empresa en quiebra en 2019.

Nueva Zelanda tambi茅n ha sido un campo de batalla legal entre comunidades locales y activistas por un lado, y la miner铆a por el otro. Trans-Tasman Resources hab铆a obtenido permiso para extraer las arenas de South Taranaki Bight para metales en el suroeste del pa铆s. La oposici贸n, que re煤ne a Greenpeace Aoteora, el Ng膩ti Ruanui iwi (una naci贸n maor铆 del sur, Taraniki ) y la asociaci贸n Kiwis Againt Seabed Mining, denunciaron esta autorizaci贸n y trataron de romperla en los tribunales. El Tribunal Supremo de Nueva Zelandia dio la raz贸n a los demandantes en octubre de 2021.

Es en el marco de estas luchas locales, agregando comunidades costeras que viven de los recursos del mar, y combates ecologistas que hay que comprender la posici贸n adoptada por numerosos Estados del Pac铆fico pidiendo una moratoria desde 2019.

驴Un futuro verde para la humanidad?

La extracci贸n del fondo marino encarna el desastre futuro de la transici贸n ecol贸gica provocada por el capitalismo verde, que busca mantener el crecimiento favoreciendo soluciones que, ciertamente ayudar铆a a descarbonizar nuestras econom铆as, pero por otro lado causar铆a desastres ecol贸gicos en t茅rminos de biodiversidad. Tambi茅n podr铆an contribuir parad贸jicamente al aumento de la contaminaci贸n del aire al deteriorar el fondo marino, que naturalmente almacena CO2.

Adem谩s, esta industria se basa en un neocolonialismo llevado a cabo por la industria minera: las grandes empresas est谩n observando recursos pertenecientes a toda la humanidad, influyendo, incluso corrompiendo, a los l铆deres nacionales e internacionales aprovechan las dificultades de los peque帽os estados insulares, ellos mismos v铆ctimas de una historia colonial, ponen en peligro la vida de las comunidades costeras y solo tienen un objetivo : alimentar los mercados de poderes industriales.

En ausencia de pol铆ticas ecol贸gicas que rompan con el capitalismo verde, existe un gran riesgo de una victoria p铆rrica.

Una victoria internacional sin duda ser铆a un s铆mbolo, pero en ausencia de pol铆ticas ecol贸gicas que rompan con el capitalismo verde, existe un gran riesgo de una victoria p铆rrica. La imaginaci贸n del futuro lucha por romper con el promete铆smo y el tecno-solucionismo. Gerard Barron, CEO de Metals Company, ilustr贸 esto en una de sus respuestas inequ铆vocas: 芦Para decir, 芦No da帽es el oc茅ano禄 鈥 es el mensaje m谩s f谩cil del mundo, 驴verdad? Solo tienes que mostrar una foto de una tortuga con una pajita en la nariz. [ 鈥 ] Todos en Brooklyn pueden decir: 芦No quiero da帽ar el oc茅ano.禄 Pero seguro que quieren su Teslas.禄5

1). Una transici贸n que no se nombra, si uno cree en las obras del historiador Jean-Baptiste Fressoz. La humanidad a煤n no ha experimentado una transici贸n energ茅tica: solo adiciones de energ铆a.

2). Vea, por ejemplo, el video de Valentine Delattre, en el canal de YouTube Ciencia contraria : https://www.youtube.com/watch?v=x8E8lCtUZWw&t=1038s

3). Citado por el New York Times, 29 de agosto de 2022 : https://www.nytimes.com/2022/08/29/world/deep-sea-mining.html.

4). 5). Ib铆dem.