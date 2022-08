–

Alberto Cruz

CEPRID

Occidente es muy bueno en la propaganda, casi en lo 煤nico que sobresale en el mundo de hoy. Y eso hay que relativizarlo puesto que como han reconocido dos altos cargos de la UE, Josep Borrell, Alto Representante de la Uni贸n Europea para Asuntos Exteriores y Pol铆tica de Seguridad, y Emmanuela de Re, Enviada Especial de la UE para 脕frica, ni en la cumbre del G-20 celebrada en el mes de julio ni en las visitas que se han hecho a 脕frica se est谩 haciendo caso de lo que dice Occidente, la UE en particular respecto a la crisis de Ucrania y a las sanciones contra Rusia, que no son seguidas ni por la mayor铆a del G-20 ni por la inmensa mayor铆a de los pa铆ses africanos.

Pero a Occidente le da igual que su discurso no se compagine con la realidad. Sigue insistiendo en la propaganda. El espect谩culo dado por la presidenta del Congreso de EEUU, Nancy Pelosi, en su visita a Taiw谩n es una muestra fehaciente de ello, un espect谩culo con el objetivo declarado de humillar a China y, de paso, elevar un poco la moral de las tropas occidentales tras una serie de derrotas recientes que comienzan en Afganist谩n y terminan, por ahora, en Ucrania.

Antes de la visita China hab铆a hecho todo lo posible por evitarla, incluso lanz贸 una serie de amenazas y advertencias como nunca las hab铆a realizado. En vano. Al igual que EEUU desoy贸 las quejas de Rusia con el tema de Ucrania hasta el punto de casi re铆rse del documento que Rusia present贸 en diciembre del a帽o pasado sobre la no expansi贸n de la OTAN, con la consiguiente cosecha que est谩 recogiendo en Ucrania (derrota sin paliativos a nivel militar y hundimiento econ贸mico de sus vasallos europeos), EEUU acaba de comportarse ahora de la misma manera. Y va a tener los mismos resultados.

Occidente nunca tiene en cuenta otra cultura y otras normas que no sean las suyas. Incluso las desprecia, aunque se tenga que tragar los desplantes sufridos en el G-20 y en 脕frica. Pero ahora ha ido a dar con un pa铆s que ha sido la cuna de casi todo lo que conocemos. Un pa铆s en el que hay dos palabras que forman parte de su idiosincrasia, que definen el car谩cter chino. Esas dos palabras son 鈥渕ingzi鈥 (salvar la cara, reputaci贸n) y 鈥渇uchou鈥 (venganza). Dos palabras que son determinantes para conocer el car谩cter chino. Porque sin la primera, no hay la segunda.

El valor m谩s importante para los chinos es 鈥渕ingzi鈥, la reputaci贸n. La p茅rdida de 鈥渕ingzi鈥 es peor que mentarles a la madre, es el final de todo. Y cuando se llega a esa situaci贸n el chino se vuelve temible y terrible. Por eso en China siempre se intenta evitar llegar a ella y se deja siempre una oportunidad para salir, para corregir errores y evitar la humillaci贸n total. En Occidente siempre se hace al rev茅s, hundir al adversario hasta que no pueda levantar la cabeza nunca m谩s. Eso es lo que ha intentado EEUU con el viaje de Pelosi que, en sentido estricto, es la tercera en el escalaf贸n del poder nominal de EEUU detr谩s del presidente y del vicepresidente. Es decir, la provocaci贸n de EEUU es evidente porque derribar, interrumpir o lo que fuese ese avi贸n era declarar la guerra s铆 o s铆. China ha actuado con prudencia pese a las amenazas y advertencias, pero no ha podido evitar la humillaci贸n, la p茅rdida de 鈥渕ingzi鈥.

Por consiguiente, China no lo va a olvidar nunca y va a buscar la venganza m谩s cruel, 鈥渇uchou鈥. Una primera muestra ha sido la realizaci贸n de ejercicios militares con fuego real nada m谩s irse Pelosi de Taiw谩n, unos ejercicios en los que la isla ha quedado cerrada durante casi dos semanas y que ha desatado las alarmas en todo Occidente, que se mantuvo callado durante la provocaci贸n de EEUU pero ha salido de inmediato a condenar esa demostraci贸n de fuerza.

China ha dejado claro que puede cerrar el acceso a la isla cuando quiera y como quiera, llegando incluso al l铆mite de las famosas 12 millas n谩uticas que se indican internacionalmente como aguas territoriales. Es decir, justo antes del acceso por tierra de la isla. El indicativo m谩s claro que China ha hecho nunca de que cuando quiera puede iniciar el desembarco, a lo que se a帽ade que por primera vez China ha disparado misiles que han sobrevolado la isla. No obstante esto no es m谩s que otra advertencia, la m谩s fuerte hecha jam谩s por China, para demostrar que no habla en balde.



Primeras consecuencias

En t茅rminos econ贸micos, China ya est谩 apretando la tuerca tanto en EEUU como en Taiw谩n, lo que pone de manifiesto que advierte militarmente y ataca econ贸micamente. Por una parte, “congela” la creaci贸n de una f谩brica en EEUU que iba a crear 10.000 puestos de trabajo y, por otra, ha prohibido el comercio total de varios productos desde la isla al continente, uno de ellos la arena natural, imprescindible para la fabricaci贸n de cemento y vidrio. Esto no solo afecta a la construcci贸n, sino a la fabricaci贸n de semiconductores electr贸nicos (chips), de los que Taiw谩n es puntera a nivel internacional. Las p茅rdidas para la isla ya se calculan entre el 50% y el 100% de sus exportaciones en varios productos, y buscar nuevos mercados no es nada f谩cil porque esa es la 煤nica riqueza de la que dispone, la exportaci贸n de productos y la importaci贸n de lo que necesita. Porque la econom铆a de Taiw谩n est谩 basada 煤nicamente en el comercio exterior. Seg煤n los propios datos de Taiw谩n, el 64% de las empresas de la isla est谩n afectadas por esa prohibici贸n y no pueden vender sus productos en el continente.

A eso se a帽ade algo tan relevante, o m谩s: comienza la fuga de empresas estadounidenses de la isla. Al menos siete de la principales empresas de EEUU por nivel de ventas, seg煤n el 铆ndice Fortune 500, 鈥渆st谩n comenzando a trabajar para trasladar personas, infraestructuras y activos fuera de la isla porque no quieren que suceda lo que acaba de pasar en Rusia, donde perdieron miles de millones de d贸lares en activos, tanto financieros como tangibles, por lo que ya est谩n buscando dispersar a la gente y activos a otros pa铆ses鈥 (1).

A nivel diplom谩tico, protestas formales y negativa a reunirse con el Secretario de Estado de EEUU en la cumbre de pa铆ses de la ASEAN a finales de la primera semana de agosto, una reuni贸n que hab铆a sido programada y anunciada. No ha sido la 煤nica cancelaci贸n, tambi茅n se ha hecho lo mismo con el ministro de Asuntos Exteriores de Jap贸n por la postura de este pa铆s al firmar un documento conjunto del famoso (e irreal) G-7 y la Uni贸n Europea criticando estas maniobras militares. Este documento ha sido considerado por China una reedici贸n de 鈥渓a Alianza de las Ocho Naciones鈥 que iniciaron la guerra contra China hace 120 a帽os para derrotar el levantamiento de los b贸xers.

Es dif铆cil que China, por ahora, vaya m谩s lejos de esto. Ha puesto fin a las maniobras, anunciando que las repetir谩 cuando y donde quiera y dejando claro, en un libro blanco sobre la reunificaci贸n con Taiw谩n, que sigue apostando por 鈥渦n pa铆s, dos sistemas鈥 pero sin cerrar la puerta a la opci贸n militar, aunque la considera un caso extremo y solo si EEUU sigue enredando. Es una advertencia directa, para que nadie se llame a enga帽o. Pero a buen entendedor, pocas palabras deber铆an bastar. El problema es que Occidente, no solo EEUU, desde hace tiempo no se escucha m谩s que a s铆 mismo.

El 鈥渕omento ruso鈥 de China

Sin embargo, ya se pueden hacer unas cuantas valoraciones de lo que significa esta provocaci贸n. Y la primera es que ya no hay vuelta atr谩s en la relaci贸n EEUU-China y que EEUU y China ya son, de hecho, enemigos totales. La III Guerra Mundial que esperaban algunos con la visita de Pelosi no ha sucedido, pero las consecuencias van a ser mayores que si la hubiese.

Descifrar el por qu茅 de la provocaci贸n da para mucho, desde dar una baza al Partido Dem贸crata a nivel interno para las elecciones de este a帽o a escenificar un supuesto enfrentamiento entre Pelosi y Biden, entre otras cosas como el intento de controlar por parte estadounidense el tema de los semiconductores. Sea como fuese, es irrelevante para China porque Pelosi, tercera en el escalaf贸n institucional tras el presidente y el vicepresidente, ha utilizado un avi贸n oficial, luego no ha sido un viaje de alguien fuera del establecimiento. Es decir, Biden es copart铆cipe y corresponsable del mismo. Por lo tanto, para China queda claro que la ret贸rica estadounidense de que sigue la pol铆tica de “una sola China” ya no es cre铆ble. Nada ni nadie de EEUU va a convencer a China a partir de ahora que es posible alg煤n tipo de di谩logo. Va a haber una mejor compresi贸n por China de con qui茅n tratan y c贸mo no es posible defender sus intereses sin recurrir a la fuerza. Las maniobras militares son una prueba visible de ello y el hecho de que China las haya calificado como 鈥渦n ensayo de la operaci贸n de reunificaci贸n鈥 y que estas maniobras y ejercicios militares de bloqueo y cerco a la isla se vayan a convertir en rutinarios.

Con este viaje, aunque no haya sido sino un episodio fugaz sin el menor efecto pr谩ctico para EEUU y Occidente, China ha vivido su 鈥渕omento ruso鈥, es decir, el momento en el que China ha mostrado a EEUU sus l铆neas rojas como hizo Rusia en diciembre del a帽o pasado con el documento que present贸 a EEUU y la OTAN y que, al ser rechazado por la t铆pica prepotencia occidental, conllev贸 la actual crisis de Ucrania donde Occidente est谩 siendo derrotado. Occidente humill贸 a Rusia y Rusia contest贸. EEUU acaba de humillar a China, y China va a contestar con dureza. Que a nadie le quepa la menor duda de ello.

Nota

Alberto Cruz es periodista, polit贸logo y escritor. Su nuevo libro es 鈥淟as brujas de la noche. El 46 Regimiento 鈥淭aman鈥 de aviadoras sovi茅ticas en la II Guerra Mundial鈥, editado por La Ca铆da con la colaboraci贸n del CEPRID y que va por la tercera edici贸n. Los pedidos se pueden hacer a libros.lacaida@gmail.com o bien a ceprid@nodo50.org Tambi茅n se puede encontrar en librer铆as.

