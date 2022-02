Es un gran error caer en estas actitudes de infantilizar esas posturas opresivas o ridiculizarlas con el objetivo de querer hacer ver que no son nada. 驴No se acuerdan como empez贸 el partido Nazi y c贸mo creci贸 exponencialmente?. Esas personas que se burlan de lxs que se autoproclaman libertarixs pero que en realidad son liberales, quiz谩s lo hagan porque no saben c贸mo est谩n avanzando las bases de esa ideolog铆a opresiva, y quiz谩s tampoco saben que dentro de ese espectro hay diversas tendencias. Tal es que aunque usen el mismo s铆mbolo, hay quienes est谩n a favor de una m铆nima intervenci贸n del Estado (minarquistas entre ellxs) y quienes est谩n en contra del Estado al 100% (ancap), pero claro siempre de la mano del Capitalismo y la Propiedad Privada.

Colocar茅 el hilo del tuiter para que vean los comentarios

://nitter.net/dinoantifa/status/1489850959123656708

Lamentable que tambi茅n se autonombren antifas y tomen a la ligera el fascismo. Aunque talv茅z sea parte del proceso que cada quien toma en su 鈥渘ueva vida鈥 de lucha.

Es la misma postura que han tomado durante toda su existencia (de la izquierda como ideolog铆a en busca del Poder que suele mostrarse contrario a las oligarqu铆as pero todo cambia cuando son parte de) respecto a la polic铆a y su papel represivo (sobre todo su existencia creada pra la represi贸n y defensa del Orden Establecido sin importar el color o bandera del gobierno de turno) creyendo que si su manifestaci贸n es pac铆fica no les van a reprimir porque la ley y la constituci贸n lo dice. Por esa difusi贸n de ese pensamiento, en parte ha tenido que ver con lxs asesinadxs en protesta que no realizan violencia, porque les hicieron creer que no les pasar铆a nada. Y eso es un grave error, el de confiarse en opresorxs.

驴Ser谩 que sacan esa postura de minimizar al enemigo porque siguen las mismas posturas de sus referentes?. Ac谩 un video que aunque desmitifica lo que dice el conservador Milei, usa la burla para minimizar su discurso que tiene de fondo una mentalidad opresiva capitalista y de otras ideales como el antiaborto etc

Ah, tambi茅n dentro de lxs liberales (autoproclamadxs libertarixs) hay quienes aunque creen en la religi贸n cat贸lica, est谩n en contra del monopolio del Poder que tiene el Vaticano y sus dem谩s pestes.

Adem谩s de hay quienes est谩n en contra del militarismo.

As铆 que son ideales que f谩cilmente pueden acoger (y ya lo est谩n haciendo) a grandes masas, sobre todo en 茅pocas donde los gobiernos de izquierda refuerzan m谩s y no pueden ocultar su papel represivo y su corrupci贸n. Y con la complacencia de sus seguidorxsdesde las luchas sociales que en su mayor铆a han cre铆do que para no ser de derecha se tiene que ser de izquierda o de centro, pero nunca perdiendo la ruta del Poder 鈥渁unque sea s贸lo para lograr el cambio social鈥.

Mientras exista Poder, habr谩 corrupci贸n.

Adjunto unos videos desde una p谩gina liberal de un tipo que se autoproclama anarquista (que no lo es) pero que va de cr铆tica en cr铆tica con quienes se proclaman libertarixs y van en busca del Poder del Estado. Y hasta la disputa con un nazi, esto recuerda la bronca que le ten铆a Churchill a Hitler, y tambi茅n a Stalin.

La invitaci贸n no es a pasarse a ese equipo, sino conocer sus adentros sus ideas y hasta sus disputas, para sacar provecho. Y tambi茅n asi poder desglozar el c贸mo le han hecho para manipular las palabras libertad y anarquismo en su beneficio.

