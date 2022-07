–

Creada por David Simon, Ed Burns, D. Watkins, William Zorzi y George Pellecanos. HBO. Baltimore, 2022. 6 episodios.

La Ciudad es Nuestra supone el regreso de David Simon a Baltimore 14 a帽os despu茅s de sus obras de arte The Corner y The Wire (las cuales han sido rese帽adas en este peri贸dico con anterioridad). A diferencia de sus anteriores incursiones en la televisi贸n, que eran completamente ficticias (si bien inspiradas en hechos reales), absolutamente todo lo relatado en esta nueva miniserie, desde los nombres de los personajes hasta sus acciones, ocurri贸 de verdad.

La serie arranca poco despu茅s de las manifestaciones y el estallido de rabia que tuvo lugar despu茅s de que unos polic铆as de Baltimore mataran a tiros a Freddie Gray, un joven afroamericano de 25 a帽os de edad. Es en este contexto que el sargento Wayne Jenkins y su Unidad de Rastreo de Armas de Fuego empieza a medrar en el cuerpo de polic铆a, por los buenos resultados de sus investigaciones: requisan m谩s pistolas ilegales que nadie, sus tasas de detenciones son alt铆simas y todos los a帽os incautan kilos y kilos de droga.

El 煤nico problema es que Jenkins y sus compa帽eros son corruptos hasta la m茅dula: han creado una red que se dedica a robar y extorsionar a camellos y a ciudadanos que no han cometido ning煤n delito (en una escena, paran a una persona que conduce su coche sin cintur贸n de seguridad, encuentran que tiene mucho dinero en efectivo en el coche que acaba de cobrar de su empresa y se lo quedan), pegan palizas indiscriminadas (a veces para sacar dinero o informaci贸n y en otras ocasiones por pura diversi贸n), desmantelan bandas criminales para ayudar a otras organizaciones que les pagan e, incluso, trafican con parte de la droga que le quitan a sus detenidos. En un primer momento se autojustifican dici茅ndose a s铆 mismos que les pagan muy poco y que necesitan ese dinero extra para darle una buena vida a sus familias, pero al poco se lo acaban gastando en fiestas, strippers y hoteles de lujo. Y, si alguna vez meten la pata y detienen a la persona equivocada, no dudan en colocar droga en su coche (y, en consecuencia, arruinarle la vida) para justificar la detenci贸n. Sus acciones son ignoradas por sus superiores durante a帽os, a los que 煤nicamente les importa sus buenas estad铆sticas. Pero su corrupci贸n tan vox p贸puli en los barrios humildes de Baltimore (esos escenarios que nos son tan familiares de The Wire) que el FBI termina por enterarse y finalmente les acaba deteniendo y logrando que se les impongan elevadas condenas.

La Ciudad es Nuestra es la historia de la corrupci贸n mafiosa en la que pueden incurrir algunos polic铆as. Pero a trav茅s de flashbacks, siguiendo el camino de Jenkins desde que entra en el cuerpo hasta su detenci贸n y c贸mo se relaciona con compa帽eros de todo tipo, nos damos cuenta de que tambi茅n relata la historia de la peque帽a corrupci贸n cotidiana, mucho m谩s extendida. Por ejemplo, uno de los jefes del departamento de polic铆a lee el informe de uno de sus subalternos y le ense帽a a mentir de forma correcta para justificar la paliza y detenci贸n que se lleva un se帽or por estar bebiendo una cerveza en el portal de su casa. 鈥Tienes que contar que te peg贸 primero鈥, le explica. Incluso los polic铆as que aparecen retratados como m谩s decentes incurren en estas perrer铆as.

La serie nos muestra que el control policial (o la 鈥減olicializaci贸n鈥) es un mal en s铆 mismo, que ha causado un enorme da帽o a la poblaci贸n m谩s empobrecida. La principal misi贸n de la polic铆a de Baltimore es protegerse a s铆 misma; la segunda, a las 茅lites pol铆ticas y econ贸micas. Quienes patrullan las calles de los barrios humildes no est谩n all铆 para proteger a sus habitantes, sino para imponer un orden social que pasa por dejar vac铆as las calles y detener a cualquier persona 鈥 sobre todo si tiene la piel oscura 鈥 que se encuentre sentada en la acera sin motivo alguno. En un ejemplo perfecto de lo que es un Estado policial, arrestan a decenas de personas por el mero hecho de 鈥渆star鈥 en la calle, les mantienen detenidas durante 24 horas y luego les dejan en libertad sin cargos a cambio de firmar un acuerdo de que no demandar谩n al ayuntamiento. Y as铆 a diario. 鈥Si no hay nadie en la calle, no puede haber asesinatos鈥, dicen.

Por supuesto, trat谩ndose de una serie de David Simon, no aparece 煤nicamente un punto de vista, sino que se trata de una historia coral. Otros protagonistas de la serie lo conforman jueces, fiscales y abogados por un lado, el FBI por otro y los pol铆ticos locales por otro. Tambi茅n tienen un rol muy importante los miembros de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, que realizan un estudio documentando miles de vulneraciones de derechos a manos de la polic铆a y proponen una serie de reformas 鈥 que ellas mismas reconocen que son insuficientes 鈥 para aliviar la situaci贸n. Sin embargo, por razones presupuestarias, su plan es rechazado por el Ayuntamiento y por el cuerpo de polic铆a, que invierte la mayor parte de sus recursos econ贸micos en armamento y en las horas extra de sus agentes, que si no cobran por ir a juicios en los que son citados como testigos, no van.

鈥脡ste es un documento inmenso que muestra que la polic铆a incurre en errores procesales y violaciones de la Constituci贸n; que tienen patrones de tender trampas que, en el mejor de los casos, vulneran derechos civiles y, en el peor, supone una agresi贸n directa contra las v铆ctimas. Buen trabajo鈥, se dice respecto del informe de la Oficina de Derecho Civiles. 鈥Pero, 驴qu茅 necesitas decir que no puedes decir? 驴Qu茅 es lo que no quiere reconocer el Departamento de Justicia? 驴Por qu茅 quiere detener la polic铆a a todo el mundo? Su misi贸n es la Guerra contra las Drogas. Y en una guerra, necesitas a guerreros. En una guerra, tienes enemigos. En una guerra, los civiles acaban heridos y nadie hace nada al respecto. En una guerra, cuentas los cad谩veres y los llamas 鈥榲ictorias鈥. 驴Est谩 la Oficina de Derechos Civiles dispuesta a reconocer que perdimos esta guerra hace a帽os? 驴Que con ella no hemos logrado nada, salvo llenar nuestras c谩rceles y convertir en rutina la brutalidad policial? Por no hablar de una falta de confianza entre los departamentos de polic铆a y los habitantes de sus ciudades鈥.