De parte de Indymedia Argentina June 7, 2021

El Consejo de Recuperaci贸n Territorial expres贸 su repudio a dirigentes de organizaciones criollas que intentan desconocer e incitar a incumplir un fallo judicial que orden贸 reconocer la propiedad comunitaria ind铆gena del Lote 88 en la localidad de Miraflores. Adhieren la JUM, APDH y otras organizaciones territoriales.

Tras la sentencia, el avance sobre los territorios ancestrales no se detuvo

05/06/2021

Publicamos el comunicado del Consejo de Recuperaci贸n Territorial:

La Comunidad Ind铆gena de Miraflores da a conocer su repudio a los dichos de los se帽ores: Dar铆o Rojas empresario de la construcci贸n con domicilio Juan Jos茅 Castelli; Omar Kofler, profesor; Liliana Fern谩ndez, todos dirigentes de la organizaci贸n de 鈥淔uerza Criolla鈥, como as铆 tambi茅n repudiamos los dichos del se帽or Savino M茅ndez, maestro biling眉e; que desconocen e incitan al incumplimiento del fallo de la justicia que decide reconocer la Propiedad comunitaria ind铆gena del Lote 88 de Miraflores, conforme de los derechos ind铆gena sobre las tierra y territorio los que no se pueden violar ni transferir a terceros. Que el Estado no puede expropiar tierras ind铆genas para crear un municipio sin antes realizar una consulta previa e informada a los pueblos ind铆genas, lo que no se hizo al momento de la creaci贸n del ejido municipal de Miraflores, por lo que la Ley 387/93 de creaci贸n del Ejido Municipal de Miraflores es nula.

Por ello nuestro gobierno de turno a nivel provincial a cargo del Cdor. Jorge Milton Capitanich, reconoce y respeta los derechos ind铆genas al haber decidido otorgar el titulo de propiedad a comunidad ind铆gena a la Asociaci贸n Civil ALPI鈥 A脩AXAIPI鈥 MUJERES FUERTES. Dejamos claro que el se帽or Mendez Savino no tiene voz ni voto en la comunidad y no es considerada en la comunidad ind铆gena como Representante ind铆gena, siendo un mero instrumento utilizado por la organizaci贸n 鈥淔uerza Criolla鈥, sus dichos expresados en una manifestaci贸n el 26 de mayo del corriente a帽os a las 20 horas, no son el sentir de nuestra comunidad.

En esta manifestaci贸n se acumul贸 gente sin respetar el aislamiento y cuidado de los ciudadano por el COViD 19, donde todo los manifestantes de ese acto van en contra de un reclamo legitimo de las comunidad ind铆gena, la cual nosotros como dirigente y padres de familias nos sentimos muy discriminados, y creemos que estas acciones est谩n llegando al grado de Racista en contra un pueblo que reclama la devoluci贸n de las tierra y respeto para todos los ind铆genas del lugar. Sin mas que agregar tambi茅n damos gracias a los distintos referente de los lugares del chaco nos hicieron llegar su apoyo en la lucha por territorio y la igualdad. Gracias a todos Carbo, phi. QOM.

Por estar en consideraci贸n de esta lucha por el territorio de la Comunidas qom de Miraflores, por las 10 mil hect谩reas.

Consejo De Recuperaci贸n Territorial. Adhieren y acompa帽an este comunicado Asociaci贸n Civil ALPI鈥 A脩AXAIPI鈥 MUJERES FUERTES鈥︹

Fuente: http://www.chacodiapordia.com/2021/06/05/miraflores-comunidad-indigena-repudia-intento-de-desconocer-un-fallo-judicial-por-el-lote-88/