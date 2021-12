–

De parte de ANRed December 31, 2021

Miranda Ruiz era la 煤nica profesional no objetora del hospital de Tartagal en Salta que garantizaba el acceso al derecho quien fue detenida en septiembre de este a帽o por practicar una interrupci贸n del embarazo a pesar de la vigencia de la Ley 27.610. El fiscal de la causa, Gonzalo Ariel Vega, ampli贸 la imputaci贸n en su contra y hoy pesa sobre ella un procesamiento judicial. 芦Gracias al movimiento feminista por todo lo que han hecho, me han podido sacar la de c谩rcel. Habr谩n escuchado en charlas que di p煤blicamente todo lo que paced铆, como los medios me y algunos pol铆ticos inescrupulosos me difamaron para defender sus intereses porque estan en contra de la Ley IVE, por eso fabricaron 茅sta causa contra mi y han logrado presionar a la justicia para terminar en mi detenci贸n禄 dijo Miranda. Por ANRed

Miranda Ruiz, una m茅dica de la ciudad de Tartagal, en la provincia de Salta que est谩 siendo judicializada tras garantizarle un aborto con pastillas a una joven de 21 a帽os en agosto de 茅ste a帽o, a pesar de la plena vigencia de la Ley 27.610.

En septiembre la Fiscal铆a de la provincia de Salta ampli贸 la imputaci贸n contra Ruiz al considerar que la interrupci贸n del embarazo se produjo sin el consentimiento de la gestante, 芦ya que previamente habr铆a manifestado su arrepentimiento禄. Seg煤n informaci贸n que trascendi贸 a los medios la denuncia fue radicada por una t铆a. Al respecto, la defensa de la m茅dica sostiene que se aplicaron todos los protocolos necesarios para el tratamiento, iniciado el 24 de agosto.

La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir se expidi贸 sobre el caso y afirm贸 que 芦es absurdo禄 pensar que la embarazada haya sido obligada a abortar con misoprostol: 芦Adem谩s de carecer de fundamentos, no hace otra cosa que demostrar el sentido pol铆tico que subyace a este hecho, que es da帽ar la integridad de Miranda, disciplinar e impedir el cumplimiento de la ley禄.

Ayer en el marco de las actividades de celebraci贸n a un a帽o de conquitar la ley de Interrupci贸n Voluntaria del Embarazo Miranda emiti贸 un video donde salud贸 al movimiento feminista para agradecer a la militancia por haberla sacado de la c谩rcel: 芦gracias al movimiento feminista por todo lo que han hecho, me han podido sacar la de c谩rcel. Habr谩n escuchado en charlas que di p煤blicamente todo lo que paced铆, como los medios y algunos pol铆ticos inescrupulosos me difamaron para defender sus intereses porque estan en contra de la Ley IVE, por eso fabricaron 茅sta causa contra mi y han logrado presionar a la justicia para terminar en mi detenci贸n禄

Agreg贸 芦Hemos actuado como instituci贸n cumpliendo todas las normativas vigentes, mi causa esta fabricada y gracias a ustedes yo pude ser liberada y me di贸 fortaleza para seguir adelante continuar con el consultorio de interrupci贸n voluntaria del embarazo, incluso hemos podido ampliar nuestra capacidad de atenci贸n, dando mas capacitaciones, se han incorporado mas personas al equipo de trabajo asique mi causa tuvo un efecto parad贸jicamente muy favorable para mejorar el acceso a la IVE en la zona donde yo estoy trabajando禄.

Finalmente una de las consignas de la jornada de ayer fue la exigencia por el sobreseimiento de la m茅dica ya que desde la Campa帽a Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito afirmaron que 芦garantizar derechos es oblicaci贸n del Estado, 隆basta de criminalizar a nuestras compa帽eras!禄.